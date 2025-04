La empresa de Extremadura que se ha colado en ‘La Odisea’ de Nolan, ‘Misión Imposible’ y ‘Juego de Tronos’: “Les subimos el precio y aceptaron”

Imágenes del rodaje de 'La Odisea', la próxima película de Christopher Nolan.

Mucho se ha hablado de La Odisea que, en estos momentos, Christopher Nolan se encuentra rodando en la meseta de Aït Ben Haddou, donde el famoso director ha construido incluso una ciudad para ambientar la película. Desde Universal, ya han asegurado que la nueva producción será “una obra maestra” y “visionaria”, de la que incluso Homero se sentiría orgulloso.

No cabe duda de que el mérito de la película será para su aclamado director, así como para el reparto de grandes estrellas con el que cuenta: Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway... Pero lo cierto es que, detrás de todo ese éxito, también estarán otras muchas personas y entidades que habrán trabajado para que la adaptación de este clásico salga a la perfección. Entre ellos, todo el personal de Grúas Eugenio.

Maquinaria de Grúas Eugenio en diferentes rodajes.

“Les subimos el precio para quitárnoslos de encima... y aceptaron”

Sobre cómo ha acabado esta empresa cacereña en una de las películas más esperadas de 2026 nos habla Diego Hernández, responsable comercial de la sección de cine de este negocio familiar -con más de 60 años de historia- que, en un principio, no pensaba dedicarse al cine. “Fue con la crisis de 2008″, explica a Infobae España. “Nos quedamos sin trabajo y tuvimos que empezar a probar otras cosas”.

Todo comenzó con un viaje a Uarzazate, en Marruecos, donde fueron a realizar un proyecto termosolar. No sabían que allí se rodaban muchas grandes películas de cine hasta que un productor se puso en contacto con ellos para contratar sus servicios. “Nos llamaron para alquilar la maquinaria”, cuenta Diego. Al principio, no les hicieron mucho caso, “subimos el precio para quitárnoslos de encima”. Si aquí, en España, alquilaban el material a 30 euros, a ese productor le pidieron 400. Lo que no esperaban es que aceptaran. “Me la cogieron para un mes”.

Tal fue la sorpresa que incluso Diego se desplazó de Cáceres a Marruecos: “Allí conocí el nicho de mercado”. Esa primera producción en la que participaron fue La Biblia (2013). Aunque, tras ese primer trabajo, no tardaron en llegar nuevas ofertas.

Rodaje de 'La Biblia'. (Grúas Eugenio)

Una carrera en Hollywood desde Cáceres

Desde ese primer viaje, Diego vive, de hecho, una semana al mes en Marruecos. Y es que, con la maquinaria de Grúas Eugenio, los mejores directores podían contar con efectos especiales inimaginables. Si no, que se lo digan a Werner Herzog, quien contó con ellos en La reina del desierto (2015), película protagonizada por Nicole Kidman, o a Clint Eastwood en El francotirador (2014). Hasta Tom Cruise ha necesitado sus servicios, durante la producción de la quinta película de Misión Imposible: Nación Secreta (2015).

“La luna de La reina del desierto la trajimos después a Extremadura”, cuenta Diego. En esta comunidad autónoma han contado con trabajos en el mundo del cine, como para la séptima temporada de Juego de Tronos, donde se encargaron de “cuando el dragón vuela y echa fuego”. También es propiedad suya la famosa réplica de la Fuente de los Leones de la Alhambra que usaron en La Casa del Dragón, serie en la que también “eran los ojos del dragón, cuando parece que está mirando y se está moviendo, todo eso lo hicimos nosotros con las grúas”.

El trabajo de 'Grúas Eugenio' en la séptima temporada de 'Juego de Tronos'. (Grúas Eugenio)

Ahora, sus servicios servirán para rodar La Odisea, la próxima película de Christopher Nolan para la que han necesitado solo “unos toros -elevadores- para descargar material”. “Tampoco nos cogieron mucho más”. No parece, sin embargo, que vaya a ser el último proyecto de Grúas Eugenio, que ya se ha desplazado a Madrid para The Walking Dead“.