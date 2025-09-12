Feijóo condena el asesinato de Charlie Kirk: "El deber de un demócrata es alzar la voz y condenar la violencia siempre"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado este viernes el asesinato del activista conservador y aliado de Donald Trump Charlie Kirk y ha afirmado que el "deber de un demócrata es alzar la voz y condenar la violencia siempre". Tras subrayar que la violencia es "inaceptable", ha señalado que no se puede "minimizar por motivos políticos o ideológicos".

"Es muy básico, pero creo que es necesario: la violencia es inaceptable. Lo repito, la violencia es inaceptable. Y añado, la violencia no solo debe de condenarse, sino que no se puede minimizar ni se puede diluir y tampoco, mucho menos, se puede minimizar por motivos políticos o por motivos ideológicos", ha aseverado en un acto de inicio del curso político en Alhaurín el Grande (Málaga), junto al presidente del PP regional y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

En este sentido, ha señalado que como seres humanos tienen "derecho a pensar, a decir, a rezar y a expresar" aquello en lo que se cree. "Y tenemos derecho a hacerlo en libertad y, por lo tanto, tenemos derecho a la vida", ha manifestado, para recalcar que "quienes asesinan a una persona por lo que piensa es, simplemente, un verdugo y un asesino" y hay que "decirlo claramente, con independencia de quién sea y de quién afecte".

El jefe de la oposición ha señalado que él se niega a "justificar bajo ningún concepto y bajo ninguna circunstancia cualquier forma de violencia". "Los demócratas no distinguimos entre violencia, quien hace eso es un fanático", ha afirmado.

Feijóo ha insistido en que la violencia de "inaceptable", sea contra un americano o contra una mujer de Afganistán o que la sufran personas inocentes de Gaza o en Venezuela. A su juicio, "el deber de un demócrata es alzar la voz y condenar la violencia siempre".

Finalmente, ha dicho que él no quiere vivir en un país o un continente que "relativiza la violencia". "Aquel que minimiza el asesinato de un hombre por su ideología le digo, el ultra eres tú y no la persona que ha caído asesinada. El ultra eres tú", ha abundado.

ESTER MUÑOZ ADMITE SU PREOCUPACIÓN POR "COMENTARIOS JUSTIFICATIVOS"

Este viernes también la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha condenado los comentarios de "ciertas personalidades" que han justificado en parte el asesinato de Charlie Kirk por su ideología y ha asegurado que le recuerda "a tiempos pasados en España".

"Me han preocupado mucho los comentarios justificativos que he visto en ciertas personalidades. 'Sí, está mal matar, pero'. 'Está mal matar, pero claro, es que defendía'. Pero es que no, está mal matar. ¿Estamos de acuerdo? Punto", ha declarado en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.

Muñoz ha recalcado que le sorprende "la reacción que ha habido por parte de ciertas personas" que han "intentando justificar" el asesinato de este activista cercano a Trump, y ha lamentado que le "recuerda a tiempos pasados de España, no tan pasados" donde se perseguía a quienes como este "chico americano" defendía "sus ideas democráticamente".

Además, ha salido en defensa de su compañero de partido Miguel Tellado por reprochar en la red social X "el silencio ante la barbarie". En un mensaje en dicha red social, el secretario general del PP se preguntó qué pasaría en España si "una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas" o si "un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel".

"Yo creo que es muy acertado y muy oportuno el mensaje que publica Miguel Tellado. Creo que todos los que somos demócratas debemos reflexionar", ha afirmado Muñoz sobre el tuit del 'número dos' de los 'populares'.