Colin Farrell duda de hacer una segunda temporada de ‘El Pingüino’: “No tengo un deseo profundo de hacerlo”

"The Penguin" – Teaser tráiler - HBO Max

Fue una de las grandes interpretaciones en televisión la temporada pasada, y los premios así lo están reconociendo, pero su actor no tiene claro que quiera volver a dar vida al personaje. Colin Farrell no tiene en absoluto claro que vaya a volver a dar vida a El Pingüino, el personaje por el que está cosechando más elogios que nunca y que sin embargo le ha jugado más de una mala pasada. Es por ello que quizá ahora el irlandés no tiene todas consigo para volver a ponerse en su piel, a pesar del éxito que pueda haber tenido la serie.

“No lo quiero. No lo quiero. Todos lo dejamos en el ring en esas ocho horas. Odiaría, sólo por el éxito, entre comillas, tener que volver y que fuera una versión diluida de lo que la gente parece sentir que es, mayoritariamente. Así que no tengo prisa. No tengo un deseo profundo de hacerlo”, confesaba el actor en una reciente entrevista tras los SAG Awards, los premios que entrega el sindicato de actores y que este mismo fin de semana reconocieron su labor en la producción de HBO Max. El actor irlandés se hizo con el premio a Mejor actor en un telefilme o miniserie por delante de otros como Javier Bardem (Monstruo: La historia de los hermanos Menéndez), Kevin Kline (Disclaimed), Andrew Scott (Ripley) o Richard Gadd (Mi reno de peluche).

No es la primera vez que Farrell expresa su escaso interés en volver a un personaje que le ha dado muchas alegrías en cámara, pero muy pocas fuera de ella. En su momento ya reveló lo tortuoso que había sido el rodaje por el extenuante proceso de maquillaje y transformación en Oz Cobb, su personaje en El Pingüino. “No sé, tío. No me malinterpretes, me encantó, pero me afectó un poco. Al final, me quejaba a cualquiera que quisiera escucharme de que quería que se acabara. Intenté recordarles que tenía ‘gratitud malhumorada’. Pero al final... cuando terminé me dije: ‘No quiero volver a ponerme ese maldito disfraz y esa maldita cabeza’”, relataba Farrell hace algunos meses.

El Pingüino | Episodio 1 | Max

Batman sí, Oz... ya no tanto

Lo cierto es que, a pesar del éxito de la serie, HBO Max aun no ha confirmado una segunda temporada, a la espera de ver cómo se desarrolla el universo de Batman. Esta serie estaba configurada para ser un puente entre The Batman, la película dirigida por Matt Reeves con Robert Pattinson como protagonista, y la secuela que ya se prepara aunque de la que aun no se sabe gran cosa, ni siquiera quién será el villano, a pesar de las muchas especulaciones. “Matt es un escritor muy cuidadoso pero por fin ahora sé de qué va. Es muy guay y estoy muy emocionado”, comentaba hace tan solo unos días Pattinson en una entrevista.

Mientras que Reeves podría explorar nuevas opciones y dejar fuera a Oz y por ende a Farrell de la ecuación, el actor no desecha del todo la idea de volver, aunque solo si es estrictamente necesario: “Claro, si se les ocurre algo que funcione conjuntamente como paralelo al universo cinematográfico de Matt Reeves y es una buena idea, estoy abierto a ello. Pero no es algo que me concierna”, concluía el irlandés, que en 2024 también protagonizó la miniserie Sugar y que prepara ya nuevos trabajos como A Big Bold Beautiful Journey de Kogonada (Columbus, After Yang) o The Ballad of a Small Player junto al director de Cónclave, Edward Berger.