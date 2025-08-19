‘Thunderbolts’ llega a plataformas: cuándo y dónde ver la última gran película de Marvel

Thunderbolts*, la próxima película de Marvel, presenta un nuevo adelanto.

Hasta la llegada de Los 4 Fantásticos, ellos estaban siendo el gran grupo de superhéroes de 2025. Ahora, con su llegada al streaming, volverán a tener la atención que se merecen y la oportunidad de demostrar por qué están de sobra preparados para todo lo que se viene en Marvel. Hablamos de Thunderbolts, la última gran película del universo superheroico que llega ahora al streaming para presentar a este nuevo y particular grupo de antihéroes.

Los Thunderbolts llegaron a cines el pasado mes de mayo, y fue la gran carta de presentación para un grupo de antihéroes, algunos ya conocidos y otros no tanto para los fans del Universo Cinematográfico Marvel. John Walker (US Agent), Yelena Belova, Bucky Barnes, Fantasma o Guardián Rojo ya se habían dejado ver en títulos como Falcon y el soldado de invierno, Viuda negra o Ant-Man. A ellos se une Bob, un misterioso joven que nadie sabe muy bien cómo ha llegado hasta donde ha llegado, pero que pronto demostrará tener una serie de poderes que lo llevarán muy lejos.

Dirigida por Jake Schreier, quien ha sido designado ahora para acometer la inclusión de los X-Men en el UCM, la película contaba también con la guionista de The Bear y Bojack Horseman, Joanna Calo. Quizá ello explicase que Thunderbolts fuese una de las películas más emocionales e introspectivas de toda la franquicia, planteando una serie de problemas y conflictos en sus personajes prácticamente inéditos hasta la fecha. Para darles vida, la película cuenta con un gran reparto que va desde los ya conocidos Florence Pugh, Sebastian Stan o David Harbour a Lewis Pullman o Julia Louis-Dreyfuss como la antagonista Valentina Allegra de Fontaine.

Ghost (Hannah John-Kamen), Bob (Lewis Pullman), John Walker (Wyatt Russell), Alexei Shostakov/Red Guardian (David Harbour), Yelena Belova (Florence Pugh) and Bucky Barnes (Sebastian Stan)in Marvel Studios' THUNDERBOLTS*. Photo by Chuck Zlotnick. © 2025 MARVEL.

Un grupo clave para el futuro de Marvel

En la película, Valentina Allegra de Fontaine engaña a este grupo de mercenarios en pleno proceso de rehabilitación para encontrarse y matarse los unos a otros. Sin embargo, cuando todos se dan cuenta de lo que está sucediendo, deciden aliarse entre ellos y vengarse de la puñalada de Fontaine. Pero por el camino liberan una oscura y poderosa fuerza que ni ellos mismos son capaces de controlar. No solo eso, sino que también acaban formando una alianza clave para el futuro de Marvel. Porque, sin entrar en grandes spoilers acerca del final de la película, hay Thunderbolts para rato y sin duda los fans podrán volver a verlos en las próximas entregas de la saga, desde Vengadores: Doomsday hasta Vengadores: Secret Wars.

Antes de todo ello, los seguidores del UCM tendrán la oportunidad de ver esta Thunderbolts por primera vez en plataformas a partir del 27 de agosto en Disney+, la plataforma que acostumbra a estrenar todas las películas de Marvel. Una oportunidad para aquellos a los que se les pasó el estreno en cines o que simplemente quieren volver a disfrutar de las aventuras de Yelena, Bob y compañía. A la espera de que Los 4 Fantásticos hagan lo propio, Disney+ da la bienvenida a un nuevo grupo de superhéroes con los que pasar un gran rato.