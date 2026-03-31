Virginia López, abogada: “Todas las empresas tienen que tener un protocolo de desconexión digital”

Una persona de género neutro apaga su teléfono inteligente, mostrando el símbolo de encendido/apagado en la pantalla mientras presiona el botón lateral en un escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las normas laborales en España incorporan la desconexión digital como una exigencia para cualquier empresa, sin importar su tamaño. Y la abogada Virginia López lo ha dejado claro en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@tuabogadalaboralista), en el que subraya que este derecho, muchas veces desconocido por los empleados, obliga a todas las empresas a disponer de un protocolo específico que proteja la vida personal y los tiempos de descanso de su plantilla.

Según la experta, la obligación afecta incluso a las compañías formadas por una sola persona. “Todas las empresas, desde un único trabajador, tienen que tener un protocolo de desconexión digital”, asegura López. Esta exigencia no solo implica la existencia de un documento, sino también una labor formativa hacia los responsables de equipo.

La desconexión digital como derecho y obligación

López explica que las compañías deben “instruir a los mandos intermedios para aleccionarlos y enseñarles que no se puede andar molestando al resto de la plantilla”. El objetivo es evitar que los empleados reciban mensajes o llamadas relacionadas con el trabajo fuera de la jornada laboral, salvo verdadera urgencia, algo que la abogada recalca como una línea roja.

El derecho a desconectar abarca desde el respeto a los horarios hasta la protección durante las vacaciones. “No se puede molestar a alguien fuera de su horario o en vacaciones”, advierte la experta, haciendo hincapié en que muchas gestiones pueden esperar al horario laboral ordinario.

La abogada recalca la importancia de la anticipación y el respeto a los tiempos personales. Según López, no se trata solo de evitar molestias, sino de crear una cultura que priorice el bienestar. “Los asuntos que podrían ser perfectamente ventilables en horario laboral” no justifican interrumpir el tiempo libre de los empleados, señala.

Qué debe contener el protocolo de desconexión digital

El protocolo de desconexión digital es el documento que formaliza el compromiso de la empresa con este derecho. En él, según explican desde el despacho Devesa Abogados, se reconoce expresamente la obligación de garantizar que los empleados puedan ignorar comunicaciones fuera del horario laboral durante los periodos de descanso, permisos y vacaciones.

Carmen Cerdán, directora de Recursos Humanos para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid, analiza los desafíos actuales del mercado laboral español.

El protocolo debe regular el uso de dispositivos tecnológicos en el entorno profesional, establecer reglas claras para las comunicaciones y definir las medidas que eviten la hiperconexión. Estas directrices ayudan a prevenir el impacto negativo en la salud mental de los trabajadores y aseguran el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales.

En cuanto a su contenido mínimo, el documento debe incluir el reconocimiento explícito del derecho a la desconexión y la obligación empresarial de respetarlo. Además, es imprescindible fijar normas sobre el uso de dispositivos y la gestión de mensajes fuera de horas, y prever excepciones justificadas junto a su procedimiento de autorización.

El protocolo también debe contemplar acciones para sensibilizar y formar a toda la plantilla, así como un sistema claro para informar y gestionar posibles vulneraciones del derecho a la desconexión.

Regular la disponibilidad de los empleados ayuda a las empresas a cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y protección frente a factores psicosociales. Así, la desconexión digital se posiciona como un resguardo ante la fatiga o el estrés derivado de la hiperconectividad.