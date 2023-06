Demi Lovato explica las razones que la hicieron sentir agotada del uso del lenguaje inclusivo: “Simplemente, me cansé”

Dijo que seguirá siendo activista y que estará trabajando en pro de los derechos de esta población

En medio de una entrevista con la revista GQ Hype España, la cantante estadounidense Demi Lovato habló de las razones por las cuales decidió dejar de usar sus pronombres tras declararse como no binaria en 2021. Sus razones para tomar esa decisión tienen que ver, de acuerdo con lo que explicó, por lo desgastante que era el hecho de tener que argumentar el por qué para ella era más cómodo que le hablaran de una u otra manera.

“Constantemente tenía que educar a la gente y explicar por qué me identificaba con esos pronombres (neutros). Fue absolutamente agotador. Y esa es una de las razones que me han llevado a sentirme también cómoda con el pronombre femenino. Simplemente, me cansé”, comentó. Fue en agosto del año 2022 cuando reveló que dejaba sus pronombres neutros tras asegurar que había vuelto a conectar con su feminidad.

“Soy una persona tan fluida que sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada en mi energía masculina y femenina, de modo que cuando me enfrenté con la opción de entrar al baño y decía ‘mujeres’ y ‘hombres’, no sentí que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer (...) no me sentía como un hombre. Simplemente me sentía como un ser humano”, explicó en el 2021, cuando le contó al mundo de su identidad.

Según contó Lovato, llegar a aquella conclusión le costó más de un año. Recordó que tuvo que pasar por procesos de sanación espiritual y reflexión. Por esos días dijo que sus nuevos pronombres serían, en inglés, ‘they/them’, o en español ‘ellos/ellas’. “Todavía estoy aprendiendo y conociéndome, y no pretendo erigirme como alguien experto o hacer de portavoz”, reiteró la exestrella de Disney.

En una entrevista con la revista People, Demi Lovato aseguró que volvió a identificarse con el pronombre ‘ella’. “Últimamente, me he sentido más femenina, así que la adopté de nuevo, pero creo que lo importante es que nadie es perfecto. Todo el mundo confunde los pronombres en algún momento, y especialmente cuando la gente está aprendiendo. Es todo sobre el respeto”, manifestó.

Lo que explicó en su más reciente charla con GQ Hype España es que, a pesar de que ya no se identifica como no binaria, sí es necesario que el tema tome alta relevancia en la discusión publica, pues es necesario entender las necesidades de ese sector de la comunidad LGBTIQ+. Además, dijo que seguirá siendo activista y que estará trabajando en pro de los derechos de esta población.

“Pero, por eso mismo, sé que es importante seguir divulgando (...) Tengo que acceder al baño de mujeres, aunque no me identifique al completo con ello. Me sentiría más cómoda en un baño sin género (...) También sucede al rellenar formularios, como documentos gubernamentales o cualquier otro donde tengas que especificar tu género. Sólo tienes dos opciones, hombre y mujer, y siento que nada de eso tiene sentido para mí. Me veo condicionada a elegir mujer, porque no hay más. Creo que esto tiene que cambiar. Ojalá con el tiempo haya más opciones”, dijo.

Lovato comentó que vale la pena seguir haciendo lo que hace, pues no solo es un beneficio para ella, sino también para las millones de personas que la siguen a ella y a su música.

“Valdrá la pena mientras haya personas que me digan que soy una inspiración para ellas o que les he ayudado a aprender más sobre sí mismas y a sentirse más cómodas en su piel. Eso es lo más significativo para mí (...) El espacio seguro que he creado en la industria es una prueba del espacio seguro que también he creado en mi vida. Y creo que no importa en qué sector estés, tienes que estar a gusto para evolucionar. He pasado años seleccionando a las personas adecuadas y finalmente he encontrado a mi tribu”, expresó.