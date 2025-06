La oferta de Christopher Nolan que rechazó Will Smith porque “no entendió” la película: “No creo haberlo dicho nunca públicamente”

Will Smith habla sobre Christopher Nolan. (Montaje de Infobae España)

El talento de las estrellas de Hollywood no solo se mide en su capacidad para saber actuar, en su presencia física o en su atrevimiento a la hora de realizar impensables acrobacias. Todo eso está muy bien, claro, pero que a todos les ha convertido en iconos del séptimo arte ha sido aparecer en algunas de las mejores y más exitosas películas de los últimos tiempos.

Así, la historia del cine está llena de grandes actores que jamás llegaron a destacar porque, en realidad, jamás tuvieron la oportunidad de demostrar su valía en una buena película. Del mismo modo, existe el caso contrario: intérpretes reconocidos por todo el mundo que, a pesar de todo, lamentan esos momentos en los que el instinto les falló y rechazaron papeles de algunas de películas que luego fueron un verdadero éxito en taquilla.

El chico de oro de la industria

Entre estos últimos cabría destacar a Will Smith. El actor se convirtió rápidamente en una figura pública gracias a su aún recordado papel en El príncipe de Bel-Air, una de las series más icónicas de los 90. No sería el único exitazo de Smith en aquellos años: Dos policías rebeldes (1995), Independence Day (1996) y Men in Black (1997) terminarían de colocarlo como uno de los rostros del Hollywood del siglo XXI.

01/09/2020 Imagen de un capítiulo de El príncipe de Bel-Air CULTURA NBC

Así fue. En 2001 y en 2006, Will Smith logró dos nominaciones a los Oscar por sus papeles en Ali (2001) y En busca de la felicidad (2003), respectivamente. Al mismo tiempo, protagonizaba producciones de alto presupuesto como Yo, Robot (2004), Soy Leyenda (2007) o Hancock (2008), todos ellos con buenos resultados en las salas de cine de todo el mundo.

El ‘crack’ del 2010

Sin embargo, esa estrella para estar en las películas adecuadas no le duraría para siempre. La década de 2010 podría considerarse un periodo mucho menos exitoso en su carrera, con sonados fracasos como After Earth (2013), Belleza oculta (2016) o Géminis (2019), por no hablar de ese primer Escuadrón Suicida (2016) del que DC decidió hacer borrón y cuenta nueva con otra película.

De hecho, justo al inicio de esa década, Will Smith podría haber protagonizado una de las películas más exitosas y recordadas de esos años... de no ser porque rechazó el papel. Esa película no es otra que Origen (2010), la famosísima producción que confirmó a Christopher Nolan como uno de los directores de blockbusters más interesantes (y exitosos) del momento, después de haber despuntado con su trabajo anterior, El caballero oscuro (2008).

Las obsesiones recurrentes en la filmografía de Nolan, desde la angustia existencial hasta el vértigo del abismo interior. (Créditos: Warner Bros.)

“No creo haberlo dicho nunca públicamente”, reconocía el actor en una reciente entrevista con la emisora de radio Kiss Xtra. “Christopher Nolan me trajo Origen primero y no la entendí”. Ante las risas provocadas por estas declaraciones, el actor explicó que por eso rechazó el papel. “Las películas que se desarrollan en realidades alternativas no tienen buena acogida”, dice que pensó. Con Origen -y DiCaprio de protagonista- ocurrió justo lo contrario.

Los grandes errores de Will Smith

No fue el único error que cometió en esos años Will Smith, ya que rechazó también el papel protagonista en Django desencadenado (2012) por no querer protagonizar “una película sobre esclavitud y venganza”. Sin embargo, ni el no a Tarantino ni a Christopher Nolan son, para el actor, los mayores fallos que ha tenido escogiendo papeles. El actor ha manifestado en diferentes ocasiones que ese honor lo tiene Matrix (1999), un verdadero clásico de la ciencia ficción contemporánea porque no conectó ni con la historia ni con la propuesta de las hermanas Wachowski.

Will Smith golpea a Chris Rock

A pesar de todo, nadie podría decir que la carrera de Will Smith ha estado marcada por las malas decisiones. A pesar de no haberse logrado mantener con el paso de las décadas como el rey Midas de Hollywood, lo cierto es que, en 2022, el actor recogería su primer Óscar gracias a El método Willams (2021), título con el que fue coronado como Mejor actor principal... y convertido en tendencia tras la bofetada a Chris Rock. Tomento y éxtasis para uno de los actores más queridos por el público que, en esta nueva década, tampoco parece tener ese don de la oportunidad que le caracterizó en los inicios de su carrera.