Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

La sábana utilizada en el intento de huida, uno de los detenidos y el arma encontrada en el río Guadalquivir. (Guardia Civil de Sevilla)

Eran las 15:45 del pasado sábado 6 de septiembre cuando la habitual calma de un bar ubicado en una finca de Carmona, Sevilla, se vio rota. Un turismo llegó al lugar y del mismo se bajaron dos individuos con un arma de fuego, dirigiéndose directamente al dueño del local, al que dispararon causando su muerte.

Para abrirse camino hasta el lugar del crimen, dispararon a otros dos hombres, uno en la entrada de la finca y otro enfrente del bar. El primero consiguió mantenerse con vida, pero el segundo falleció también al momento. Las víctimas mortales eran dos hombres de 65 y 54 años, y el herido tenía 63 años.

Vinculado a enfrentamientos previos

Los hechos fueron rápidamente denunciados y la Central de Guardia Civil 062 recibió esa misma tarde una llamada alertando de un posible tiroteo en la zona. La Central coordinó entonces a las patrullas de Seguridad Ciudadana, que al llegar al lugar halló a dos personas fallecidas y un herido grave por arma de fuego.

La investigación fue puesta en manos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Sevilla y aunque en un primer momento mantuvieron todas las hipótesis abiertas, las pesquisas ya apuntaban a que el suceso pudiera estar vinculado a enfrentamientos previos entre las diferentes partes implicadas.

Debido a este último dato, los agentes de la UOPJ no tardaron en identificar a los presuntos responsables, que habían huido a Sevilla Capital. Así se inició ese mismo día un dispositivo coordinado para lograr su localización y detención.

Dos detenciones en menos de 24 horas

Ni 24 horas tuvieron que pasar para que el trabajo de los agentes diera sus primeros resultados. Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, les llevaron el domingo hasta un barrio de Sevilla, donde se ocultaba el primero de los implicados, de 39 años de edad.

La detención no fue sencilla, ya que el sospechoso se dio cuenta de la presencia policial e intentó huir por la ventana de este domicilio utilizando unas sábanas como ayuda para llegar hasta el suelo. Sin embargo, no fue suficiente para engañar a los agentes, que consiguieron interceptarle mientras bajaba y procedieron a su detención.

La sábana utilizada en el intento de huida. (Guardia Civil Sevilla)

Una hora más tarde consiguieron detener al segundo implicado, de 27 años. Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Carmona.

Los agentes celebraron “la rápida y eficaz labor de la Guardia Civil”, que permitió “en menos de 24 horas no solo identificar y localizar a los presuntos autores, sino también proceder a su detención”.

El arma en el río Guadalquivir

Sin embargo, todavía no estaba cerrado el caso y Los investigadores continuaron con la recopilación de pruebas, con la práctica de varias entradas y registros domiciliarios. La mayor laguna que quedaba todavía era encontrar el arma con el que se habían producido los disparos, ya que es una pieza clave para el total esclarecimiento de los hechos.

Esta labor fue más larga y no se consiguió esclarecer hasta el miércoles 10 de septiembre. Tras intensas labores de análisis y recopilación de indicios, los agentes lograron ese día ubicar el lugar donde se habrían deshecho del arma. Este no era otro que el río Guadalquivir.

Esto motivó la activación de un dispositivo específico en la zona, desplazándose al lugar efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), guías caninos del Servicio Cinológico especializados en búsqueda de armas, patrullas de Seguridad Ciudadana y los propios investigadores de la UOPJ de Homicidios.

Esto no quitó que la búsqueda no resultara especialmente compleja, teniendo que ampliar de forma considerable el radio de rastreo, ya que era posible que las corrientes hubieran podido desplazar el arma algunos metros de donde fue arrojada. Sin embargo, el duro trabajo dio sus frutos y el GEAS consiguió finalmente localizar la supuesta arma utilizada en el crimen.

Ese mismo día, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Carmona ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos detenidos, investigados por dos presuntos delitos de homicidio y otro de homicidio en grado de tentativa.

El arma encontrada por los agentes en el río Guadalquivir. (Guardia Civil Sevilla)

¿Quiénes eran los implicados y cuál era su relación?

Según informó el periódico ABC, las víctimas mortales del doble crimen fueron José Manuel Gil García, de 54 años, propietario del bar de la urbanización Los Nietos, y Manuel Ruiz Sánchez, de 65, cliente habitual del local.

En cuanto a los autores, la investigación apunta a que al menos uno de los atacantes residía en la propia urbanización o la frecuentaba con asiduidad porque su familia tiene allí una parcela. De acuerdo con la misma información, este individuo ya había protagonizado episodios violentos en la zona, llegando incluso a atacar con un hacha en una ocasión anterior.