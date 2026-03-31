Isa Pantoja y Asraf Beno, los últimos expulsados de ‘DecoMasters’ antes de la final: “Estamos atacados”

Isa Pantoja y Asraf Beno, durante la prueba semifinal de 'Decomaster'. / Captura de pantalla

El dúo formado por Isa Pantoja y Asraf Beno no ha superado el reto de reformar la habitación azul que se les había encomendado. “Estamos atacados”, ha señalado Beno momentos antes de terminar la prueba. El equipo se ha quedado con la medalla de bronce al no poder terminar de colgar los cuadros en la estancia, aunque ha dejado momentos de intimidad para la posteridad.

Con una primera parte del programa marcada por el estilo palaciego, las parejas formadas por Raquel Meroño y Belén López, y Mar Flores y Carlo Constanzia Jr. han pasado a la final, cuyo reto consiste en transformar varios espacios madrileños del chalet de Mariola Orellana y Antonio Carmona, el cantante gitano de flamenco español reconocido principalmente por haber formado parte del grupo Ketama. No obstante, antes de ello, el reto era otro: reacondicionar varias estancias de un cigarral toledano.

Con tal de motivar a los concursantes, el contenedor de los mil retos ha sorprendido a las parejas con el trofeo de DecoMasters al inicio del programa. De esta manera, empezaba la competición que pondría punto y final a la primera temporada. “Este programa nos ha dado mucho”, ha subrayado Asraf Beno, cuya opinión ha sido compartida por el resto de sus compañeros.

De izquierda a derecha, Isa Pantoja y Asraf Beno, las actrices Raquel Meroño y Belén López y la madre e hijo Mar Flores y Carlo Constanzia Jr., en la final del programa de RTVE. / Captura de pantalla

Tres habitaciones del siglo XVI con 2.500 euros de presupuesto: “Estamos jugando a las casitas en un palacio”

La primera prueba del último programa de la temporada se ha celebrado en Toledo. En la ciudad manchega, los concursantes se han enfrentado al reto de reformar tres estancias de un cigarral del siglo XVI. Esta vivienda es una casa señorial que recibe su nombre por la escucha de las cigarras en verano, dada su localización campestre. Además, el chalet ha sido escenario de la película de Pedro Almodóvar La piel que habito (2011) en varias de sus escenas. “Estamos jugando a las casitas en un palacio”, ha confesado ilusionada Raquel Meroño.

Para el reparto de las estancias, Meroño y Belén López han sido las encargadas de las adjudicaciones. Las actrices se han quedado con la del jardín, una sala de gran tamaño decorada en los años 70 y con bóveda y cornisa incluidas. No obstante, a lo largo de los dos días de grabación con los que han contado para su reforma, ambas han reconocido arrepentirse de haber escogido un espacio tan grande, aunque la jugada les ha salido bien: se han gastado 2.000 euros menos de lo esperado. El presupuesto con el que contaban cada una de las parejas era de 2.500 euros, mientras que las actrices se han quedado en 488 euros.

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Por su parte, al dúo formado por Mar Flores y Carlo Constanzia Jr. les ha tocado reacondicionar la llamada habitación del duque, un espacio de grandes proporciones, con una bóveda renacentista y la obligación de adecuar la decoración a la arquitectura del lugar. Madre e hijo han acabado por hacer la mejor reforma de la semifinal, según han indicado los jueces. “Ha sido un privilegio”, han reconocido ambos, en referencia a la oportunidad de estrechar lazos.