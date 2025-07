‘Baja de paternidad’: un viaje a Italia para una nueva emocionante historia de padres e hijas

Luca Marinelli y Juli Grabenhenrich en 'Baja de paternidad'

Las relaciones entre padres e hijas han dado grandes frutos a lo largo de la historia del cine. Cómo olvidar historias tan tiernas y emocionantes como las de Luna de papel, Contact, El padre de la novia o Aftersun, quizá la más reciente de este pequeño gran subgénero. Una categoría a la que se añade ahora Baja de paternidad, un nuevo capítulo en esta gran historia de la búsqueda del padre y el reconocimiento de la hija.

Baja de paternidad cuenta la historia de Leo (Juli Grabenhenrich), una joven alemana que ha crecido toda su vida sin padre. A sus quince años toma la decisión de escaparse de casa dirección Italia, donde espera encontrar a su padre y obtener respuesta a todas esas preguntas que ha estado haciéndose durante mucho tiempo. Cuando llega allí se encuentra con Paolo (Luca Marinelli), el padre que no solo desconocía de su existencia, sino que tampoco está del todo preparado para afrontar la situación. De esta manera, ambos irán conociéndose poco a poco, y descubriendo un nuevo sentido en su vida a través del otro.

Con Luca Marinelli a la cabeza, el protagonista de la aclamada película italiana Martin Eden que sorprendió hace unos años y que le valió al italiano el premio a mejor actor en el Festival de Venecia, Baja de paternidad es el debut en el largometraje de Alissa Jung. "Me interesa la relación entre padres e hijos. Puede haber tanto amor, tanto apoyo y tanto dolor. Pocas personas pueden apoyarte tanto y hacerte tanto daño como tus padres", cuenta la cineasta germana, quien ganó el premio a mejor dirección en el pasado BCN Film Fest.

Clip en exclusiva de 'Baja de paternidad', disponible en cines desde el 1 de agosto

Una malota llena de azúcar

En el clip en exclusiva podemos ver uno de esos momentos de la película que dan fe de su ternura y empatía. En este caso, uno de los primeros acercamientos de Leo a su padre y a la hija que este ha tenido con otra mujer. Mientras este intenta entretener a la pequeña, la joven alemana contempla la escena desayunando acompañado del joven Eduardo, un chico italiano que trabaja con Paolo y disfruta de su único momento libre antes de volver al trabajo. “Eres una malota llena de azúcar”, le dice el chico a Leo antes de que esta se dirija a tener uno de esos detalles que harán que la relación con su padre se estreche.

“Quería centrarme en Paolo y Leo. No es una historia sobre la reunión de sus padres. Aún así, para mí, su madre está ausente porque trabaja. Además, es una madre alemana, así que confía mucho en su hija. Eso no significa que esté ausente desde el punto de vista emocional. Leo es una chica guay. No sería tan guay si la madre no estuviera a su lado”, señalaba la directora, que ahora estrena este viernes 1 de agosto esta pequeña gran película, para seguir escribiendo nuevos capítulos en la larga tradición de películas entre padres e hijas.