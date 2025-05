El director de ‘Lilo y Stitch’ explica la ausencia de un personaje de la película original: “Lo intentamos pero tuvimos que tomar una decisión”

Ohana significa familia, y la familia nunca te abandona... ni te olvida. #LiloYStitch, estreno 22 de mayo, solo en cines. (Crédito: Disney)

La nueva película de Lilo y Stitch ya está en cines. El remake en acción real del que es uno de los clásicos modernos del estudio de animación acaba de aterrizar en cartelera, y lo ha hecho presentando algunas similitudes pero también ciertas diferencias con la película original de 2002. El alienígena de pelo azul y la niña hawaiana no solo han cambiado de forma, sino que con ellos la historia ha evolucionado hacia otro enfoque y, por el camino, han aparecido nuevos personajes. Pero también se han quedado fuera algunos personajes de antes.

Entre los que han aparecido nuevos se encuentran Tutu (Amy Hill), la vecina de Nani y Lilo que se encarga de supervisarlas tras la muerte de los padres de estas, o la Señora Kekoa, la agente de Servicios Sociales que pasa regularmente por casa de las jóvenes. Kekoa es un personaje con un gran guiño a la película original, ya que está interpretada por Tia Carrere, la actriz que prestó su voz al personaje de Nani en el largometraje de animación. Sin embargo, hay un gran personaje de la película original que ha quedado olvidado en este nuevo remake, aunque ahora sabemos realmente el porqué.

"Gantu era una de esas cosas que no funcionaban bien en acción real. Lo exploramos un poco, pero al final tuvimos que tomar la decisión. Y me reafirmo en la decisión, porque creo que muchas de las cosas que hay que hacer para tratar de arraigar más a los personajes y contar una historia con más profundidad emocional, sobre todo entre las hermanas, hay que liberar espacio para poder hacer esas cosas“, afirmaba el director del filme, Dean Fleischer-Camp, en una reciente entrevista con motivo del estreno de la película.

Imagen de 'Gantu' en la 'Lilo y Stitch' original

La animación es un medio muy diferente

Gantu era una de las ausencias más señaladas, pero en el nuevo filme su peso recae en gran medida sobre el personaje del Doctor Jumba Jookiba, el científico que crea al experimento 626, más conocido como Stitch, y que en el remake es interpretado por Zach Galifianakis. Si en la película original Jumba era malvado solo originalmente pero más adelante terminaba convirtiéndose en uno más de la familia, aquí asume en gran medida el rol de Gantu como antagonista de la película, dedicándose a perseguir a Stitch y llegando a secuestrarlo y obligando a Lilo a tener que ir a rescatarlo de su nave.

“Creo que mi enfoque de la película es respetar el hecho de que la animación es un medio muy diferente de la acción real. Y no creo que funcione cuando... hay un peligro en tratar de adaptarlo uno a uno. Creo que se pierde mucha expresividad y todas esas cosas que la animación hace mejor que la acción real. Hay muchas de ellas”, continuaba el realizador. Lo cierto es que Gantu era un personaje imponente y de gran tamaño, y quizá hubiera sido complejo para el filme llevarlo al nuevo formato. “Hay formas en las que puede hacer trampas que la acción en vivo no puede, y la acción en vivo también puede hacer cosas mejor que la animación no puede, que es lo que tratamos de escribir un poco más hacia la recalibración de una película de acción en vivo”, concluía el director.