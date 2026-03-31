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Encender la luz en Francia y Alemania es seis veces más caro que en España: por qué pagamos menos que nuestros vecinos en la factura

Para el mercado regulado nacional el precio medio marcado para el 1 de abril es de 5,15 euros/Mwh, con un máximo entorno a los 55 euros/Mwh y un mínimo de -4 euros/Mwh

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Dos bombillas sobre billetes de 50 euros (Ricardo Rubio / Europa Press)
Dos bombillas sobre billetes de 50 euros (Ricardo Rubio / Europa Press)

El mercado eléctrico regulado ha dado buenas noticias a sus usuarios españoles. Con la incertidumbre en los precios de la energía durante el último mes como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, los usuarios del mercado regulado han experimentado momentos de muy bajo precio. En concreto, el precio medio marcado para el 1 de abril es de 5,15 euros/Mwh, con un máximo entorno a los 55 euros/Mwh y un mínimo de -4 euros/Mwh.

Con estos precios, el mercado regulado se encuentra bajo mínimos, lo que produce una novedad: los productores que quieran inyectar electricidad en la red tendrán que pagar -en vez de cobrar- en algunas franjas horarias. Entre los motivos está que, para ellos, es más caro parar las máquinas durante esas franjas para volverlas a encender cuando sube el precio que mantenerlas en marcha.

Así, para el 31 de marzo, el mercado regulado registra periodos en los que el precio de la electricidad se mantiene en negativo durante varias horas. En concreto, a las 09:30 horas, el precio se sitúa en cero euros, para bajar hasta los -3 euros a las 16:00 horas y subir de manera progresiva hasta los cero euros a las 19:00 horas, según el operador del mercado ibérico de electricidad Omie.

Cruzando los Pirineos, las facturas son mucho más elevadas dentro del mercado regulado. El precio medio diario de la electricidad para Francia en el mismo mercado se sitúa este 31 de marzo en 47,28 euros/Mwh y, en Alemania, en 59,39 euros/Mwh, casi seis veces más que el precio medio español. El motivo de la diferencia: la dependencia energética de la nuclear, algo muy lejano para los españoles.

Imagen del precio medio de la luz en los mercados regulados de España, Francia y Alemania
Imagen del precio medio de la luz en los mercados regulados de España, Francia y Alemania (redOS)

En los últimos siete años, España ha instalado más de 54.000 megavatios de nueva potencia solar fotovoltaica, por lo que, cuando más brilla el sol, más producción hay, lo que abarata el precio. Además, cuando no es muy elevada la demanda, como en días festivos o fines de semana, los precios tienen a ser muy bajos para los consumidores y usuarios y desfavorables para los productores.

La energía solar, el escudo de España ante la subida de carburantes

En esta línea, Red Eléctrica de España (REE) ha presentado los resultados del ejercicio de 2025, destacando un crecimiento de la demanda, avances en el desarrollo renovable y cambios significativos en el mix energético nacional, destacando el papel de las renovables, donde, durante 2025, se ha incorporado casi diez gigavatios de nueva potencia, de los cuales nueve gigavatios corresponden a tecnología solar fotovoltaica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

Además, a finales de año, el 55,5% de la producción eléctrica nacional ha sido de origen renovable, lo que evidencia su importancia sobre las energías tradicionales, muy dañadas a día de hoy por el impacto económico de la guerra de Oriente Medio.

De hecho, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha subrayado que existen nueve gigas de autoconsumo en España, lo que implica “más potencia instalada en autoconsumo solar fotovoltaico que toda la potencia nuclear que hay en España”, poniendo el acento en la importancia que tiene para el operador la monitorización en tiempo real de la generación fotovoltaica.

Este incremento ha impactado en la estructura del mix nacional: el liderazgo del conjunto lo mantiene la eólica con un 21,6% de cuota y 58.801 GWh generados, seguida por la nuclear (19%), la solar fotovoltaica (18,4% y 50.188 GWh) y el ciclo combinado (16,8%). No obstante, al integrar la energía generada en autoconsumos, la solar fotovoltaica pasa a representar el 21,3% y se convierte en la principal tecnología en el mix nacional, reiterando España su posición de relevancia en el contexto europeo.

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