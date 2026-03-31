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El significado oculto de las últimas palabras de Cillian Murphy en ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’: hace referencia a un conocido poema y al pasado del personaje

Tommy Shelby y su hermano Arthur pronuncian en más de una ocasión las palabras: “En pleno sombrío invierno”, presentes tanto en el primer capítulo de la serie como en los últimos segundos de la película

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Cillian Murphy lee 'En pleno sombrío invierno' en la promoción de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'. (Netflix)
Cillian Murphy lee 'En pleno sombrío invierno' en la promoción de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'. (Netflix)

Desde su lanzamiento en Netflix, la película de Peaky Blinders: El hombre inmortal se ha convertido en uno de los títulos más vistos del mundo. La conclusión de la historia de Tommy Shelby y el resto de su banda criminal de Birmingham llevaba tiempo siendo esperada por los fans de la serie. Prueba de ello son los más de 70 países en los que esta producción alcanzó el puesto número uno de lo más visto en sus primeros días.

En la película, escrita por el showrunner de la serie, Steven Knight, podemos ver a Cillian Murphy ponerse en la piel de Tommy Shelby para poner punto y final a la trama de este personaje. Por el camino, nos encontramos con varios elementos más que reconocibles de la saga: desde lo trabajado de su ambientación a la combinación de planos estilizados y música punk, pasando por algunas de sus frases más emblemáticas: desde “por la orden de los Peaky Blinders” a “en pleno sombrío invierno”.

Esta última frase es la que pronuncia Tommy Shelby para despedirse de algunos de sus seres más queridos, tanto en la serie como en la película, y también las palabras con las que cierra su propia historia. La frase tiene su origen en un famoso poema convertido en villancico, que el personaje asocia con el final de la Primera Guerra Mundial, y que se convierte en una suerte de mantra personal y simbólico que lleva siempre consigo.

Tráiler de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'. (Netflix)

Un poema de la Inglaterra victoriana

En el primer capítulo de la serie podemos ver a Tommy y otros soldados, emergiendo de la tierra y cantando En pleno sombrío invierno. “Al ser rescatados, se dijeron unos a otros: “De ahora en adelante, todo es un regalo. Morimos entonces. Ahora hacemos lo que queremos”, comentaba el propio Steven Knight en el pódcast Inmortal Man. En la serie, vemos la Gran Guerra como uno de los grandes traumas que arrastra el protagonista de Peaky Blinders, quien participó en él como zapador de túneles.

Por su parte, el poema de In the Bleak Midwinter fue escrito en el siglo XIX por Christina Rossetti, una de las autoras más reconocidas de la época victoriana. Empieza de este modo: “En pleno sombrío invierno, el viento cargado de escarcha gemía al pasar. La tierra estaba tan dura como el hierro, el agua como la piedra. La nieve había caído, nieve sobre nieve, nieve sobre nieve. En pleno invierno oscuro, hace mucho tiempo”.

Imagen de los hermanos Shelby en 'Peaky Blinders'. (Zuma Press/The Grosby Group)
Imagen de los hermanos Shelby en 'Peaky Blinders'. (Zuma Press/The Grosby Group)

La búsqueda de luz tras el pasado

El poema, que tras esta descripción aborda el nacimiento de Jesús (“Qué puedo darle, pobre como soy? Si fuese un pastor, le traería una oveja. Si fuese un Rey Mago, cumpliría con mi parte. Pero algo sí puedo darle, puedo darle mi corazón”), sería muy conocido en su época, pero pasaría a formar parte de la cultura popular después de que los compositores Gustav Holst y Harold Darke lo convirtieran en villancico muy popular por su tono más oscuro y melancólico, que contrasta con la estética que solemos asociar con la Navidad.

In the Bleak Midwinter hace referencia a un mundo frío y sin vida en el que, llegada la Navidad, se produce el nacimiento de Cristo. Incluso en lo más inhóspito de la Tierra, y del corazón humano, puede surgir algo significativo. Este mensaje tiene una gran relevancia tanto para Tommy Shelby como para su hermano Arthur, al que también vemos en muchas ocasiones pronunciar esas mismas palabras. De hecho, tan importante es el poema de Rosetti para la serie que, tras el lanzamiento de Peaky Blinders: El hombre inmortal, Netflix ha decidido subir un vídeo a YouTube en el que Cillian Murphy lee el poema entero, a modo de “tributo para Thomas Shelby”.

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