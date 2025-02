‘Aitana: Metamorfosis’, qué se sabe sobre el documental de seis capítulos en el que la artista se abre en canal

Aitana Ocaña en el tráiler del documental 'Metamorfosis', en Netflix (Instagram/ @Netfixes)

La conocimos en el año 2017, en el programa Operación Triunfo. Por aquel entonces, acababa de cumplir la mayoría de edad y, aunque los profesores de la Academia ya la imaginaban como una futura estrella del pop, ella aún no podía imaginar la fama de la que iba a disfrutar después del final del programa.

Con más de 13 millones de oyentes mensuales en Spotify, Aitana es la segunda cantante española más escuchada a nivel mundial, solo después de Rosalía. En sus ocho años de carrera ha ganado más de 30 galardones, entre los que destacan un Premio Ondas al Fenómeno musical (2021) o el MTV Europe Music Award (2021). Además, también ha colaborado con grandes artistas tanto nacionales como internacionales, como Sam Smith, Katy Perry o Quevedo, entre muchos otros.

Parece que Aitana está viviendo lo que nunca llegó a pensar. Es el sueño de muchos, pero también tiene una cara menos amable. Y es, precisamente, de esto último de lo que más está hablando la cantante durante los últimos días.

Aitana cantando con David Broncano en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

Los problemas de salud mental de Aitana

A día de hoy, la cantante está inmersa en la promoción ‘Aitana: Metamorfosis’, una docuserie de seis capítulos en la que habla de su faceta más personal. En una entrevista con El País, Aitana reveló que el título de la docuserie Metamorfosis fue idea de Chloé Wallace, directora de la producción y conocida por Un cuento perfecto. Wallace buscó reflejar la evolución personal de la cantante en los últimos años.

“Hay un cambio muy evidente. Me veo al principio y pienso: ‘Estaba loca de la cabeza’. Soy la misma persona, pero cambio porque maduro”, expresó la artista. Ahora, este cambio también tiene mucho que ver con el proceso terapéutico que está llevando a cabo. Y es que en esta última semana Aitana ha hablado como nunca sobre sus problemas de salud mental.

Fue en el programa de La Revuelta de este 19 de febrero cuando la artista confesó que el 2024 había sido un año muy complicado para ella a nivel psicológico. “La realidad de mi vida es que no me puedo quejar, pero a veces no sabes por qué te levantas triste todos los días y lloras, y cuando vas al psiquiatra te dice que tienes depresión, y eso pasó”, contó. Ella no entendía del todo lo que le estaba ocurriendo, pero se replanteó su vida por completo. Ante esto, tuvo que empezar un tratamiento psiquiátrico y ahora, meses después, asegura que está mucho mejor.

Por otra parte, también ha contado que la depresión no es lo único que está tratando. "Soy hipocondríaca nivel extremo, lo estoy tratando ahora. He llegado a estar en una cena con mi familia y pensar: esta es la última cena con mi familia“. Así, asegura que todo esto se entenderá mucho mejor con el documental.

Aitana llena el WiZink Center en su último concierto en España antes de continuar su gira por Latinoamérica.

Cuándo se estrena el documental de Aitana y dónde verlo

En este sentido, Netflix estrenará el 28 de febrero esta serie documental que ofrece un acceso inédito al día a día de Aitana. La producción muestra cómo la cantante enfrenta los desafíos de su madurez personal y profesional, mientras consolida su carrera en la música. A través de imágenes exclusivas, los seguidores podrán conocer una faceta más íntima de la artista.