Quién es Ana Garcés, la actriz que ha dado vida a Jana en ‘La promesa’: de su trabajo como dependienta a sus inicios en la televisión

Teo Lucadamo, el rapero que no quiere serlo: “Es una respuesta a la marginación y la opresión racista. Si soy un blanco acomodado en España, no hago hip hop” Cualquier medio al uso diría que el cantante es “el hijo de Aitana Sánchez-Gijón”, pero se ha ganado el título de ser uno de los artistas más prometedores de la escena urbana nacional. Con su particular sentido del humor, aunque sin considerarse rapero, estrena ‘El Dilema del Rapero Blanco’, su primer álbum debut, una oda al género