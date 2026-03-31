España empata sin goles ante Egipto en un encuentro marcado por la tensión en la grada

Fermín disputando un balón (REUTERS/Albert Gea)

La selección española de fútbol no ha podido pasar del empate frente a Egipto en el RCDE Stadium, finalizando su último encuentro preparatorio antes del Mundial con un 0-0. El equipo, dirigido por Luis de la Fuente, ha presentado una alineación repleta de rotaciones, circunstancia que ha coincidido con una falta de fluidez ofensiva y una resistencia egipcia prácticamente inquebrantable.

Las estadísticas previas favorecían a la Roja, que había sumado seis victorias en sus siete últimos partidos y parte como una de las principales candidatas en las quinielas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, el resultado de hoy ha puesto de manifiesto las dificultades del equipo para generar ocasiones frente a un rival con planteamiento defensivo. Los de De la Fuente, tras la contundente victoria ante Serbia (3-0), han modificado casi todo el once inicial; solo Lamine Yamal ha repetido titularidad.

Encuentro disputado

En la primera parte, Egipto ha contado con las ocasiones más claras, incluyendo un disparo al palo de Marmoush tras una transición dirigida por Ashour, lo que ha reflejado la falta de control de España sobre el balón y la incapacidad para sorprender en ataque. Por parte del conjunto español, apenas se ha contabilizado un disparo a puerta en todo el primer periodo, un tiro de Dani Olmo en el minuto 13 que el portero egipcio Shobeir ha detenido sin excesivos problemas.

Tras el descanso, el seleccionador ha introducido cuatro cambios buscando una reacción inmediata: Pedri, Rodri, Fermín y Víctor Muñoz han sustituido a Carlos Soler, Fornals, Dani Olmo y Lamine Yamal, respectivamente. El efecto se ha notado en la reanudación, cuando Fermín ha protagonizado una jugada en el área que ha obligado a Shobeir a realizar una intervención decisiva. De inmediato, Pedri ha dispuesto de otra oportunidad, aunque el portero egipcio ha vuelto a mostrarse seguro.

El árbitro Georgi Kabakov muestra la segunda tarjeta amarilla al egipcio Hamdy Fathy antes de mostrarle la tarjeta roja (REUTERS/Albert Gea)

En la última media hora, Joan García ha debutado reemplazando a David Raya como guardameta. Su presencia ha generado división de opiniones entre los asistentes al RCDE Stadium, escenario donde el jugador había militado previamente antes de pasar al club rival. Mientras tanto, España ha seguido buscando el gol sin éxito: los intentos de Mosquera de cabeza, el disparo de Rodri y una vaselina de Borja Iglesias que ha salido por encima del larguero han sido algunas de las opciones más claras.

En el tramo final, el árbitro ha expulsado a Fathy por doble amonestación tras una falta cometida sobre Borja Iglesias al borde del área, oportunidad que Grimaldo ha aprovechado para ejecutar un lanzamiento de falta que ha repelido el larguero. Los minutos del descuento han visto a la selección volcarse en ataque con una última opción para Pedro Porro, cuyo disparo tras un saque de esquina se ha marchado desviado.

Tensión en la grada

Más allá del análisis deportivo, el partido ha estado signado por la tensión ambiental en las gradas. Durante el partido se dieron cánticos ofensivos y racistas como «musulmán el que no bote» y los silbidos al himno nacional egipcio antes del inicio del encuentro. A ello se suma la división de opiniones tras el debut de Joan García, que ha recibido tanto aplausos como silbidos.

Este contexto extradeportivo ha influido en el desarrollo de una noche que, a pesar de las expectativas, concluye sin goles y deja a la selección española con la necesidad de ajustar su propuesta de cara a la inminente confección de la lista mundialista.

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El empate alcanzado en el RCDE Stadium representa un contraste con la racha de victorias que había elevado a la Roja al primer puesto del ranking FIFA, posición que tras este tropiezo asume la selección francesa.