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Un cartero se juega 23 euros en una casa de apuestas online y aparecen 380.000 euros en su cuenta por error

La empresa explicó que se había producido un problema técnico “el cual provocó temporalmente que se acreditaran sumas incorrectas en los saldos de los jugadores y que los retiros se procesaran incorrectamente”

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Un cartero se juega 23 euros en una casa de apuestas online y aparecen 380.000 euros en su cuenta por error. (Canva)
Un cartero se juega 23 euros en una casa de apuestas online y aparecen 380.000 euros en su cuenta por error. (Canva)

Un cartero británico de 53 años, Stephen Harvey, recibió una transferencia inesperada de 380.000 euros tras jugar apenas 23 euros en una plataforma digital, un hecho que ha terminado en disputa con una casa de apuestas online. La historia se remonta al pasado 16 de marzo, cuando Harvey decidió probar suerte en el juego Jackpot Drop del sitio web de William Hill. Con una modesta apuesta, el cartero consiguió en un primer momento una ganancia de 200 libras (alrededor de 235 euros), que rápidamente transfirió a su cuenta bancaria. Pero decidió dejar 20 libras en el sitio para volver a jugar más adelante.

Y lo que parecía una tarde normal y corriente para Harvey, acabó dando un giro radical. Media hora después de su primer acierto, continuó jugando en la tragamonedas virtual. Según relató a la BBC, la máquina le otorgó un bono especial y, en cuestión de minutos, los diamantes en pantalla le otorgaron una gran suma de dinero: primero 47.000 libras, luego 183.000 y finalmente el saldo alcanzó las 330.906,96 libras (unos 380.000 euros).

El cartero, habitual jugador del sitio, describió la cifra como “muy transformadora”. De inmediato, comenzó a imaginar un futuro distinto: pensó en dejar de alquilar y adquirir una propiedad, e incluso contempló la idea de cambiar su antiguo coche. Pero la alegría le duró poco.

Un problema que provocó “que se acreditaran sumas incorrectas”

Horas después, Harvey notó que todos los pagos que había intentado retirar habían sido rechazados. A las ocho de la tarde del mismo día, la plataforma le devolvió la suma de seis cifras a su cuenta de juego, solo para suspenderla a continuación. Desde ese momento, ya no pudo acceder a su perfil.

La empresa propietaria de William Hill, Evoke, explicó en un comunicado que se había producido “un problema que afectaba al juego Jackpot Drop, el cual provocó temporalmente que se acreditaran sumas incorrectas en los saldos de los jugadores y que los retiros se procesaran incorrectamente”. Añadieron que, aunque detectaron y solucionaron el fallo con rapidez, durante un corto periodo algunos usuarios vieron reflejadas cantidades erróneas en sus cuentas, que no provenían de partidas válidas ni conformes con el funcionamiento habitual del sistema.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha informado de que el Ministerio impuso sanciones superiores a los 140 millones de euros a operadores del sector de las apuestas y los juegos de azar online en España durante el año 2024. "El principio es garantizar la protección y los derechos de los consumidores y combatir el fraude y las prácticas abusivas", ha señalado. (Fuente: Senado / Europa Press)

En un correo electrónico enviado el 18 de marzo, la compañía comunicó a Harvey que, según los términos y condiciones del servicio, el operador tiene derecho a “anular esas transacciones, corregir los saldos de las cuentas y recuperar cualquier suma que haya retirado”. El mensaje le otorgaba tres días para devolver las 200 libras iniciales que sí había transferido a su banco, denominadas “suma de liquidación”. Además, la empresa aclaró que ese dinero sería aceptado “por buena voluntad y estrictamente sin admisión de responsabilidad por ninguna de las partes”.

“Me sentí destrozado”

La experiencia, en palabras de Harvey, fue devastadora. “Me sentí destrozado”, confesó a BBC Three Counties Radio. Había llegado a buscar propiedades y a considerar una vida diferente para él y sus dos hijos. Todo se esfumó cuando la plataforma anuló el premio y bloqueó su cuenta.

El cartero afirmó estar valorando acciones legales para intentar acceder a los fondos, aunque la compañía sostiene que actuó conforme a las reglas establecidas para estos casos. El portavoz de Evoke indicó: “Estamos agradecidos por la comprensión de nuestros clientes sobre este asunto y nos disculpamos por los inconvenientes”.

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