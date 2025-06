Una estadounidense se muda a España para vivir en una cultura “diferente” y esto es lo que destaca: “Se toman la vida de manera más relajada”

Maddie ha contado en redes sociales lo que más le gusta y más le disgusta de España. (TikTok)

España es un destino cada vez más atractivo para miles de estadounidenses. El turismo proveniente del país norteamericano ha alcanzado el récord de 1,07 millones de personas en los primeros meses de 2025, un 9,6% más frente al mismo periodo de 2024. De ellos, más del 40% deciden regresar.

La promesa de una vida mediterránea, más relajada y barata atrae a muchos, que deciden prolongar sus estancias más allá de unas simples vacaciones. Maddie Jackson (@maddies_mundo) es una de las muchas estadounidenses que han decidido trasladarse a España. La joven ha vivido tanto en Madrid como en Sevilla y ha contado desde la red social TikTok lo que más le ha gustado del país.

Y es que, pese a lo que muchos puedan pensar, España tiene muchas cosas en común con California, su tierra natal. “Vivir en España y vivir en California es a la par muy diferente y extrañamente similar”, dice la profesora de Español al comienzo de su vídeo. “California solía ser un territorio español”, recuerda la joven, lo que hizo que muchos aspectos del país le recordasen a su tierra natal.

Similitudes entre España y California

En experiencia de Maddie, “la gente de California tiende a ser bastante relajada y feliz”, un ambiente que también ubica entre los españoles. “Solemos ser uno de los estados más tranquilos y, obviamente, dado nuestro paisaje natural, tenemos acceso a playas, desiertos, montañas... muy similar a España”, añade.

Asimismo, el pasado histórico que comparten ambos territorios hace que compartan similitudes a nivel cultural. “Reconocía gran parte de la arquitectura, especialmente en el sur de España”, asegura la estadounidense.

Lo que más le choca de España

Pero, en realidad, las diferencias son bastantes. “En España, todo pasa más tarde”, señala Maddie. Tanto el horario de las comidas como la hora de comienzo de las escuelas y jornadas laborales llega más tarde respecto a la experiencia estadounidense.

Y es que, en general, el concepto del tiempo es diferente entre España y Estados Unidos, según Maddie. “En EE.UU, somos bastante puntuales con las cosas. Si alguien dice que algo empieza a las siete, todo el mundo llega a las siete, mientras que en España, especialmente en situaciones informales como las fiestas o quedadas con amigos, la hora es más una sugerencia que una regla”, comenta la joven. Este es un aspecto al que le ha costado adaptarse, pero que en el fondo aprecia porque “los españoles en general son más relajados con la vida en general”. “No van tan estresados sobre dónde tienen que estar o qué tienen que hacer. Las cosas son más espontáneas y, por eso, la gente suele ser más divertida”, dice.

Este ambiente relajado tiene su contrapartida, pues hace que el país sea menos organizado y que cueste planificar cosas con antelación, algo más sencillo para ella en su país natal. “Siento que mi país prioriza má la conveniencia y la velocidad”, añade, algo que aplica desde al comercio como a la burocracia.

Maddie también destaca que ciudades como Sevilla suelen ser “más tradicionales”, lo que hace que la gente comparta una cultura más homogénea, frente al individualismo estadounidense. Esto tiene su cara buena, pues “cuando tienes una comunidad, tienes mejores amigos”, pero también significa que “la gente es más consciente del resto” y “hay un sentimiento de que la gente te observa a donde quiera que vayas”, lo que evita que la gente haga cosas que se salgan de la norma “por miedo de que otros le juzguen”.

¿España o California?

Después de tanto tiempo viviendo entre dos mundos, Maddie no sabría con cuál quedarse. “España siempre será un lugar en el que me sentiré tan como en casa como aquí, en California. Y aunque me encanta estar allí, también creo que es importante ser realista con las expectativas de idealizar cualquier lugar del mundo. Solía pensar que España, o cualquier otro lugar que no fuera Estados Unidos, iba a ser una especie de utopía. Pero después de vivir allí, me di cuenta de que todos los sitios tienen sus problemas y sus ventajas, igual que vivir aquí en California. Así que, no sé, supongo que mi vida ideal consistiría en moverme constantemente entre esos dos lugares para poder beneficiarme de ambos”, concluye.