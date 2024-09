Johnny Depp se sincera, por primera vez, en el Festival de San Sebastián: “Sea lo que sea que pasó, he aprendido mucho de la vida”

Director Johnny Depp takes part in a photocall for the film "Modi - Three Days on the Wing of Madness", at the San Sebastian Film Festival, San Sebastian, Spain, September 24, 2024. REUTERS/Vincent West

Johnny Depp no sólo visitó El Hormiguero este lunes, sino que también ha sido uno de los actores presentes en la 72.ª edición al Festival de San Sebastián para presentar su segunda película como director, Modi. Three Days on the Wing of Madness. Supone, por su parte, un retorno al certamen cinematográfico después de recibir el Premio Donosti en el año 2021, época en la que estaba inmerso en la causa por maltrato a su expareja Amber Heard, que actualmente vive en España junto a su hija.

“Sea lo que sea que pasó durante unos años, siento que he aprendido mucho de la vida. Al final, ¿cómo puedo lamentar ni un segundo de mi vida, si puedo estar hoy sentado aquí, siendo lo que sea que soy? He tenido buena suerte. Educación y educación, al final da sus frutos”, ha asegurado el actor en una entrevista con medios españoles que ha recogido Europa Press. Su película se ha presentado en la Sección Oficial, pero fuera de concurso.

“Hay un momento de la vida en el que tienes que soltar cosas en un terreno común para hacerlo. Tienes que poder entender que en la vida hay esto y lo otro, y que pasas por ciertas épocas”, ha afirmado el actor, respondiendo a los medios presentes en San Sebastián acerca de cómo se sentía en la actualidad.

“Al final, ¿cómo puedo lamentar ni un segundo de mi vida, si puedo estar hoy sentado aquí, siendo lo que sea que soy?”

Johnny Depp en el Festival de San Sebastián. REUTERS/Vincent West

Modi. Three Days on the Wing of Madness sigue, durante 72 horas, al pintor Amadeo Modigliani en un París marcado por la guerra de 1916. La cinta está basada en la obra de teatro de Dennis McIntyre que también muestra parte de la vida del artista. Riccardo Scamarcio protagoniza una cinta que, según Depp, fue una petición de Al Pacino.

“Está loco. Lo llevo diciendo durante años y nadie me ha creído. En Donnie Brasco ya hablamos de Modigliani, él iba a dirigir la película. Fue muy raro, porque yo entonces no sabía de qué iba esto. La vida siguió y me olvidé del tema hasta que un día me llamó para pedirme que la hiciera. Tú no esperas una llamada de Al Pacino para nada”, ha comentado en Donosti.

No sólo no esperaba una llamada del actor de Scarface y El padrino, sino que mostró su más que consagrada admiración hacia uno de los actores más importantes de Hollywood -y con quien ha compartido escenas en numerosas ocasiones-. “Está por encima de todo esto, es uno de los grandes creadores de personajes en la historia del cine y del teatro. Ha sido una bendición extraña que haya querido trabajar conmigo, acepté el desafío”, ha admitido.

Ya en el marco de la entrevista que concedió a Pablo Motos, Depp alabó (y mostró su amor) por el Festival de San Sebastián, “que ha sido durante muchos años un sitio donde me he sentido siempre muy bien recibido. Es un festival que destaca, entre otros, presta más atención a cineastas jóvenes o cosas que se salen un poco más de la norma”, recalcó el actor en El Hormiguero.