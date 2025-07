La joven que con 18 años logró hacer realidad el concierto de piano más famoso de la historia: “Pura magia desde la primera nota”

John Magaro encarna al pianista de jazz Keith Jarrett en la película 'Köln 75'. (Selecta Visión)

La noche del 24 de enero de 1975, Keith Jarrett, entonces un pianista de jazz de 29 años que había formado parte de la banda de Miles Davis, subió al escenario de la Ópera de Colonia en circunstancias adversas.

Tras recorrer casi 700 kilómetros desde Suiza, agotado por el insomnio y el dolor de espalda, Jarrett se encontró con un piano de ensayo en mal estado, lejos del Bösendorfer Imperial prometido.

El instrumento presentaba teclas defectuosas, un timbre metálico en los registros agudos y una proyección acústica insuficiente para la sala. A pesar de estos obstáculos, y tras la insistencia de la joven promotora Vera Brandes, el músico accedió a tocar a las 23:30, una hora y media después de lo acordado, con el público en sus butacas nervioso y expectante.

La verdadera historia de Vera Brandes, icono adolescente de la escena musical de Colonia en los años 70, que lo arriesgó todo para organizar el mayor concierto en solitario de la historia de la música: el legendario Concierto de Colonia de Keith Jarrett.

Lo que siguió fue una interpretación completamente improvisada, en la que Jarrett fusionó elementos de jazz, música barroca, gospel y country en una sola pieza monumental.

La actuación, grabada esa misma noche, fue publicada por ECM Records en noviembre de 1975 bajo el título The Köln Concert.

El álbum, nacido de la espontaneidad y la adversidad, se transformó en un fenómeno comercial sin precedentes: ha vendido más de 4 millones de copias, consolidándose como el álbum de piano solo más vendido de la historia.

La película que se basa en este histórico momento

Se han cumplido 50 años de este pequeño-gran acontecimiento y han sido muchos los homenajes que se han hecho para celebrar la efeméride. Entre ellos, el estreno de la película alemana Köln 75, dirigida por Ido Fluk y que se presentó en el pasado Festival de Berlín.

Sin embargo, Köln 75 no gira de forma exclusiva en torno a Keith Jarrett, sino alrededor de Vera Brandes, esa chica apenas mayor de edad que se convirtió en una de las figuras más respetadas dentro del mundo del jazz por su capacidad a la hora de conseguir cosas imposibles, como que se produjera ese concierto milagroso.

Mala Emde encarna a Vera Barnes en 'Köln 75', de Ido Fluk. (Selecta Visión)

La propia Vera Brandes, que tiene en la actualidad 69 años, atendió a Infobae España para hablar del estreno de la película que cuenta su vida y, en especial, ese capítulo que se convirtió en leyenda, pero estuvo a punto de acabar con su carrera: según el acuerdo con sus padres, habría tenido que ser dentista si hubiera salido mal.

“Cuando me dijeron que querían hacer esta película me sentí muy honrada, pero al mismo tiempo era muy consciente de los desafíos que planteaba, porque dependía mucho de la mirada del autor para que interpretara de forma correcta”, cuenta Vera Brandes.

Estuvo hablando con el director durante más de ocho horas vía zoom, y le dio todos los detalles que podía recordar de aquel concierto, así como acontecimientos que determinaron que se convirtiera a tan temprana edad en promotora. “Me di cuenta de que era la persona adecuada y no me equivoqué, la película es un sueño”.

Una mujer en un mundo de hombres

En la ficción, Vera está interpretada en su versión adulta por Susanne Wolff, aunque la verdadera protagonista corresponde a su juventud, encarnada por Mala Emde. El actor estadounidense John Magaro compone a un Keith Jarrett magnífico.

Una de las cuestiones que aborda la película es cómo una mujer tan joven logró hacerse un hueco dentro de un mundo tan masculino como el de la industria musical. En ese sentido, nuestra protagonista desafió todos los convencionalismos de la época.

Mala Emde en 'Köln 75'. (Selecta Visión)

“Yo nunca jugué con la baza de ser mujer. No permití que eso formara parte del juego. Siempre tuve una actitud muy profesional y no utilicé mi género como ventaja. Pero, a largo de mi carrera, sí que me he encontrado con momentos en los que ha constituido un estigma. Eso sí, yo nunca permití que eso me desanimara ni que nada me alejara de mi objetivo. Solo puedo decir que las cosas no han cambiado mucho, aunque las mujeres son mucho más conscientes de los peligros dentro del show business”.

Cuando surge la magia

¿Por qué fue tan especial ese concierto? “Creo que a veces, cuando todo está en contra, pueden ocurrir cosas inesperadas. En esa ocasión, nada era normal, se trataba de una situación excepcional, él no estaba en condiciones, estaba cansado, hambriento, y creo que llegó a una especie de conexión con la música a un nivel muy profundo”.

El éxito de The Köln Concert no solo radica en sus cifras de ventas, sino en su capacidad para trascender géneros y públicos. La grabación atrajo tanto a aficionados al jazz como a oyentes de otros estilos musicales, rompiendo barreras y expandiendo el alcance del piano improvisado. “El concierto fue magia pura desde la primera nota”, recuerda Brandes, quien fue testigo directo de la transformación de una noche problemática en un acontecimiento histórico.

El verdadero Keith Jarrett. (Photo by David Redfern/Redferns)

Tras retirarse de los escenarios en 2018 debido a dos derrames cerebrales, Keith Jarrett es recordado como un maestro del piano y un símbolo de creatividad bajo presión. The Köln Concert representa no solo una cima musical, sino también una lección de perseverancia y la prueba de que la improvisación puede dar lugar a obras maestras que desafían el tiempo y las expectativas.

En cuanto a Brandes, inició una exitosa carrera, lanzó varios sellos discográficos, impulsó la trayectoria de un buen puñado de artistas, pero nunca volvió a tener contacto con Jarrettt.