Mar Flores y Carlo Costanzia ganan la primera final de ‘DecoMasters’: “Estoy tan orgullosa de ti”

Mar Flores y Carlo Costanzia son los triunfadores de la primera edición del programa de RTVE. / Captura de pantalla

El dúo formado por Mar Flores y Carlo Constanzia Jr. ha llegado a una final marcada por las confesiones familiares. Madre e hijo han estrechado lazos conforme ha ido avanzando el programa, lo que los ha llevado hasta la victoria. En el capítulo final, Flores y Constanzia han demostrado una gran compenetración, tanto en la primera prueba en la que han transformado una habitación con bóveda renacentista, como en su último interiorismo en DecoMasters. “Estoy tan orgullosa de ti”, ha reconocido Flores.

La pareja se ha enfrentado a Raquel Meroño y Belén López, quienes se han quedado a las puertas del trofeo, tras la expulsión de Isa Pantoja y Asraf Beno. “Ha sido la gran despedida”, ha reconocido Meroño antes incluso de conocer el veredicto. Mientras que Mar Flores admitía “ya me he llevado el premio”, antes incluso de recibir el trofeo, en alusión con el estrechamiento del lazo familiar con su hijo.

Una de las sorpresas finales ha sido la aparición de familiares y amigos de las concursantes. Por parte de Mar Flores, su sobrina Alejandra y la que es su “hermana de sangre”, Elsa Anka, han acudido para escuchar el veredicto. Mientras que la pareja de Constanzia, Alejandra Rubio, también ha acudido al programa: “Estoy yo más nerviosa que ellos”. Familiares de Belén López, como su marido, Añil, y amigos como Gus, también han hecho acto de presencia. Por parte de Raquel Meroño, sus hijas, Daniela y Martina, y su madre, Pilar, han sido sus acompañantes en los momentos finales.

Las actrices Raquel Meroño y Belén López se quedan a las puertas de ganar el concurso de interiorismo. / Captura de pantalla

Mariola Orellana y Antonio Carmona quedan encantados con el resultado

La final de la primera edición se ha celebrado en la casa de la representante musical Mariola Orellana y Antonio Carmona, el cantante gitano de flamenco español reconocido principalmente por haber formado parte del grupo Ketama. La vivienda, un enclave ubicado en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, cuenta con tres plantas, jardín y varias terrazas. Del chalet, los concursantes han tenido el reto de reformar dos salones y dos terrazas enteras con un presupuesto de 5.000 euros por salón.

El episodio también ha contado con la presencia de los inquilinos de la vivienda: Orellana y Carmona han quedado gratamente sorprendidos al descubrir sus nuevos dos salones y terrazas. “Enhorabuena”, han coincidido ambos. “En dos días que te has ido, mira qué han hecho estos”, le comentaba la representante musical al cantante en tono de risa.

El dúo ganador ha recibido 50.000 euros que deberá donar a la ONG que prefieran. Carlo Constanzia ha indicado que el dinero irá a parar a la Fundación Raíces, de Carlos Maldona, que atiende y trata de reinsertar a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Carlo Constanzia y Mar Flores durante la prueba final de 'DecoMasters'. / Captura de pantalla

Carlo Constanzia se sincera en ‘DecoMasters’: “Aquí habéis descubierto cómo soy yo de verdad”

El hijo de Mar Flores, Carlo Constanzia Jr., ha formado parte del programa con una implicación cada vez más personal. En el último programa de la temporada, Constanzia ha acabado reconociendo que ha sido durante la grabación cuando el público ha podido descubrir cómo es él de verdad. “Ha sido un lujazo este programa”, ha reconocido Flores antes de adentrarse en la prueba final.

“Fuerzas tenía ya de por sí”, ha continuado diciendo Constanzia cuando se le ha preguntado por cómo echó hacia delante con el nacimiento de su hijo. “Tenía que hacerlo todo perfecto para no meter la pata”, le ha explicado a su madre durante la prueba final. Esta, con cierta melancolía, ha reconocido que le hubiese gustado acompañar a su hijo durante su rehabilitación, cosa que no ocurrió presencialmente dado su estatus de famosa. “Hemos hablado más en estas diez semanas que en toda nuestra vida”, ha sentenciado Flores.

Entrevistamos a Mar Flores y Carlo Costanzia por la participación de madre e hijo en ‘DecoMasters’, donde han podido conocerse mejor

Pese a los rumores tras el estreno del programa, madre e hijo han confirmado en varias ocasiones que su paso por DecoMasters ha fortalecido su relación. Del mismo modo, reconocían con el lanzamiento del primer capítulo que están acostumbrados a “la presión mediática cotidiana”, por lo que admitían que “es algo que tenemos asumido”. Por ello, su objetivo no ha sido otro que hacerse con el trofeo del programa. Y ya lo aventuraban Isa Pantoja y su pareja, Asraf Beno.