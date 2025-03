Sin ‘6 de febrero’ pero sí con Myke Towers: qué dice ‘Sentimiento natural’, la nueva canción de Aitana

Adelanto de 'Sentimiento natural', de Aitana y Myke Towers. (@Aitanax/X)

La nueva era en la carrera de Aitana está al caer. En el mes de enero, la cantante catalana informaba de que ya estaba trabajando en su cuarto álbum. “Tiene que ver con ‘11 Razones’ (2020) y ‘Alpha’ (2023). Va a estar en medio pero es otra cosa”, aseguraba en el mes de enero.

A finales de ese mismo mes, la cantante daba nuevas pistas de ese trabajo con el lanzamiento de Segundo intento, el primer single que se conocía del disco. Del mismo modo, este viernes ha aparecido una nueva canción que también formará parte del nuevo repertorio de Aitana. Eso sí... No es el tema que todo el mundo estaba esperando.

Aitana y Myke Towers en el videoclip de 'Sentimiento natural'.

Un ‘sentimiento natural’

Por lo que había aparecido en el documental de Aitana: Metamorfosis, todo apuntaba a que el próximo sencillo que podríamos escuchar de la cantante sería 6 de febrero. Sin embargo, casi por sorpresa ha llegado Sentimiento natural, un tema con aires de verano que cuenta con un colaborador muy especial: Myke Towers.

El cantante puertorriqueño acompaña a Aitana en un tema anunciado esta misma semana. Un nuevo himno pop construido a base de sonidos electrónicos y un ritmo muy marcado, que seguro que podrá escucharse en todas las discotecas.

Sentimiento natural es, además, un canto a un amor singular, marcado por una atracción irresistible (“algo que no es humano”, tal y como se indica en la letra). Un tema que describe un intenso enamoramiento, alejado de Segundo intento, donde lo que se contaba, también con una base tecno ideal para bailar, era el duelo por una separación (“supongo que cada principio tiene un final”).

Aitana en el videoclip de 'Segundo intento'.

“Pero el ‘6 de febrero’ qué”

Sentimiento natural ya se acerca al millón de reproducciones en Spotify a pesar de llevar solo tres días fuera. Sin embargo, lo que los fans de Aitana esperaban era una canción que lleva semanas provocando una gran expectación. Se trata de 6 de febrero, un tema cuyo adelanto tuvimos en el documental de Aitana: Metamorfosis.

Fue ahí donde la cantante, mientras estaba en el coche, se dejaba la voz en una canción que, según decía, se imaginaba “cantándola en el Bernabéu”. Desde ese momento, sus seguidores más acérrimos han estado esperando con ansias poder escucharla entera. Algo que hasta ahora no ha podido ser, pese a que incluso su madre, cuando la cantante lanzó el tráiler de Sentimiento natural, le preguntaba en redes sociales: “Pero el 6 de febrero qué”. Por el momento, habrá que esperar un poco más.

Así es la letra de ‘Sentimiento natural’

(Aitana)

Tú tienes algo raro, eh

Algo que no he sentido

Algo que no es humano, no

Tú subes mis latidos

A un ritmo que no es sano, no

Y no tiene sentido

Cómo nos abrazamos, eh

Y cómo nos besamos, no

(Myke Towers)

Tú tienes algo raro, eh

Algo que no he sentido

Algo que no es humano, no

Me subes los latidos

A un ritmo que no es sano, no

Que no tiene sentido

Cómo nos abrazamos, ey

Y cuando nos besamos, no

(Aitana)

Vamos a Playa Hermosa frente al mar

Hoy se siente tan brutal

Tomando un tequila y sal

Sentimiento natural

Brillan las estrellas mal

El espacio es sideral

Iluminando el total

Sentimiento natural

(Myke Towers)

¿Qué sentido tiene?

Que se sienta como que te conozca de antes

Mami, tú das musa

cualquiera va a querer ser cantante

Yo andaba lo más campante

En mi camino te cruzaste

El tiempo detuviste

Cuando mis labios besaste

Tú tienes un no sé qué

Me preguntan, digo, ¿qué sé yo?

Sé que en ella me enfoqué

ella mis ojos leyó

I’m fa-lling in love with you, oh no

No creía en el amor

Ella me arregla el humor

me arregla los días grises, ma

Si quieres ir a Ibiza, me dices

No falla que cuando la acaricie

Se extrema que la piel se le erice

No olvida lo que le hice

Qué bien le queda el MIU MIU

A veces yo la lio

Te lo juro yo me estaba enamorío

Es natural, el sentimiento ya era frío, baby

(Aitana y Myke Towers juntos)

Tú tienes algo raro, eh

Algo que no he sentido

Algo que no es humano, no

Tú subes mis latidos

A un ritmo que no es sano, no

Que no tiene sentido

Cómo nos abrazamos, eh

Y cuando nos besamos, baby

Tú tienes algo raro, eh

Algo que no he sentido

Algo que no es humano, no

Tú subes los latidos

A un ritmo que no es sano, no

Que no tiene sentido

Cómo nos abrazamos, eh

Y cuando nos besamos, no

Y cuando nos besamos (I’m falling in love)

Y cuando nos besamos (I’m falling in love)

Y cuando nos besamos (I’m falling in love)

Y cuando nos besamos

(I’m falling in love) with you

(I’m falling in love) with you

(I’m falling in love) with you

(I’m falling in love) with you

(I’m falling in love) with you

I’m falling in love with you