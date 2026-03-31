El nuevo cambio del DNI que entrará en vigor en abril de 2026: la Policía Nacional lo explica

Una mujer sostiene un smartphone con el DNI digital en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Documento Nacional de Identidad (DNI) entra en una nueva etapa a partir del próximo 2 de abril de 2026, cuando la versión digital del documento pasará a ser plenamente válida como medio de identificación legal en España. Así lo recoge la normativa vigente y lo ha confirmado la Policía Nacional, que ha detallado el alcance de esta medida, llamada a transformar la relación de los ciudadanos con uno de los documentos esenciales en su vida administrativa y cotidiana.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) establece que el DNI es un documento personal e intransferible cuya expedición constituye un derecho para todos los españoles. Asimismo, su obtención es obligatoria a partir de los catorce años, tanto para quienes residen en España como para aquellos que, viviendo en el extranjero, se trasladan al país por un periodo superior a seis meses. La legislación también fija la obligación de exhibirlo cuando sea requerido por las autoridades o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, independientemente de si se presenta en formato físico o digital.

Hasta ahora, esta exigencia implicaba la necesidad de portar el documento físico. Sin embargo, la generalización del DNI digital introduce un cambio sustancial en esta dinámica, al permitir que los ciudadanos puedan identificarse a través de su teléfono móvil en múltiples situaciones cotidianas.

Un documento en el móvil con validez legal

La Policía Nacional ha anunciado oficialmente que, desde el 2 de abril, los ciudadanos tendrán derecho a identificarse utilizando el DNI digital a través de la aplicación oficial MiDNI. Esta herramienta, que comenzó a implantarse en 2025, adquiere ahora plena validez jurídica para la identificación presencial.

Según ha explicado el propio cuerpo en sus canales oficiales, la aplicación se convierte en un medio de identificación reconocido tanto por entidades públicas como privadas. Esta obligatoriedad de aceptación está recogida en la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, lo que refuerza su carácter oficial.

El funcionamiento del sistema se basa en una conexión en tiempo real con los servidores de la Policía Nacional. Cuando el usuario utiliza la app, esta solicita los datos del DNI, que son enviados firmados digitalmente por la propia institución y con una validez temporal limitada. Este mecanismo, según destacan las autoridades, garantiza la autenticidad de la información y evita su manipulación o falsificación. Además, los datos no quedan almacenados en el dispositivo móvil, lo que añade una capa adicional de seguridad.

El nuevo DNI digital (Europa Press)

Qué se podrá hacer con el DNI digital

La implantación definitiva del DNI digital amplía notablemente las posibilidades de uso del documento en la vida diaria. Entre los principales trámites que podrán realizarse con el teléfono móvil se encuentran la acreditación presencial de la identidad —siempre que exista conexión a internet—, la participación en procesos electorales o la formalización de relaciones jurídicas.

También será posible utilizarlo para firmar escrituras ante notario, realizar gestiones administrativas presenciales, tanto en organismos públicos como en universidades y centros educativos, así como para acreditar la mayoría de edad. En el ámbito privado, permitirá abrir cuentas bancarias, contratar seguros, registrarse en hoteles o alquilar vehículos.

El uso del DNI digital se extiende igualmente a situaciones habituales como la compra de entradas nominativas, el acceso a edificios o espectáculos culturales, la recogida de paquetes o la retirada de medicamentos en farmacias. En todos estos casos, el documento en el móvil tendrá la misma validez que el formato físico, siempre que esté en vigor y se pueda verificar en tiempo real.

Limitaciones actuales del sistema

Pese a su amplio alcance, el DNI digital presenta todavía algunas limitaciones. Según ha detallado la Policía Nacional, no podrá utilizarse para acreditar la identidad a través de internet ni para realizar gestiones telemáticas que requieran autenticación o firma electrónica.

Tampoco será válido en situaciones en las que no haya conexión de datos, ni podrá emplearse como documento de viaje para cruzar fronteras o identificarse en otros países. Estas restricciones marcan, por el momento, el ámbito de aplicación del nuevo sistema, que se centra principalmente en el uso presencial dentro del territorio nacional.

Cómo obtener el DNI digital

El proceso para disponer del DNI en el teléfono móvil requiere varios pasos. En primer lugar, es necesario registrarse en el sistema, lo que puede hacerse desde casa si se dispone de un DNI electrónico y un lector de tarjetas, en una comisaría mediante un punto de actualización (PAD) o durante el proceso de renovación del documento, donde se facilita un código de registro.

En el año 2021 entró en vigor el nuevo DNI 4.0, también conocido como DNI Europeo, cumpliendo así con todas las exigencias del nuevo reglamento de la Unión Europea. (Europa Press)

Una vez completado este trámite, el siguiente paso es descargar la aplicación MiDNI desde las plataformas oficiales. La activación se realiza introduciendo el número de soporte del DNI físico, creando una contraseña segura y verificando la identidad mediante un código enviado por SMS.

Posteriormente, el usuario puede habilitar sistemas biométricos como la huella dactilar o el reconocimiento facial para facilitar el acceso. A partir de ese momento, el DNI digital queda operativo en el dispositivo móvil, listo para su uso en los supuestos autorizados.