La película protagonizada por Penélope Cruz y Sebastian Stan que fue un fracaso en taquilla y que ahora triunfa en Netflix

La cinta dirigida por Simon Kinberg y que cuenta con un reparto de lujo, ha encontrado un hueco en la plataforma

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

A la izquierda, Nick (Sebastian
A la izquierda, Nick (Sebastian Stan) y Mason “Mace” Brown (Jessica Chastain) en 'Agentes 355'

Hay películas que en su estreno pasan sin dejar huella, pero que años después resurgen gracias al streaming. Es el caso de Agentes 355, el thriller de espías que en 2022 fue un estrepitoso fracaso en taquilla y que esta semana sorprende al situarse en el top 6 de lo más visto en Netflix en Estados Unidos. Tres años después, la superproducción con reparto coral internacional ha encontrado un pequeño hueco.

Entre sus protagonistas destaca una de las actrices con más corazón de España, Penélope Cruz, que interpreta a una psicóloga colombiana, y Sebastian Stan, el actor rumano-estadounidense conocido por dar vida al Soldado de Invierno en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Y aunque el gran reclamo de la película era su elenco femenino, además de Cruz, protagonizada por Jessica Chastain, Fan Bingbing, Diane Kruger, y Lupita Nyong’o, también destaca Stan en la cinta.

De hecho, el actor de 43 años confesó en varias ocasiones cuánta admira a la nacida en Alcobendas. “Creces con ciertas películas y ves a ciertos actores que admiras toda la vida, y de repente los tienes frente a frente. Así me sentí con Penélope Cruz. Cuando estás frente a una actriz de ese calibre, piensas: ‘¡Dios mío!’, y mi primera reacción es: ¡Estoy aterrorizado! ¡No soy lo suficientemente bueno!“, comentó el actor para el medio australiano Filmink.

07/10/2020 Póster promocional de "The
07/10/2020 Póster promocional de "The 355", película que Penélope Cruz protagoniza con Diane Kruger, Jessica Chastain, Bingbing Fan y Lupita Nyong'o SOCIEDAD UNIVERSAL

Aunque su vínculo con Cruz no es su única conexión con nuestro país. Stan salió durante varios años con la actriz española Alejandra Onieva, hermana de Álvaro Onieva, marido de la socilité Tamara Falcó.

Un fracaso en taquilla

Cuando la cinta se estrenó en cines en enero de 2022, la película dirigida por Simon Kinberg no logró convencer ni a la crítica ni al público. El proyecto, con un presupuesto de 75 millones de dólares, apenas recaudó 27 en todo el mundo, según datos de Box Office. En España, la cinta recaudó 263.020 euros y asistieron a los cines poco más de 42 mil personas. La película fue considerada una decepción teniendo en cuenta que Universal Pictures apostó fuerte por ella y que su reparto reunía a figuras de primer nivel. Pero gracias a Netflix, las segundas oportunidades existen y parece que ahí Agentes 355 ha encontrado su hueco.

Un grupo de agentes secretas se convertirán en camaradas y amigas, formando un nuevo grupo letal: 355. Nombre que adoptan de la primera mujer espía en la Revolución Americana. (Diamond Films)

En la película, Sebastian Stan interpreta a Nick Fowler, un agente de la CIA y antiguo novio del personaje que interpreta Jessica Chastian. Aunque su papel es secundario en comparación con el protagonismo femenino, supuso un contraste con el trabajo que lo consolidó en Hollywood. La sinopsis oficial de la cinta dice así:

“Cuando un arma ultra secreta cae en manos de unos peligrosos mercenarios, la agente especial de la CIA, Mason “Mace” Brown (Jessica Chastain) debe unir fuerzas con la agente alemana Marie (Diane Kruger), la ex aliada del MI6 y especialista en informática Khadijah (Lupita Nyong’o), y la experta psicóloga colombiana Graciela (Penélope Cruz), en una misión letal y vertiginosa para recuperarla. Mientras, una misteriosa mujer, Lin Mi Sheng (Fan Bingbing), sigue todos sus pasos. Juntas deberán superar sus conflictos personales y utilizar sus talentos y experiencia para salvar el mundo. En el camino, se convertirán en camaradas y amigas, formando un nuevo grupo letal: 355. Nombre que adoptan de la primera mujer espía en la Revolución Americana".

Pese a que no triunfó en taquilla, las plataformas siempre encuentran un hueco para darle otra vida. Es España está disponible en Prime Video.

