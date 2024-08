El mensaje de María Castro tras los cambios en su cuerpo después de un tercer embarazo: “Los cuerpos no son objetos para admirar”

Imagen de archivo de María Castro. (Europa Press)

La actriz María Castro ha llamado la atención de miles de usuarios tras publicar un video en el que enseña su cuerpo tras haber pasado cuatro meses de haber dado a luz a su tercera hija, Emma. En el texto que acompaña la publicación, la actriz reflexiona sobre la obsesión que tenemos inculcada con el físico. “Estaba grabando un vídeo para Instagram... de esos de “influencer”...y era mi sobrina quien me lo iba a grabar...Y me entraron las dudas. Cómo mostrarme. Obviamente me miro... y no, no soy aún la de antes físicamente. Pero, ¿realmente quiero ser la de antes?”, explica.

“Y en este punto, se ve claramente en el vídeo, que naturalmente mi chip cambia y mi cabeza me dice: 1. La imagen de este perfil siempre ha sido la de verdad, la real, y sé que agradecéis verlo. 2. Mi sobrina adolescente me graba, y le quiero transmitir la idea que me gustaría que me transmitieran a mí en plena adolescencia: que los cuerpos no son objetos para admirar... son para bien usar! Y son increíblemente poderosos! Y 3 y por suerte... no seré la de antes físicamente, pero tampoco soy exactamente la de antes mentalmente... porque evolucionamos, cambiamos, nos adaptamos...”, comenta.

“Y es que qué manía tenemos instaurada con el tener hijos, “pero que no se note”:-que no se note físicamente (-”pero si estás casi igual que antes!”... qué frases más tóxicas)-que no se note en tu descanso nocturno (“te deja dormir toda la noche?”)-que no se note en tus relaciones sociales (”qué educados esos niños: sentaditos. callados v sin molestar!”)”, añade en el texto que ha publicado en su cuenta de Instagram y que ha hecho pensar a cientos de personas que le han contestado con comentarios que aplauden sus palabras, entre las que cuela una disculpa irónica: “Siento revelaros que estas afirmaciones, preguntas o deseos van bastante desencaminados de lo que es la realidad.- ni los cuerpos después de parir son los mismos - ni el descanso nocturno es igual de placentero- ni los niños tienen un botón para evitar que “molesten” o se muevan en las reuniones sociales”.

“Somos ya una familia”

La actriz también ha criticado la presión que existe hacia los padres para que actúen como si nada hubiera cambiado después de tener hijos: “No, la vida en pareja tampoco es la misma no... algún día nos reencontraremos con lo que tuvimos.... Pero es que ahora mismo no somos una pareja, somos ya una familia!”.

“Todo pasa y todo merece inconmensurablemente la pena. Reflexiones de verano. Ahí lo dejo. Ojalá disfrutéis de todos los procesos que la vida os ofrece, porque de todos se aprende y ninguno vuelve”, añade al final de su publicación.