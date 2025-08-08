La película sobre la Segunda Guerra Mundial que llega a los cines: basada en la historia real del Schindler finlandés que desafió a los nazis

Imagen de 'Nunca más (Never alone)'

Entre las propuestas cinematográficas que marcan este verano destaca el estreno de la película finlandesa Nunca más, que rescata la memoria de Abraham Stiller, un empresario y filántropo judío que supo desafiar la inercia del horror durante uno de los periodos más oscuros del siglo XX. La trama, que transcurre en Helsinki en 1942, revela una faceta poco difundida de la guerra: el drama de los refugiados judíos en un país pequeño atrapado entre la presión de dos potencias invasoras.

La figura de Abraham Stiller se construyó en la adversidad. Nacido a finales del siglo XIX en el seno de una familia judía emigrada del Imperio Ruso, quedó huérfano en la infancia y creció sin privilegios, pero con una determinación que le permitió abrir junto a su esposa Vera una tienda de ropa en Helsinki. Ese comercio, lejos de ser solo un proyecto empresarial, se transformó en punto de encuentro y refugio para quienes también sentían la amenaza del antisemitismo y la vulnerabilidad de la minoría judía en Finlandia.

El contexto en el que Stiller actuó era sumamente peligroso. En 1942, mientras la guerra devastaba Europa, Finlandia mantenía una alianza estratégica con la Alemania nazi en busca de apoyo militar frente a la amenaza de la Unión Soviética. Esa alianza, aunque motivada por causas nacionales, implicó la complicidad en políticas represivas para proteger intereses propios. Así, los servicios de seguridad finlandeses llegaron a entregar en secreto a refugiados judíos a la Gestapo, poniendo en manos del Tercer Reich la vida de personas perseguidas por el régimen nazi.

Frente a este panorama, Stiller se colocó en la línea de fuego: utilizó su posición y contactos para advertir, proteger y ayudar a escapar a hombres, mujeres y niños señalados por los nazis y sus colaboradores. Actuando con discreción y valentía, facilitó documentación falsa, amparó a perseguidos y gestionó apoyos a través de redes de resistencia, poniendo siempre en riesgo su propia vida y la de su familia. Muchos de los que pasaron por su ayuda eran judíos fugitivos; pero también hubo musulmanes y prisioneros de otras minorías condenadas al olvido y a la persecución en los campos de concentración o trabajo.

La vida de un hombre diferente

Las consecuencias humanas y morales de ese desafío están en el centro de Nunca más. La película explora la tensión entre la acción y la culpa: Stiller no consiguió salvar a todos y vivió marcado por las vidas que se perdieron pese a sus esfuerzos. A través de este retrato, la historia real adquiere un relieve universal; el protagonista encarna a la persona que, enfrentándose a un Estado y a una sociedad en peligro, opta por la humanidad y la resistencia, aunque sepa que el alcance de sus acciones será siempre limitado frente al desastre colectivo.

La estructura narrativa alterna entre el presente sombrío del personaje —representado en blanco y negro, como una cárcel mental tejida por la memoria y el remordimiento— y los poderosos recuerdos a color que rescatan su coraje y su lucha. Más que una biografía, la película plantea un dilema ético y emocional: ¿vale la pena asumir el sufrimiento por intentar lo correcto cuando no se tiene garantía de éxito?

La vida de Stiller también estuvo marcada por la paradoja del reconocimiento: mientras los deportados que logró salvar le deben la vida, nunca dejó de sentirse responsable por los que no lograron escapar. Ese pulso interno por la culpa, distante del triunfalismo y del heroísmo convencional, ofrece un matiz de realismo y empatía. También resuena la memoria de su hermano, el cineasta Mauritz Stiller, descubridor de la actriz Greta Garbo, lo que expone la historia familiar como un cruce de culturas, migraciones y legados.

Un retrato de la Finlandia de la época

El filme aborda, además, la ambigüedad del papel finlandés en la contienda. Atrapado entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, el país actuó con pragmatismo, pero ese mismo pragmatismo dejó espacio para la traición, la complicidad y las pequeñas resistencias individuales que sostienen la dignidad ante la opresión. La historia de Stiller, lejos de ser excepcional, se convierte en símbolo de las pequeñas decisiones que cambian —para bien o para mal— el destino de quienes sufren persecución.

La producción de Nunca más destaca por su esfuerzo en reproducir la vida judía con fidelidad, la preparación de sus actores principales y una atmósfera rigurosa que acompaña los rituales y costumbres de la comunidad en tiempos de zozobra. La experiencia de su director, sumada al trabajo conjunto del elenco, permite remontar la historia local hasta trazar un mensaje universal: la necesidad de recordar, la obligación de actuar y la imposibilidad de volvernos indiferentes ante el dolor de los otros.

Nunca más, disponible en cines desde este viernes, trasciende la memoria individual y ofrece al público un retrato luminoso y a la vez devastador sobre cómo la humanidad puede aferrarse a los valores esenciales incluso en medio de la noche más oscura. La vida de Abraham Stiller, cruzada por riesgos, pérdidas y resistencia, es un recordatorio de la valentía callada que deja marcas imborrables en la historia.