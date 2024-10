Johnny Depp prepara su regreso a Hollywood: así será su nueva película junto a Penélope Cruz

Johnny Depp y Penelope Cruz en 'Blow'

El actor Johnny Depp prepara su regreso triunfal a Hollywood, y no lo hace del todo mal acompañado. El actor planea volver a hacer una película en Estados Unidos, con un director estadounidense, una productora estadounidense y una estrella internacional, aunque de otra nacionalidad que nos es más cercana. Porque Depp quiere protagonizar su nueva película nada más y nada menos que con Penélope Cruz, a quien conoce de sobra y con quien ya ha trabajado en anteriores ocasiones.

El actor lleva más de 6 años sin estrenar una película a gran escala, cuando protagonizó en 2018 Animales fantástios: Los crímenes de Grindelwald, en la que daba vida al oscuro mago dentro de la saga basada en l universo Harry Potter de J.K. Rowling. Tras el estallido del caso entre el actor y su expareja y también actriz Amber Heard, Depp se cayó del siguiente proyecto de la saga -fue sustituido por Mads Mikkelsen en Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore’-, y sucesivamente fue apartado de otras películas de renombre en la industria.

En los últimos años, y mientras mantenía un litigio primero con su exmujer y luego con el diario The Sun, Depp no ha dejado de trabajar en el cine, a pesar de que no fuese dentro de Hollywood. El actor ha producido documentales como Crock of gold: a few hours with Shane MacGowan -que presentó en el Festival de San Sebastián- o como director con Modi, Three Days on the Wing of Madness, también presentada en el reciente certamen donostiarra. Además, Depp también ha prolongado sus labores como intérprete, participando en filmes como Jeane du Barry, que fue presentada en el pasado Festival de Cannes. No obstante, con este nuevo proyecto el actor de Eduardo Manostijeras quiere volver a llegar al gran público.

Así será ‘Day Drinker’, su nueva película

Esta nueva película llevará por título Day Drinker, y además de contar con Penélope Cruz como protagonista, estarán rodeados de grandes profesionales de Hollywood. Para empezar, la película estará dirigida por Marc Webb, autor de películas tan emblemáticas como 500 días juntos o la saga de Andrew Garfield The Amazing Spider-Man. “Day Drinker combina un concepto muy comercial con giros salvajemente extravagantes, todo ello ambientado en un mundo increíble, y no hay mejor cineasta que Marc ni dos actores más perfectos que Johnny y Penélope para dar vida a ese mundo”, anunciaba Adam Fogelson, presidente de la compañía encargada de dar luz verde al proyecto, Lionsgate.

Según las primeras informaciones de la película, Day Drinker trata sobre una camarera de un crucero que conoce a un misterioso bebedor diurno, pero ambos se ven envueltos en una trama criminal y conectados de forma inesperada. Además, esta película constituirá un reencuentro entre Depp y Penélope Cruz, quienes ya trabajaron juntos allá por 2001 en Blow, la película de Ted Demme basada en hechos reales. En ella Depp daba vida a George Jung, un narcotraficante que construyó un auténtico imperio de droga en la Estados Unidos de los años 70, ayudándose de sus fieles socios Mirtha y Delgado, en una película con otra presencia española destacada como la de Jordi Mollá. Posteriormente volverían a coincidir en la saga Piratas del Caribe, en la entrega En mareas misteriosas, y más recientemente en la adaptación de Agatha Christie a cargo de Kenneth Branagh, Asesinato en el Orient Express.