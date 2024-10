Sin rastro de bandas femeninas en el nuevo cartel del Viña Rock: “¿Es misoginia o alergia a las mujeres?”

Imagen del nuevo cartel del 'Viña Rock'

La Raíz, Talco, Boikot, Mägo de Oz, Los de Marras, Califato 3/4, La fúmiga... basta echar un vistazo rápido al recién anunciado cartel del próximo Viña Rock para descubrir una cosa. ¿Dónde están las bandas femeninas o integradas principalmente por mujeres? Eso mismo se han preguntado muchos tras el anuncio del cartel, y hay quien ha ido más allá e incluso ha tomado represalias contra el festival, acusándolos de misoginia o alergia a las mujeres.

Así lo han expresado en redes bandas como Pipiolas, formada por las cantantes Adriana Ubani y Paula Reyes, que mostraban su enfado ante un cartel en el que es casi imperceptible la presencia femenina. El Viña Rock anunciaba su cartel para 2025 con las fechas del 1 al 3 de mayo como oficiales, pero también con una notable ausencia de grupos femeninos en su lineup. Mientras había quienes celebraban la presencia de ciertos grupos míticos del festival y la entrada de otros nuevos, hay quien no tardaba en reivindicar una mayor presencia femenina en el cartel.

El Viña Rock cuenta ya con más de 25 ediciones y no es la primera vez que se enfrenta a acusaciones de este tipo, aunque siempre ha capeado el temporal de una manera u otra. En esta ocasión se a aferran a que las últimas incorporaciones puedan tener un mayor toque femenino, pero eso es algo que muchos ya esperan como medida para desescalar el visible enfado. El festival es desde hace años uno de los punteros en lo que a música española se refiere, y si bien ha sufrido en algún que otro momento polémicas o episodios controvertidos, espera sacar adelante una nueva gran edición, a pesar de las críticas de la gente y las bandas de la escena.

Foto de archivo del festival Viña Rock (Europa Press/Viña Rock)

Indignación en redes

“Perdón,mucho debate que si no hay mujeres, no binarias, diversas etc con los festivales. Pero es que no veo a ni uno solo de nuestros compañeros posicionarse al respecto: pero no en este, en ningún festival. Hacía mucho que no decía nada por miedo, pero es que la cosa ya es seria”, comentaba Rocío Saiz, una de las primeras en denunciar la situación del festival en redes.

“Es bastante desolador que se dé por hecho que es “labor de mujeres” alzar la voz ante aquello que tenga que ver con el machismo en la industria musical. Ni una vez se ha visto a un grupo de tíos señalando carteles de festivales sin representación femenina (por ejemplo). porque en el privilegio se vive comodísimo. Por desgracia hay mentes que no reflexionan si la voz de quien habla no es una masculina, poco más hay que explicar”, añadía Pipiolas en un mensaje posterior en la red social X. Una red que se ha inundado de mensajes de indignación no ya de artistas sino también de espectadores habituales del festival y demás personas. Habrá que ver cómo reacciona el festival, pero de momento ya ha puesto a la venta los abonos para una nueva edición que no estará exenta de polémica.