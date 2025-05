Cuánto cuesta una suscripción en HBO Max: todas las tarifas de la plataforma tras el cambio de nombre

(Infobae/Jovani Pérez)

La plataforma HBO Max ha sido el servicio de streaming con más presencia en la mente de la mayoría de los consumidores en las últimas semanas. En primer lugar, por el arrollador éxito de la segunda temporada de The Last Of Us, la famosa serie que adapta el videojuego postapocalíptico protagonizado por Joel y Ellie.

Sin embargo, la noticia más comentada de estos días no ha estado relacionada con esta ni ninguna otra ficción, sino con la vuelta del antiguo nombre -HBO Max- después de que, en 2023 Warner Bros Discovery, compañía propietaria, decidiera rebautizarla como solo Max.

La serie basada en el videojuego regresará a partir del 13 de abril con nuevos episodios (Max) Crédito: (Max)

Las nuevas tarifas de HBO Max

La mayoría de los fans de las series de HBO y Cartoon Network o las películas del Universo DC han celebrado esta decisión, mientras que otros ni siquiera se habrán dado cuenta de la modificación debido a que acaban de suscribirse a una plataforma cuyo nombre ‘popular’ seguía siendo el original. Con todo, lo cierto es que este no ha sido el único cambio del servicio de series y películas bajo demanda, el cual, recientemente, ha modificado también algunas de sus tarifas.

Desde esta primavera de 2025, HBO Max ha incluido nuevos planes para sus nuevos suscriptores en España. A partir del 8 de abril, de hecho, la plataforma incluyó una nueva tarifa básica por 6,99 euros al mes, lo que suponen tres euros menos del plan estándar que había actualmente, cuyo coste era de 9,99. Este último, sin embargo, ha subido de precio, pasando a costar 10,99 el poder ver las series y películas de la plataforma sin publicidad.

En la misma línea, también el plan premium ha subido de precio. Este incluye acceso a contenido simultáneo en hasta 4 dispositivos y una alta resolución de vídeo en 4K UHD y sonido Dolby Atmos, además de hasta 100 descargas. Hasta ahora, su coste era de 13,99 euros al mes, una cantidad que ha ascendido hasta los 15,99.

Planes nacionales e internacionales

Desde el servicio informaron de que estas nuevas tarifas se aplicarían solo a nuevos clientes, por lo que los antiguos serían conservando los pagos que realizaban anteriormente. Por otro lado, hay que recordar que cada país cuenta con ofertas diferentes. En España, por ejemplo, también existe el plan HBO Max DAZN, donde los suscriptores pueden acceder también a los diferentes contenidos deportivos de esta última plataforma, por un precio que se ha mantenido en 44,99 euros con un complemento de 5 euros por un mayor acceso a los deportes.

Además, hay que señalar como, al igual que con la publicidad, HBO Max ha seguido los pasos de Netflix o Disney + en otro aspecto crucial: las cuentas compartidas. En Estados Unidos han implementado un plan por el que se ofrece el Extra Member Add-On, donde quienes estén suscritos deberán pagar 7,99 dólares al mes por cada miembro. Una estrategia que podría desembarcar en Europa próximamente.

De todo ello, el CEO de Streaming Global y Juegos de Warner Bros Discovery señalaba que lo que buscan con este tipo de medidas es liderar “una nueva forma de disfrutar de nuestro contenido de primera clase a un precio excepcional y ofrecer a los suscriptores mayor flexibilidad en la gestión de sus cuentas”. Para ello, el servicio cuenta también con planes de suscripción anual que pueden incluso bajar los precios para quienes sean más fieles a la plataforma.