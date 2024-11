Mika y Pablo López estrenan ‘El Piano’: “La música es una terapia mejor que un psicólogo”

Mika y Pablo López, en 'El Piano'. (Atresmedia)

Un nuevo formato musical llegará el próximo martes 26 de noviembre a laSexta. Ruth Lorenzo estará al frente de El Piano, un programa en el que Pablo López y Mika buscarán al mejor pianista aficionado, descubriendo su talento y sus historias personales mientras les ven tocar en espacios emblemáticos.

Considerado el programa revelación del año pasado, la adaptación de este exitoso formato internacional llega a España de la mano de Atresmedia y Fremantle (Mask Singer). Para Mika no es nueva la experiencia en este particular talent, pues ya fue juez en la exitosa versión británica junto al pianista chino Lang Lang.

Ahora, el artista británico-libanés hará tándem con Pablo López para elegir al mejor pianista aficionado en este formato que huye del “lenguaje competitivo de un concurso”. Así lo contaban los dos protagonistas a Infobae España en la presentación del programa en el FesTVal de Vitoria.

Pregunta: Pablo, ¿cómo has vivido esta experiencia?

Pablo: La he vivido con todo el vértigo de lo desconocido, con la necesidad real de que sea natural. Es un programa que no tiene guion, estamos los dos solos 14 horas encerrados en un lugar donde los cámaras no nos dirigen la palabra. Él [Mika] insistió en que fuera muy natural, como lo había vivido en Inglaterra. Yo lo he vivido como un salto al vacío, con la sensación de que estaba pasando algo nuevo y muy bonito.

Pregunta: Mika, tú ya estuviste en la versión británica de ‘El Piano’ junto al músico chino Lang Lang. ¿Estás viviendo esta experiencia en España de forma distinta?

Mika: Lang Lang y Pablo son muy similares en la manera en que miran la música, que es la cosa más importante en nuestra vida. Lo fundamental es que en este programa no tenemos una competición entre nosotros, no tenemos un equipo para ganar ni este lenguaje competitivo de un concurso. Estamos al servicio de las personas que están tocando y contando sus historias. Esto lo cambia todo, porque no estamos habituados a ver músicos en formatos que no sean concursos.

Pregunta: ¿Qué importancia tiene el piano en vuestras vidas?

Pablo: El piano es un desahogo y una forma de comunicación. Desde pequeño, cuando otros niños estaban jugando en la calle, mi vía de escape era, paradójicamente, esa cárcel de 88 teclas. Es terapia pura, mucho mejor que un psicólogo.

Mika: El piano es el instrumento más democrático que existe, porque para tocar el violín o la trompeta necesitas buscar las notas con los dedos y es muy difícil, pero en el piano, cuando tocas el do, suena el do. Además, puedes ser un rey, una princesa o un camarero, pero cuando tocamos el piano, somos todos lo mismo.

Hemos perdido los pianos en todas partes y es una respuesta a la desaparición de la música en nuestra sociedad. Es triste y es una cosa muy grave, porque alrededor de la música tenemos también una comunidad física y esta comunidad es mejor que un psicólogo, no solo la música. Cuando tocas en una comunidad, puedes cambiar el mundo o puedes cambiar tu vida sin ganar un concurso, sin existir una idea de convertirte en la estrella más grande del mundo. Eso es poder.

Ruth Lorenzo, Pablo López y Mika, en 'El Piano'. (Atresmedia)

Pregunta: ¿Cómo veis la irrupción de la Inteligencia Artificial en la música?

Mika: La IA por ahora hace una música de mierda, con voces de mierda. El riesgo es que después de robar toda la música del pasado y del presente, se convierta en un potencial problema. En este momento, el problema verdadero es que se está utilizando secretamente la IA en los programas que necesitan coros. Eso son muchas personas que no están trabajando porque ya existe la opción de hacerlo de otra manera.

Pablo: Yo tengo una teoría que no sé si es suicida, pero creo que vamos a valorar aún más lo natural. La IA te puede hacer una canción con la nomenclatura armónica de Beethoven, mezclada con una canción de Mika y con una de Pablo López, y dentro de cinco años te la va a hacer espectacular. Sin embargo, yo estoy seguro de que el ser humano va a seguir diferenciando entre lo que hace uno y lo que hace la máquina. Soy optimista. Y si no, siempre nos va a quedar el abrazo y el directo.