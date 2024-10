Muerte de Liam Payne: qué pasó con los integrantes de One Direction tras su separación y los rumores sobre una posible reunión del grupo

Payne hizo parte de la banda que se separó en 2015 - crédito Origin

Liam Payne, exintegrante de One Direction, ha muerto este miércoles 16 de octubre a los 31 años tras precipitarse desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Según cuentan fuentes policiales, acudieron al lugar tras recibir un aviso de “un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas o alcohol”. Al llegar, los sanitarios de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento. Fuentes del caso han aclarado que “se habría arrojado al vacío desde un tercer piso”, por lo que se estaría investigando como un accidente o un presunto suicidio.

La fama del grupo comenzó en 2010, cuando los cinco integrantes, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne, participaron en la edición británica del programa musical The X Factor. Todos entraron al concurso como solistas, pero el jurado pensó que sería buena idea juntarlos para crear una boy band, y no se equivocaron. Así fue como debutaron, el 23 de julio de ese mismo año, y consiguieron quedar los terceros del concurso.

Aun así, Simon Cowell, directivo británico de Sony Music, apostó por ellos y consiguió que sacaran su primer disco, Up All Night, en 2011. Dentro de este trabajo de estudio, se encuentran canciones tan emblemáticas como What Makes You Beautiful y One Thing. El grupo, también conocido como 1D, fue una de las boy band con más éxito de los últimos años, tanto en Reino Unido como a nivel mundial. Tras cuatro años sobre los escenarios, la banda decidió separarse y cada uno tomó un camino diferente. Durante esos años, One Direction lanzó cinco discos: Take me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015).

¿Qué ha sido de los miembros de One Direction?

El primero en abandonar la banda fue Zayn Malik, y desde entonces ha trabajado por impulsar su carrera como solista. En 2016 lanzó su álbum Mind of Mine, que incluye una de sus canciones más famosas, Pillow Talk. Dos años después, presentó Icarus Falls. En su vida personal, Malik ha tenido una hija con la modelo Gigi Hadid, aunque la pareja se separó en 2021 después de que el músico fuera acusado de agredir a la madre de Hadid.

Por su parte, Harry Styles ha logrado consolidarse como actor y músico. Su primer álbum homónimo salió en 2017, con su gran éxito Sign of the Times. En 2019, lanzó Fine Line, con temas como Watermelon Sugar, una de sus canciones más icónicas. En 2022 presentó el disco Harry’s House. Además, Styles ha participado en películas como Dunquerque y Eternals, de Marvel. En cuanto a sus relaciones, durante todos estos años se le ha relacionado con celebridades como Taylor Swift, Olivia Wilde, Kendall Jenner, y Taylor Russell, que es la última relación conocida del artista.

El irlandés Niall Horan también ha tenido éxito en su carrera en solitario. En 2017 lanzó Ficker, que incluye canciones como Slow Hands. Su segundo álbum, Heartbreak Weather, lo presentó en 2020, aunque su gira Nive to Meet Ya Tour fue cancelada debido a la pandemia del Covid-19.

En el caso de Liam, debutó como solista en 2017 con Strip That Down, una colaboración con Quavo. Ese mismo año, trabajó con el DJ Zedd en Get Low y lanzó Bedroom Floor. En 2018, publicó su EP LP1 y colaboró con Rita Ora en For You, parte de la banda sonora de la película Cincuenta Sombras Liberadas.

A pesar de la separación, los fans mantenían todavía la esperanza de un reencuentro. En 2020, las redes sociales de la banda recordaron su décimo aniversario, lo que avivó las expectativas de los seguidores. Sin embargo, nunca ha habido confirmación oficial sobre ningún tipo de reunión.