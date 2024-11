5 películas románticas perfectas para ver en Navidad (y que puedes encontrar en Netflix, Prime Video, Filmin...)

Una escena de 'Love actually' (Moviestore/Shutterstock)

Regalos, comidas copiosas y celebraciones conjuntas. Nada está a la altura de las peleas que se gestan en los hogares familiares por culpa de tres gambones. Quien no lo crea, que vea el sexto episodio de la segunda temporada de The Bear. La Navidad está rozando la esquina, solo hace falta ver cómo las grandes ciudades han comenzado a colocar sus luces más estrambóticas y horteras para celebrar la llegada de la época festiva más laureada por el ciudadano medio.

Otra de las grandes tradiciones de dichas fechas es la de hacer maratones de películas navideñas clásicas. Las opciones son cada vez más amplias, sobre todo teniendo en cuenta que plataformas como Netflix han encontrado una mina de oro de contenido original en dicha temática. Comedias románticas, películas de animación e historias capaces de producir un llanto que llenaría el Río Manzanares. Una de las opciones básicas es Love Actually. El largometraje dirigido por Richard Curtis, y estrenado en 2003, es un tratado romántico de historias diversas que componen una amalgama de sentimientos compartidos, o rechazados, por los espectadores.

Cansados de que se haya convertido en una suerte de emblema navideño, en Infobae España os proponemos otras cinco películas románticas, y perfectas para la época del turrón y los polvorones, que os dejarán con ganas de más. Comedias románticas, bizarras y los clásicos de siempre.

‘Un muñeco de nieve para derretirse’ (2024)

La premisa de este primer cóctel navideño que Netflix ha presentado en su catálogo de 2024 es el de una comedia romántica en el que un muñeco de nieve cobra vida después de que una joven viuda pose sobre él su cálida bufanda sobre él. ¿Quién podría resistirse a tal guion? La plataforma es conocida por sus bizarras cintas originales, pero este año han colocado la guirnalda antes de lo esperado. Además, la protagonista de la cinta, Kathy Barrett, está interpretada por Lacey Chabert, una de las Plásticas, Gretchen, en Chicas Malas. Kathy es de corazón noble, pero tiende a querer ayudar a las personas antes que a sí misma. Jack Snowman (Dustin Milligan) no sólo cobrará razón para echarle una mano en la organización de la casa, también para reconstruir su corazón.

Una escena de 'Un muñeco de nieve para derretirse' (Netflix)

‘Cita en St. Louis’ (1944)

¿Qué más necesitamos que ver a una Judy Garland entonando el Have Yourself a Merry Little Christmas? La cinta de Vincente Minnelli (nominada a cuatro Premios Oscar y considerada como uno de los grandes musicales de la historia estadounidense por el American Film Institute) narra la historia del matrimonio de los Smith, afincado en San Luis a principios del siglo XX y con cuatro hijas. Garland interpreta a Esther, de 17 años: está enamorada de su vecino John (Tom Drake) pero un repentino cambio laboral de su padre les obligará a mudarse a Nueva York cuando termine la Navidad. En España la puedes ver en Filmin.

Una escena de la película 'Cita en St. Louis'

‘Last Christmas’ (2019)

Uno de los giros de guion más locos (y criticados) de los últimos años. Pese a que la cinta fue un éxito de taquilla, el público no la recibió con un cálido abrazo en su butaca. La película, dirigida por Paul Feig, cuenta la historia de Kate (Emilia Clarke), una mujer joven a la que le persigue la mala suerte acepta trabajar en Navidad en unos almacenes. Este trabajo como elfo de Santa cambiará su suerte, pues allí conocerá a Tom (Henry Golding). A partir de aquí, dejamos que el espectador se encuentre con la carambola interpretativa, una historia escrita por Emma Thompson, que también aparece en el filme junto a Michelle Yeoh o Andrew Ridgeley. En España se puede ver en Prime Video.

Emilia Clarke y Henry Golding en 'Last christmas'

‘The Holiday’ (2006)

La película que fue precursora del negocio que actualmente explota Airbnb es una de las preferidas de la audiencia. Nada se asemeja a la sensación de ver cómo dos extraños, en este caso particular cuatro, se enamoran de la forma más cursi posible. La película de Nancy Meyers es un tratado clásico de las comedias románticas que te llevan a borrar las aplicaciones para ligar, además de contar con un reparto que rebosa química por todos sus costados (Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet y Jack Black). The Holiday también es un recordatorio de que el trabajo quema y la vida contemporánea es una rutina insalvable capaz de llevarnos a pasar las vacaciones en un recóndito pueblo sin conexión a internet. En España se puede ver en Movistar Plus+.

Kate Winslet y Jack Black en una escena de 'The Holiday'

‘La estación de la felicidad’ (2020)

La Navidad es una época clásica para las pedidas de matrimonio y los encuentros entre las familias de las parejas. Estas fiestas suelen conllevar una consecución de películas de bajo presupuesto en las que la heterosexualidad es la estrella que cuelga en el árbol, por eso la cinta de Clea Duvall (con Kristen Stewart y Mackenzie Davies) es el cóctel perfecto para navegar fuera de los clichés. En La estación de la felicidad, Abby (Stewart) quiere aprovechar que va a conocer a los padres de Harper (Davies) para pedirle matrimonio a su novia, pero se encontrará con una situación delicada en la que nadie en su círculo cercano sabe que le gustan las mujeres. En España se puede ver en Netflix.

Kristen Stewart y Mackenzie Davies protagonizan esta comedia romántica en clave LGTBIQ+