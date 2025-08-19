La nueva película del director de ‘Cónclave’ y otros grandes títulos para el Festival de San Sebastián: este es el listado al completo de películas

Imagen de 'Ballad of a Small Player'

Los nuevos trabajos de Edward Berger, Claire Denis, Dolores Fonzi, Joachim Lafosse, Olmo Omerzu, Xiaoyu Qin y James Vanderbilt aspiran este año a la Concha de Oro en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, según acaba de confirmar la organización a través de un comunicado. La programación suma así siete largometrajes de directores con trayectorias consagradas en la escena internacional y nuevas voces que refuerzan el alcance global de la cita donostiarra.

Entre los nombres destacados figura Edward Berger. Tras el reconocimiento reciente por Sin novedad en el frente y Conclave, el cineasta alemán compite nuevamente con Ballad of a Small Player, una producción británica liderada por Colin Farrell, quien interpreta a un jugador perseguido por sus deudas en Macao. El reparto lo completan Fala Chen, Tilda Swinton y Alex Jennings, en una apuesta que da continuidad al éxito de Berger tras su triunfo en los Oscar y los BAFTA, según la información difundida por el Festival de San Sebastián.

La participación de Claire Denis subraya la presencia francesa de la programación. Denis, ganadora en certámenes como Cannes y Berlín, compite por segunda vez en San Sebastián con Le Cri des Gardes / The Fence. Inspirada en la obra de Bernard-Marie Koltès, la película transcurre en África Occidental y cuenta con la presencia de Isaach de Bankolé, Matt Dillon, Mia McKenna-Bruce y Tom Blyth. Denis suma con este trabajo una nueva incursión en la adaptación de grandes textos teatrales al cine y refuerza la recuperación de figuras ya premiadas en el festival.

Imagen de 'Nüremberg'

De Argentina a Asia

Argentina también estará representada en la sección competitiva. Dolores Fonzi, actriz y directora de larga trayectoria, presentará su segundo largometraje, Belén. La cinta relata el caso real de una abogada tucumana que lidera la batalla legal por la libertad de una joven encarcelada tras un aborto espontáneo, protagonizada por la propia Fonzi junto a Camila Plaate y Laura Paredes. Fonzi ya había dejado huella en el festival tanto frente como detrás de las cámaras y suma con esta película una mirada social relevante y ligada a la actualidad latinoamericana, publicó el Festival de San Sebastián.

El belga Joachim Lafosse competirá con Six Days in Spring, una coproducción europea en la que Eye Haïdara encarna a una madre que busca refugio temporal en la Costa Azul junto a sus hijos tras un divorcio. Lafosse, conocido en el certamen tras haber recibido la Concha de Plata en 2015, regresa con un nuevo drama familiar. El director esloveno Olmo Omerzu presenta Ungrateful Beings, su primer paso por la Sección Oficial, tras participar en el apartado New Directors. El filme propone la vivencia de un padre divorciado y sus hijos adolescentes en unas vacaciones aparentemente tranquilas en un camping, mostrando una vez más la sensibilidad de Omerzu hacia las dinámicas familiares y los sutiles conflictos emocionales.

El cine de Asia tendrá presencia con el debut de Xiaoyu Qin en la ficción: Her Heart Beats in Its Cage cuenta el reencuentro de una madre liberada tras una década en prisión y su hijo de diez años, en una historia de redención y trauma contada por sus protagonistas originales. Qin, premiado por sus trabajos documentales, construye aquí un relato basado en hechos reales ocurrido en China.

Imagen de 'Franz'

De Estados Unidos llega Nuremberg, dirigida por James Vanderbilt y basada en hechos reales, con Rami Malek en la piel de Douglas Kelley, el psiquiatra que estudió a 22 jerarcas nazis antes de los juicios de Núremberg. Russell Crowe encarna a Hermann Göring y el guion se apoya en el libro de Jack El-Hai, bajo la firma de un realizador que también cuenta con experiencia como guionista en títulos como Zodiac, The Amazing Spider-Man y Scream.

Las proyecciones especiales, fuera de concurso, sumarán el debut tras la cámara de la emblemática actriz francesa Juliette Binoche. En IN-I In Motion, Binoche repasa su experiencia vital y artística junto al coreógrafo Akram Khan en su espectáculo de danza y teatro In-I. Este paso supone un nuevo giro en la carrera de la actriz, ganadora del Oscar por El paciente inglés y figura clave del cine europeo, que recibió el Premio Donostia en 2022. También figura entre las proyecciones especiales el relato de ascenso y superación Climbing for Life, centrado en la montañera Junko Tabei, primera mujer en alcanzar la cima del Everest. Dirigida por Junji Sakamoto, el trabajo pone en valor la resistencia y logros femeninos en el deporte de élite.

La Sección Oficial del Festival de San Sebastián se completa con otros títulos previamente anunciados: Deux pianos (Arnaud Desplechin), Maspalomas (Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi), Historias del buen valle (José Luis Guerin), Franz (Agnieszka Holland), Las corrientes (Milagros Mumenthaler), Los tigres (Alberto Rodríguez), Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa), SAI: Disaster (Yutaro Seki y Kentaro Hirase) y Couture (Alice Winocour). La variedad de estilos y enfoques refuerza el alcance internacional del certamen. La próxima edición del certamen consolida el perfil del Festival de San Sebastián como una de las citas ineludibles del calendario internacional, capaz de reunir en competición y en secciones paralelas a cineastas consagrados y nuevas promesas, con historias ancladas en la memoria colectiva e interrogantes contemporáneos.