El sorprendente anuncio de William Shatner, el Capitán Kirk de ‘Star Trek’: “Quería daros un pequeño adelanto”

El actor William Shatner, mundialmente conocido por haber dado vida al capitán Kirk en la saga original de Star Trek, acaba de sorprender a sus seguidores al anunciar un nuevo proyecto editorial que pone a sus fans en el centro de la escena. A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor de 94 años compartió que lanzará un libro que no solo repasará su carrera y sus personajes más emblemáticos, sino que incluirá directamente las voces de aquellos que han acompañado su trayectoria durante décadas.

El mensaje de Shatner fue claro y entusiasta: “Estoy escribiendo un nuevo libro. Incluso mejor: el libro trata sobre ustedes, los fans, ¡y pueden formar parte de él, tal vez incluso estar en él!”. Una simple publicación bastó para que la comunidad de seguidores comenzara a dejar cientos de mensajes contando, con emoción, el impacto que el intérprete de Star Trek ha tenido en sus vidas. En cuestión de horas, se creó un intercambio activo en el que viejas y nuevas generaciones celebraron la oportunidad de colaborar con la leyenda de la ciencia ficción.

Shatner, que durante años dio vida al Capitán Kirk de la nave Enterprise, ha forjado un vínculo generacional con el público desde mediados del siglo XX, resistiendo el paso del tiempo tanto por su emblemático papel en la televisión como por su disposición a seguir innovando. Recientemente incursionó en la divulgación y literatura, y en 2023 viajó al espacio de manera real. Ahora, el actor pretende que la siguiente etapa en su carrera resulte aún más personal, al invitar de manera explícita a sus seguidores a compartir sus propias historias vinculadas a sus personajes.

Los detalles del anuncio

El libro se titulará William Shatner... And You!, y según el sitio web oficial del actor, quienes deseen participar deben preordenar la obra antes del 31 de diciembre. Al hacerlo, podrán enviar relatos personales sobre cómo los personajes encarnados por Shatner —desde el capitán Kirk hasta Denny Crane, de Boston Legal— influyeron en su vida cotidiana, sus decisiones, pasiones profesionales o momentos cruciales.

La dinámica es inédita dentro de la fanbase de la ciencia ficción. De los testimonios recibidos, una selección será contactada para entrevistas personales con el propio Shatner; solo unos pocos relatos destacados formarán finalmente parte del libro. “Esto no solo es una oportunidad de tener un pedazo de historia, sino de hacer historia y dejar que sus voces resuenen en la galaxia junto a la mía”, publicó el actor en su sitio web, remarcando el carácter participativo de la propuesta.

El anuncio activó de inmediato la participación de la comunidad global de fans. En los comentarios de Instagram, muchos reaccionaron con admiración ante la posibilidad de aparecer en el libro: “¡Una idea absolutamente brillante!”, escribió un seguidor. Otro admitió: “Acabo de dar clic en el botón de comprar y quedo a la espera de instrucciones”. No faltaron quienes confesaron sentirse abrumados solo de pensar en un encuentro personal con el actor.

Entre los testimonios más destacados se encuentra el de un seguidor que relató cómo su programa Rescue 911, conducido por Shatner en los años ochenta, motivó su vocación de paramédico: “Ese programa es una de las razones determinantes de mi carrera de 34 años como paramédico”, expresó en la red social el usuario, que también manifestó su expectación por leer y, quizás, participar en la obra que recopilará otras tantas historias personales.