El thriller de Netflix que es todo un éxito y que engancha a los espectadores: “No puedo parar, la terminé a las 4 de la madrugada”

Una limpiadora busca desesperadamente a su marido mientras una temible organización criminal desentierra las tragedias de su pasado y acaba empujándola a la violencia.

Desde su estreno el pasado 2 de mayo, la serie Invisible, disponible en Netflix, se ha convertido en un pequeño fenómeno dentro de la plataforma.

Y no deja de ser curioso, ya que no suelen proliferar las producciones sudafricanas en general, ni en cine ni en lo que se refiere a ficciones televisivas.

La cuestión se entiende mejor si tenemos en cuenta que el creador, Ozgur Onurme proviene de la cantera turca y tenía experiencia dentro del género criminal gracias a series como Fatma.

Invisible (Unseen) constituye su primer proyecto en solitario y cuenta ya con dos temporadas que se han convertido en una autentica adicción para los espectadores.

De qué va ‘Invisible (Unseen)’

La trama, protagonizada por Gail Mabalane, sigue a Zenzi Mwale, una mujer que trabaja como personal de limpieza, que verá cómo su vida da un giro inesperado cuando su esposo, recién salido de prisión, desaparezca misteriosamente.

'Invisible' (Netflix)

Decidida a encontrarlo, la protagonista se embarcará en una peligrosa investigación personal que la llevará a enfrentarse a un despiadado entramado criminal en los bajos fondos, al mismo tiempo que tendrá que lidiar con los traumas de su propio pasado.

La serie propone un enfoque diferente a la hora de acercarse al género. En lugar de centrarse en detectives o policías, pone en el foco de la acción a una mujer común que deberá enfrentarse a la violencia sistemática.

Eso no quiere decir que se utilicen un buen puñado de lugares comunes a la hora de abordar la intriga, aunque eso no ha sido óbice para enganchar a los espectadores. “Esta serie es increíble, no puedo parar de verla la terminé a las 4 de la madrugada”, decía una usuaria en las redes sociales. Un comentario que parece una tónica habitual para aquellos que se acercan a sus dos temporadas.

Adictos al ‘cliffhanger’

Y es que cada capítulo termina con un 'cliffhanger’, o lo que es lo mismo, un recurso narrativo que consiste en dejar al espectador en un punto de alta tensión, con una situación sin resolver o un gran misterio al final de de un episodio.

Las revelaciones que se prometen al principio del siguiente capítulo es lo que definitivamente ha contribuido a generar adicción en la audiencia.

La interpretación de Gail Mabalane, actriz y modelo sudafricana de 40 años, ha sido de lo más elogiada. Su representación de Zenzi Mwale ha sido descrita como intensa y conmovedora, aportando una humanidad única al personaje.

Muchos fanáticos han destacado su capacidad para transmitir emociones complejas, lo que ha sido clave para el éxito de la serie.

'Invisible' (Netflix)

Según comentarios recogidos por Télé-Loisirs, su actuación ha sido calificada como “justa” y “carismática”, consolidándola como una de las razones principales por las que los espectadores no pueden despegarse de la pantalla.

A pesar del éxito rotundo de las dos primeras temporadas, Netflix aún no ha confirmado la producción de una tercera entrega.

Sin embargo, el entusiasmo de los fans sugiere que la historia de Zenzi Mwale podría continuar. Los seguidores de la serie ya han expresado su disposición a sumergirse nuevamente en este oscuro y cautivador universo.

Invisible no solo ha logrado destacar por su narrativa y actuaciones, sino también por su capacidad para ofrecer una perspectiva fresca dentro del género del thriller. Para quienes buscan una serie llena de suspense y emociones intensas, esta producción promete ser una grata experiencia.