Apagón en Cannes: el festival de cine se queda sin luz a escasas horas de anunciar el palmarés

Margaret Qualley posa en la alfombra roja de Cannes. REUTERS/Stephane Mahe

Tan solo han pasado unas semanas desde el apagón que sufriese España y parte de otros países de forma repentina, pero acaba de suceder lo mismo en otro lugar de lo más relevante. La edición 2025 del Festival de Cine de Cannes se ha visto marcada por un inesperado apagón que ha dejado a toda la ciudad sin electricidad en la mañana del sábado 24 de mayo, justo antes de la esperada ceremonia de entrega de premios. Este corte de electricidad afectó no solo a las salas de proyección, donde varias películas en competencia fueron detenidas a mitad de camino, sino que también interrumpió el acceso a internet, extendiéndose hasta Antibes, a 10 kilómetros de distancia.

Un video compartido por France3 en la plataforma X ha mostrado la magnitud del problema al evidenciar un aparcamiento completamente oscuras. Aunque algunos reportes indican que la electricidad ha regresado a ciertas salas, el incidente ha añadido una capa de incertidumbre a un festival ya lleno de retos logísticos. Hoy está previsto que se entregue el palmarés en la ceremonia de clausura, programada para comenzar a las 18:40 CEST en el icónico Palais des Festivals. El jurado de la Competencia, presidido por la famosa actriz Juliette Binoche, se enfrenta a la labor de otorgar los codiciados premios, entre ellos la emblemática Palma de Oro, el Gran Premio y el Premio del Jurado.

Este año, la competencia por la Palma de Oro es intensa, con 21 cintas en pugna. Entre ellas destacan Alpha de Julia Ducournau, Eagles of the Republic de Tarik Saleh, y Romería de Carla Simón, una película española que cierra su trilogía familiar. También compite Sirât de Óliver Laxe, otra producción española que narra la historia de un padre en busca de su hija desaparecida en Marruecos, capturando el interés del público por su narrativa profunda.

Actrices posando en la premiere de 'The Mastermind'. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Problemas en la alfombra roja

El apagón en Cannes no es el único desafío logístico que afectó el festival. Semanas antes, un apagón masivo había afectado a la península ibérica, y recientemente, un árbol de palma cayó en el famoso paseo de la Croisette, hiriendo a un productor japonés. Estas interrupciones no escapan al ojo crítico de los asistentes y la industria, quienes esperan que la gala de clausura no se vea empañada por más inconvenientes.

No obstante, el brillo de Cannes no se opaca fácilmente. La comunidad cinematográfica permanece expectante sobre qué película será laureada con la Palma de Oro, con títulos como The History of Sound de Oliver Hermanus y Young Mothers de los hermanos Dardenne en la lista de favoritos. Este honor es solo uno entre varios premios que se repartirán esta noche.

Con la ausencia de electricidad que trajo la oscuridad momentánea a la ciudad, la espera por la gala de premiación se mantiene como el evento más esperado de la semana, prometiendo un desfile de cineastas y estrellas iluminados por los reflectores. Esta noche, al momento de revelar a los ganadores, pondrá fin a una semana llena de intensas proyecciones, transformando a Cannes de nuevo en el epicentro indiscutible del cine mundial.