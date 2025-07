La advertencia de Ben Affleck al nuevo novio de Jennifer Lopez: “Está claramente deslumbrado por sus encantos como para saber lo que le espera”

Brett Goldstein, la posible nueva pareja de Jennifer Lopez. (Montaje Infobae España)

Cuando la vida privada de Jennifer Lopez parecía finalmente haberse estabilizado tras su mediática separación de Ben Affleck, un nuevo capítulo sentimental sacude a la industria del espectáculo. La cantante y actriz, icono de la cultura pop, vuelve a ser noticia con lo que parece ser una nueva relacion con el actor y guionista británico Brett Goldstein, especialmente conocido por su interpretación de Roy Kent en la serie Ted Lasso.

La fecha no pasa inadvertida para quienes siguen de cerca la vida sentimental de Lopez: la revelación del vínculo coincide con el primer aniversario de la separación definitiva de la artista y Affleck. La cantante y el actor retomaron en 2021 una relación cuyos inicios se remontan a 2002. Sin embargo, en 2024 todo terminaría con una separación con la que, hasta ahora, ambos habían mantenido un perfil bajo respecto a sus nuevos intereses amorosos.

Sin embargo, ahora todo aparee apuntar a que Goldstein es la nueva pareja de la actriz y cantante. Se les ha visto juntos en diferentes eventos, la química es evidente y, desde el entorno de ambos, las especulaciones son cada vez más numerosas. Sin embargo, si en la mayoría de casos la reacción respecto a esa posible relación ha sido positiva, no ha sido así en el caso de Ben Affleck, cuya respuesta ha acaparado todos los focos.

“Va a ser masticado y escupido”

Según medios como RadarOnline, el actor ha optado por mostrarse contundente al respecto y señalar que Goldstein “está claramente deslumbrado por los encantos de ella (Jennifer Lopez) como para darse cuenta de lo que le espera”. Con esa frase, el intérprete que encarnó a en La liga de la justicia no solo se ha mostrado sarcástico con el impacto de la noticia, sino que también ha augurado dificultades en la relación.

“Jennifer puede ser muy dura con los hombres”, ha sentenciado el actor. “Tiene estándares imposibles y un estilo de vida que no todos pueden aguantar. Yo no pude, y me considero alguien bastante equilibrado”. Por otro lado, no han faltado tampoco los calificativos hacia el nuevo compañero de Lopez, a quien Affleck ha descrito como “un buen tipo, ingenuo, que va a ser masticado y escupido”.

Una estrella con varias puntas

A sus 44 años, Goldstein ya es una figura más que consolidada en el mundo del séptimo arte. Tras destacar como cómico en algunos programas de televisión, acabó dando el salto internacional de la mano de Ted Lasso, serie convertida en un éxito global que le convirtió en una figura conocida en todo el mundo. Más allá de su notable interpretación (que le valió el Premio Primetime Emmy al Mejor Actor de Reparto en Comedia), Goldstein contribuyó como parte del equipo de guionistas, consolidando su reputación multifacética.

En la misma línea, Goldstein ha sido también cocreador de la miniserie Soulmates y ha seguido realizando shows de comedia sobre el escenario. La última etapa de su carrera confirma un ascenso meteórico: Goldstein firmó un acuerdo con Warner Bros Television, debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel como Hércules en Thor: Love and Thunder, e incluso su nombre llegó a sonar para la próxima serie de Harry Potter en HBO Max, donde se le mencionaba como posible intérprete de Hagrid. Sin embargo, ese rol ha sido asignado finalmente a Nick Frost.