Disney confirma el rodaje de ‘Camp Rock 3′ con los Jonas Brothers: “Bastante cerca. Bienvenido de nuevo, Shane Gray”

Disney ha confirmado Camp Rock 3 con la publicación de esta imagen. (Disney Plus)

Llevaba días rumoreándose, pero ya es una realidad: Camp Rock 3 llegará próximamente a Disney para continuar la historia del famoso campamento musical que marcó a toda una generación. Así lo ha confirmado Disney Plus en una publicación en redes sociales presentando al reparto de la que será la tercera película de la popular franquicia adolescente, donde no faltarán algunos de los protagonistas originales, como los Jonas Brothers y María Canals-Barrera.

La confirmación de Disney ha llegado junto con la que ha realizado por su cuenta el propio Joe Jonas, quien ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que aparece caminando con una estética similar a la de las populares películas y la siguiente frase: "Bastante cerca. Bienvenido de nuevo, Shane Gray", haciendo referencia al personaje que interpretó en las primeras dos entregas. Junto a los protagonistas, también se estrenará en la saga una nueva generación de campistas con los intérpretes Liamani Segura, Hudson Stone, Lumi Pollack, Malachi Barton, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean y Sherry Cola.

De este modo, se ponen fin a las especulaciones marcadas por indicios que habían alimentado la expectativa de miles (o millones) de fans. En primer lugar, una serie de imágenes filtradas mostraron a Demi Lovato, los Jonas Brothers y María Canals-Barrera reunidos en un entorno que evoca el icónico campamento de las películas de Camp Rock. Las fotografías y vídeos, difundidos inicialmente a través de redes sociales, revelan con claridad la presencia de los actores originales sobre un set localizado en Vancouver, lo que abrió la puerta a la posibilidad de una posible continuación de la saga.

Varias pistas en los últimos días que adelantaban el anuncio oficial

El auge en las especulaciones no provino únicamente de las filtraciones. La reunión pública sobre el escenario entre Demi Lovato y Joe Jonas durante un concierto reciente en la gira de los Jonas Brothers por Estados Unidos encendió las alarmas sobre una reconciliación personal y profesional. Por si fuera poco, en ese evento ambos interpretaron temas clásicos de la saga (This is me, Gotta Find You y Wouldn’t Change a Thing), generando una reacción inmediata en redes sociales en lo que fue percibido como una clara señal de que las diferencias entre ambas partes, que habían imposibilitado hasta ahora un retorno de la franquicia, se habían superado.

Joe Jonas también llevaba días alimentando la ilusión de los fans de ver una versión madura de Connect 3 (el nombre del grupo de él y sus hermanos Kevin y Nick Jonas en la película) y Mitchie Torres (Demi Lovato). El cantante apareció en el programa Hot Ones Versus, donde, durante la grabación, el cantante leyó accidentalmente una nota en su móvil que decía: “Lee ‘Camp Rock 3’”. Ante el desconcierto de sus hermanos Nick y Kevin, Jonas zanjó rápidamente el tema con una disculpa dirigida a la compañía: “Lo siento, Disney”.

Camp Rock: Videoclip - 'This is Me' | Disney Channel Oficial

De quien no se sabe si finalmente participará en la nueva entrega (pues aunque se la ha visto en los rodajes no existe aún una confirmación oficial) es Demi Lovato. La cantante y actriz ha reaccionado a la publicación de Disney diciendo: “¡¡Otra más, pero que sea un campamento!! Buena suerte a la próxima promoción de campistas". Unas declaraciones que dan a entender que quizá su participación sea más bien testimonial.