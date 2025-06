Los festivales de cine en España todavía son cosa de hombres, aunque ellas van al alza: el 44% de las películas en competición están dirigidas por mujeres

Las cineastas Carla Simón (izquierda) y Pilar Palomero (derecha). (Montaje Infobae España)

"Que haya mujeres recibiendo premios no quiere decir que haya la mitad de mujeres contando películas". Era 2022 cuando Carla Simón (Barcelona, 1986), que acababa de hacerse con el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín por Alcarràs (2022), pronunció estas palabras en una entrevista tras su victoria. Tres años después, y en España, las directoras siguen haciéndose un hueco en los festivales de nuestro país. La paridad va en alza, aunque todavía no llega a la mitad: el 44% de las películas en competición de los tres últimos años están dirigidas por mujeres. Es una buena noticia que aspira a más.

Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el estudio Radiografía de los Festivales de Cine en España a partir del análisis de 133 festivales de cine pertenecientes a Federación Pantalla (Federación Estatal de Coordinadoras de Festivales de Cine y Contenidos Audiovisuales), celebrados en España, con datos de 2022 a 2024. El informe fue presentado este 16 de junio en Zaragoza.

El documento de 128 páginas es claro. Cada vez son más las directoras las que ganan visibilidad y espacio, pero el sector no ha alcanzado la paridad. “Si bien no implica todavía una paridad real, sí rompe con inercias históricas que relegaban sistemáticamente a las cineastas a espacios marginales o secundarios”, subraya el informe. El porcentaje se aproxima también respecto a los estrenos programados en los festivales nacionales. El 42,1% corresponde a cintas dirigidas por cineastas femeninas. “Las cineastas no solo están presentes en la programación general, sino que también logran situarse en uno de los momentos más estratégicos de la vida de una obra: su estreno”, señalan.

Más cineastas, pero menos presencia de altos cargos en festivales

En el conjunto de los festivales analizados, las mujeres representan el 55,2 % de los equipos de selección y programación. Sin embargo, esta participación mayoritaria no implica necesariamente que ocupen cargos de liderazgo individual ni que tengan una visibilidad pública equivalente dentro de la estructura del festival.

Carla Simón recibe el Premio Nacional de Cinematografía con una defensa del cine independiente

De hecho, su presencia en los cargos de máxima responsabilidad de estos certámenes sigue siendo ínfima. Según el informe, solo el 28,6% de los festivales están dirigidos exclusivamente por mujeres, frente a un 53,4% liderado por hombres. El 18% tienen codirecciones mixtas formadas, al menos, por un hombre y una mujer en régimen de codirección. Aun así, esto no se traduce en una mayor programación de películas dirigidas por mujeres, y desde la federación exigen “incorporar criterios de paridad e interseccionalidad en las líneas editoriales y los procesos de selección”.

Más allá de la dirección y las tareas de programación, la producción, gestión de copias, regiduría y organización de actividades paralelas conforman el núcleo duro de los festivales, y en ellas se observa una amplia presencia femenina: el 62,3% de estos puestos están ocupados por mujeres. En cuanto a las áreas de comunicación, relaciones públicas, redes sociales y prensa —fundamentales para la proyección local e internacional de los certámenes—, el 69,61% son desempeñadas también por mujeres. Asimismo, entre 2022 y 2024 se ha constatado una notable feminización de las funciones relacionadas con la administración y la gestión de entradas, con un 72,9 % de mujeres en estos roles, esenciales tanto para la sostenibilidad económica como para la atención al público.