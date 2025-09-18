El esperado regreso de la escritora ganadora del Premio Planeta: un libro de aventuras y amor en el Oeste Americano

Luz Gabás y su nuevo libro, 'Corazón de oro' (Planeta)

El lanzamiento de Corazón de oro, la nueva novela de Luz Gabás, marca su regreso literario ambientando la ficción nada más y nada menos que en el Far West desde una perspectiva poco explorada: la de los colonos españoles que participaron en la conquista del Oeste estadounidense.

La autora, galardonada con el Premio Planeta en 2022, presenta este relato ambientado en la California de mediados del siglo XIX, donde la fiebre del oro transformó el destino de miles de migrantes y aventureros.

De qué va ‘Corazón de oro’

La historia sigue los pasos de Lorient, un joven aragonés que abandona su pueblo natal, Pasolobino, tras un suceso trágico. El personaje, que comparte raíces con la propia Gabás, inicia su periplo en Francia y llega a Nueva Orleans, ciudad que ya había tenido protagonismo en la novela anterior de la autora, Lejos de Luisiana. Desde allí, Lorient se embarca en una travesía hacia el oeste, impulsado por el deseo de prosperar y regresar a casa enriquecido.

La autora ha subrayado que, aunque la novela comparte elementos estéticos con el western clásico, su obra se distancia del género tradicional, ya que se suele asociar a través de las películas con héroes violentos y rudos, algo que está alejado de lo que ella quería contar.

La autora reivindica el carácter revisionista de su novela, que pone el foco en historias apenas conocidas, como la de los españoles que participaron en la expansión hacia el oeste, un aspecto frecuentemente ignorado por el cine y la literatura anglosajona.

La elección de California como escenario responde a la experiencia personal de Gabás, quien vivió un año en San Luis Obispo durante su adolescencia. La escritora ha manifestado que, al llegar a Estados Unidos con 17 años, tuvo que adaptarse a una cultura y costumbres completamente nuevas, lo que le permitió comprender la nostalgia y el desarraigo que experimentan los personajes de su novela.

Un largo periodo de documentación histórica

El proceso de documentación para Corazón de oro fue exhaustivo. Luz Gabás recopiló más de 100 páginas de notas sobre la prensa californiana entre 1770 y 1865, con el objetivo de reconstruir el conocimiento que un joven español de la época podría tener sobre ese territorio.

La autora se apoyó en relatos reales de viajeros, tanto hombres como mujeres, y en la Guía del Emigrante a Oregón y California publicada por Landford Hastings en 1845, un manual utilizado por muchos migrantes de la época.

La novela también se inspira en la historia de los pastores vascos que, procedentes de Argentina o directamente de Bilbao, llegaron a Nueva Orleans y luego a las grandes praderas antes de establecerse en California.

Portada de 'Corazón de oro', de Luz Gabás (Planeta)

Esta odisea, que la autora conoció a través del libro Amerikanuak publicado en los años 70, sirvió de base para la creación de personajes como Sandor, un vasco que se convierte en uno de los mejores amigos de Lorient. Junto a él, la cuadrilla se completa con Escolano y Darragh, un chileno y un irlandés, nacionalidades que, según la investigación de Gabás, eran de las más numerosas y peor tratadas en el nuevo mundo. El grupo se amplía con Festus, un hombre negro y antiguo esclavo, que enfrenta el racismo de la época con una resiliencia singular.

Para Luz Gabás, nos encontramos ante una novela de aventuras y de amor. El eje romántico de la novela lo protagonizan Lorient y Cynthia, una californiana de fuerte carácter inspirada en el personaje de Luz Benedict de la película Gigante (1956). Cynthia recorre el país junto a su hermano y un gran número de cabezas de ganado para ampliar el rancho familiar, y su relación con Lorient se ve amenazada por los conflictos e intereses que los rodean.

Lo que supone ganar el Premio Planeta

El impacto del Premio Planeta supuso para Luz Gabás una exposición mediática intensa, con numerosas entrevistas y encuentros con lectores. La autora confesó que necesitó un periodo de recogimiento para leer y reflexionar sobre su siguiente proyecto.

La escritora alzando el galardón del Premio Planeta

En cuanto a una posible adaptación cinematográfica, Gabás expresó su deseo de ver Corazón de oro en la gran pantalla, aunque reconoció que sus novelas suelen requerir escenarios complejos.

Recordemos que, en 2015 se estrenó la superproducción Palmeras en la nieve, basada en uno de sus grandes bestseller, protagonizada por Mario Casas, Adriana Ugarte, Macarena García y Berta Vázquez.