España Cultura

‘Thunderbolts’ llega a plataformas: cuándo y dónde ver la última gran película de Marvel

Protagonizada por Florence Pugh o Sebastian Stan, el filme presenta a un nuevo grupo de superhéroes

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Thunderbolts*, la próxima película de Marvel, presenta un nuevo adelanto.

Hasta la llegada de Los 4 Fantásticos, ellos estaban siendo el gran grupo de superhéroes de 2025. Ahora, con su llegada al streaming, volverán a tener la atención que se merecen y la oportunidad de demostrar por qué están de sobra preparados para todo lo que se viene en Marvel. Hablamos de Thunderbolts, la última gran película del universo superheroico que llega ahora al streaming para presentar a este nuevo y particular grupo de antihéroes.

Los Thunderbolts llegaron a cines el pasado mes de mayo, y fue la gran carta de presentación para un grupo de antihéroes, algunos ya conocidos y otros no tanto para los fans del Universo Cinematográfico Marvel. John Walker (US Agent), Yelena Belova, Bucky Barnes, Fantasma o Guardián Rojo ya se habían dejado ver en títulos como Falcon y el soldado de invierno, Viuda negra o Ant-Man. A ellos se une Bob, un misterioso joven que nadie sabe muy bien cómo ha llegado hasta donde ha llegado, pero que pronto demostrará tener una serie de poderes que lo llevarán muy lejos.

Dirigida por Jake Schreier, quien ha sido designado ahora para acometer la inclusión de los X-Men en el UCM, la película contaba también con la guionista de The Bear y Bojack Horseman, Joanna Calo. Quizá ello explicase que Thunderbolts fuese una de las películas más emocionales e introspectivas de toda la franquicia, planteando una serie de problemas y conflictos en sus personajes prácticamente inéditos hasta la fecha. Para darles vida, la película cuenta con un gran reparto que va desde los ya conocidos Florence Pugh, Sebastian Stan o David Harbour a Lewis Pullman o Julia Louis-Dreyfuss como la antagonista Valentina Allegra de Fontaine.

Ghost (Hannah John-Kamen), Bob (Lewis
Ghost (Hannah John-Kamen), Bob (Lewis Pullman), John Walker (Wyatt Russell), Alexei Shostakov/Red Guardian (David Harbour), Yelena Belova (Florence Pugh) and Bucky Barnes (Sebastian Stan)in Marvel Studios' THUNDERBOLTS*. Photo by Chuck Zlotnick. © 2025 MARVEL.

Un grupo clave para el futuro de Marvel

En la película, Valentina Allegra de Fontaine engaña a este grupo de mercenarios en pleno proceso de rehabilitación para encontrarse y matarse los unos a otros. Sin embargo, cuando todos se dan cuenta de lo que está sucediendo, deciden aliarse entre ellos y vengarse de la puñalada de Fontaine. Pero por el camino liberan una oscura y poderosa fuerza que ni ellos mismos son capaces de controlar. No solo eso, sino que también acaban formando una alianza clave para el futuro de Marvel. Porque, sin entrar en grandes spoilers acerca del final de la película, hay Thunderbolts para rato y sin duda los fans podrán volver a verlos en las próximas entregas de la saga, desde Vengadores: Doomsday hasta Vengadores: Secret Wars.

Antes de todo ello, los seguidores del UCM tendrán la oportunidad de ver esta Thunderbolts por primera vez en plataformas a partir del 27 de agosto en Disney+, la plataforma que acostumbra a estrenar todas las películas de Marvel. Una oportunidad para aquellos a los que se les pasó el estreno en cines o que simplemente quieren volver a disfrutar de las aventuras de Yelena, Bob y compañía. A la espera de que Los 4 Fantásticos hagan lo propio, Disney+ da la bienvenida a un nuevo grupo de superhéroes con los que pasar un gran rato.

Temas Relacionados

ThunderboltsDisney+CineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Si te gustan ‘Peaky Blinders’ o ‘Succession’, esta será tu nueva serie favorita: sangre, rebelión y cerveza negra

Netflix prepara una nueva gran producción centrada en la familia detrás de la marca de cerveza Guinness

Si te gustan ‘Peaky Blinders’

Ian McKellen revela nuevos detalles de la nueva película de ‘El Señor de los anillos’: “Os contaré dos secretos”

El actor reapareció en los escenarios durante un evento fan en Londres en el que confirmó un secreto a voces

Ian McKellen revela nuevos detalles

La película más vista en Netflix que aborda la crisis de la vivienda: un thriller angustioso protagonizado por Vanessa Kirby

La actriz encarna a una madre desesperada que recurre a medidas extremas para evitar el desalojo, en una historia marcada por la tensión y la crítica social

La película más vista en

La película sobre Federico García Lorca y su relación con Dalí que protagonizó Robert Pattinson antes de hacer ‘Crepúsculo’

Este curioso, aunque fallido experimento sobre la supuesta relación entre ambos artistas se puede recuperar en Filmin

La película sobre Federico García

De la cama de hospital a Hollywood, la inspiradora historia de Chad Michael Murray: “Perdí el 50% de mi sangre. Estaba en mi lecho de muerte”

El intérprete de ‘Ponte en mi lugar’ relata cómo una hemorragia interna y una larga hospitalización marcaron un antes y un después en su vida y carrera

De la cama de hospital
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a una pareja por robar dos galgos de competición y amputarles los dedos pulgares de las patas delanteras

El PP mantiene que la gestión de los fuegos en manos del Gobierno “no cambia nada”: “Dejémonos de líos”

Dos prestatarios tendrán que pagar 41.000 euros de deuda hipotecaria a Ibercaja, aunque el contrato tenía cláusulas abusivas que fueron anuladas

Así es la nueva señal de la DGT: está en los semáforos y conlleva sanciones de 200 euros

Un mecánico explica la “norma obligatoria” para todos los conductores en verano: “Baja todas las ventanillas”

ECONOMÍA

Cuándo se cobran las pensiones

Cuándo se cobran las pensiones en agosto: CaixaBank, BBVA, Santander y otras entidades

Un trabajador logra que la justicia responsabilice a Quirón de un accidente que derivó en incapacidad permanente total: 18.305 euros

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 19 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

La subida del alquiler asfixia también al pequeño comercio: casi la mitad de los autónomos destina hasta el 50% de sus ingresos a su local de trabajo

DEPORTES

Salvador Moreno, coordinador del primer

Salvador Moreno, coordinador del primer club de Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid: “Siempre estaba un paso por delante del resto”

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta