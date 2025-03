‘Bird’ llega a plataformas: dónde ver la pequeña gran joya de realismo mágico con Barry Keoghan y música britpop

Tráiler de la película 'Bird' de Andrea Arnold

El 2024 dejó grandes películas de lo más especiales, pero hubo muchas que quizá pasaron algo desapercibido. Bird se encuentra sin duda entre ellas, ya que tuvo una gran acogida en su paso por el Festival de Cannes, pero no así cuando se estrenó en cines. No obstante, ahora encuentra una nueva oportunidad con su aterrizaje en streaming, desde donde muchos podrán descubrir esta gran joya de realismo mágico con todo un actor de moda como Barry Keoghan y una banda sonora de ensueño para todos los fans del britpop.

Bird, que estará disponible en Filmin desde el viernes 21 de marzo, cuenta la historia de Bailey (Nykiya Adams), una niña que vive junto a su hermano y su padre al norte de Kent, esa región inglesa de lo más humilde que la directora Andrea Arnold ya había retratado en algunos de sus anteriores trabajos. Tras conocer la noticia de que su padre, el joven y despreocupado Bug (Keoghan), se va a casar al cabo de una semana, Bailey decide romper en gran medida con su entorno y buscar sus propias aventuras más allá de las cuatro paredes. Es así como conoce a un enigmático hombre que dice llamarse Bird (Franz Rogowski), y detrás de cuya extraña conducta hay una fantástica explicación.

El peculiar proceso creativo de Arnold llevó a la directora a construir todo el guion a partir, no de un tema o una historia concreta, sino de una imagen: “Todo empezó hace mucho tiempo, cuando me vino a la mente la imagen de un hombre muy alto y delgado con un pene muy largo sobre un tejado. desde entonces me estuve preguntando si era un alien, quién podía ser, si bueno, si malo, de qué se trataba”, contaría la directora en Cannes: “Bird es el resultado de esa imagen y de un largo viaje intentando averiguar qué significaba”. Arnold añade que nunca pensó en escribir un coming-of-age sobre una niña de 12 años: “Ni siquiera soy consciente de que estoy trabajando en un género. Simplemente hurgo en esa imagen inicial y veo qué surge de ahí”, prosigue: “Nunca sigo ninguna regla de estructura o la sabiduría recibida de la escritura de guiones. Fui a la escuela de cine, pero nunca lo dirías”.

Imagen de 'Bird', de Andrea Arnold

Es increíble ser joven

A ese aura de realismo mágico y esos personajes tan particulares hay que sumar una banda sonora omnipresente en la que se encuentran temas de The Verve, Coldplay yo Blur, a cada una en momentos más insólitos. No solo con himnos britpop, sino también con los herederos en gran medida de estos, la banda irlandesa Fontaines D.C., quien además realiza un cameo en la película como parte de la “cuadrilla” de Bug que lo acompaña en su aventura por conseguir un sapo y su alucinógena baba.

En definitiva, Bird es un canto a la juventud sin por ello renunciar a mostrar esa realidad sucia y algo triste que ya ha plasmado en otras de sus películas. Todo ello con un gran descubrimiento de actriz, con un actor ya consagrado que regala grandes momentos cómicos, ese aura de realismo mágico que rodea todo el filme y sobre todo esa banda sonora que como dice la propia Bailey “es muy de padre”, aunque la película hable precisamente de lo increíble que es ser joven.