El apocalipsis zombi de ‘The Walking Dead’ llega a España con la nueva historia de Daryl Dixon: así es la nueva temporada rodada en España

El final de The Walking Dead en 2022 supuso el final de una serie de televisión que, durante doce años, había acaparado a los fans de las historias de zombis con una historia de supervivencia familiar en un mundo infestado de caminantes. El universo inspirado en los cómics de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard llegaba así a la pequeña pantalla, en una historia que habría de durar once temporadas para, finalmente, despedirse de los espectadores.

Sin embargo, el final de la serie no supuso el final de la historia de sus personajes. Tan pronto como The Walking Dead concluyó su última temporada, se conoció que la historia de algunos de sus protagonistas seguiría con varios spin-offs, los cuales servirían no solo para continuar con la historia de supervivencia de cada uno de ellos, sino también para ampliar y enriquecer uno de los productos de la cultura zombi más conocidos de las últimas décadas.

Candela Saitta, Melissa McBride, Norman Reedus y Hugo Arbués en The Walking Dead: Daryl Dixon. (Manuel Fernandez-Valdes/AMC)

España, 15 años después del apocalipsis zombi

Es así como llegamos a The Walking Dead: Daryl Dixon, una serie en la que seguimos al personaje interpretado por Norman Reedus a través de un escenario completamente distinto al de la serie original: Europa. Y es que, mientras se encontraba buscando a Rick Grimes, el protagonista original de la serie, Daryl acabó llegando al Viejo Continente, descubriendo cómo el fin del mundo había afectado a Francia en las dos primeras temporadas de su serie propia que, esta semana, ha estrenado su tercera temporada llevando al personaje, junto al de Carol (Melissa McBride) hasta España.

La tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon empieza tal y como concluyó la segunda temporada: con los dos protagonistas tratando de llegar a un Londres que, en realidad, no es sino Madrid decorado para disfrazar sus calles de las de la capital británica. Este fue, sin embargo, tan solo uno de los 22 municipios españoles en los que se ha rodado esta nueva temporada donde se recorren comunidades como Galicia, Aragón o Cataluña.

Melissa McBride y Norman Reedus en 'The Walking Dead: Daryl Dixon'. (Carla Oset/AMC)

La serie cuenta con actores españoles

El cómo acaban los personajes de la serie llegando a España si su propósito inicial era llegar a Inglaterra y, de allí, volver a Estados Unidos, es algo que se cuenta en el primer episodio de la tercera temporada. A partir de ahí, Daryl y Carol acaban dando con una aldea llamada Solaz del Mar, donde se mezclan los paisajes de la España vaciada con diferentes tradiciones bien conocidas de nuestro país y, cómo no, también varios actores españoles: desde rostros conocidos como los de Eduardo Noriega y Óscar Jaenada a los de los jóvenes Hugo Arbues y Candela Saitta, entre otros.

Sobre sus nuevos compañeros de rodaje, la actriz Melissa McBride señalaba en una entrevista con Europa Press que fueron “muy generosos ayudándonos a comprender la cultura y las tradiciones”. “Era muy importante contar con actores españoles”, señalaba por su parte Norman Reedus. Por otro lado, en esta nueva temporada, además de inglés, también pueden escucharse conversaciones en castellano, gallego o catalán.

Eduardo Noriega, Melissa McBride y Norman Reedus en 'The Walking Dead: Daryl Dixon'. (Manuel Fernandez-Valdes/AMC)

Una serie hecha por españoles

España, además de escenario, es también parte de la propia serie. “Ay España, Españita, España”, llega a decir el personaje de Óscar Jaenada en los primeros compases de la nueva temporada, “es caótica e impulsiva, pero también cultural y orgullosa. Conquistamos el mundo no hace mucho, lideramos un imperio, pero luego no supimos qué hacer con él y España implosionó. Nos volvimos en contra, hermano contra hermano. Ser capaces de tanto… Cervantes, Picasso, Gaudí y también de ser nuestro peor enemigo”.

Para ello, ha sido también clave contar con españoles no solo frente a las cámaras, sino también detrás de ellas. El 98% del equipo de la nueva temporada estaba también compuesto por gente de este país, incluyendo a guionistas y directores como Paco Cabezas (quien ya dirigió episodios de Fear the Walking Dead, otro spin-off de la serie original), el cual definió la posibilidad de dirigir uno de los nuevos episodios como “un sueño”.

Óscar Jaenada en 'The Walking Dead: Daryl Dixon'. (Manuel Fernandez-Valdes/AMC)

La tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon se ha estrenado en la plataforma de AMC+ (disponible a través de operadores como Orange TV, Vodafone TV y Jazztel TV, además de Prime Video) este 8 de septiembre con el primer capítulo. Cada lunes hasta el 20 de octubre se emitirá un nuevo episodio, hasta que finalmente concluya con el séptimo capítulo. Sin embargo, ese no será tampoco el final de The Walking Dead en España: el spin-off ya prepara una cuarta temporada que también se ambientará en nuestro país y que, además, pondrá punto y final a la ficción centrada en los personajes de Daryl y Carol.