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Los migrantes regularizados en España serán devueltos si son detectados en situación irregular en otro país de la UE

Fuentes consultadas por ‘Infobae’ señalan que los regularizados podrán moverse por la UE, pero no trabajar ni establecerse en otro país, después de que el comisario Magnus Brunner advirtiera de “devoluciones” a España

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Largas colas en el consulado de Pakistán en Barcelona esta semana. (David Zorrakino/Europa Press)
Largas colas en el consulado de Pakistán en Barcelona esta semana. (David Zorrakino/Europa Press)

Cuenta atrás para la regularización extraordinaria de migrantes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Con la llegada de abril llega también el momento en que se empiecen a presentar las solicitudes de las cerca de medio millón de personas que ya residen en el país. La autorización concedida será de residencia con permiso de trabajo, válida durante un año en todo el territorio nacional y para cualquier sector, puesto que su objetivo es "garantizar derechos y ofrecer nuevas oportunidades".

Pese a que los migrantes deben acreditar al menos cinco meses de residencia efectiva en España antes del 31 de diciembre del año pasado o que no tengan antecedentes penales ni supongan una amenaza para el orden público, entre otros, han surgido dudas sobre si pueden circular libremente por la UE o no.

Hasta ahora, la información que ha dado la Comisión Europea es que “las decisiones y políticas para la regularización de ciudadanos extranjeros son responsabilidad de las autoridades nacionales”. Sin embargo, como ya apuntaron el pasado mes de febrero en el pleno del Parlamento Europeo, “los Estados miembros deben garantizar que esas decisiones no pongan en riesgo la integridad del espacio Schengen y considerar las implicaciones potenciales en migración y seguridad”.

El permiso permite trabajar en España, pero no establecerse en otros países de la UE

El diario El Mundo aseguró este lunes que, según declaraciones del comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, si un migrante regularizado en España se intenta asentar en otro país de la UE, será devuelto a territorio español. En palabras de Brunner, este permiso no da autorización para establecerse en cualquier lugar de la UE, sino únicamente para vivir y trabajar en España. “Si una persona titular de un permiso de residencia nacional es encontrada en situación irregular en otro país de la UE, esa persona debe regresar a España“, aseguró el austríaco este lunes.

La ministra portavoz, Elma Saiz ha reaccionado a sus palabras durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este martes. Saiz ha explicado que “el proceso de regularización dará derecho a permiso de trabajo en nuestro país”, con lo cual “afecta a la decisión de trabajar en nuestro país”, lo que “se deduce” de esas declaraciones.

Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno emprenderá una regularización de migrantes que tiene en contra a PP y Vox.

Ya en febrero, este advirtió a España que la regulación impulsada por el Gobierno no da carta blanca para moverse por el espacio Schengen. “Un permiso de residencia no es un cheque en blanco para moverse por toda la Unión”, dijo.

En esta misma línea, este martes la Comisión que preside Ursula von der Leyen ha vuelto a asegurar que España deberá hacerse cargo de los migrantes acogidos a la regularización que traten de desplazarse a otros Estados miembros. De esta forma, el portavoz de Migración Guillaume Mercier ha detallado que cualquier persona que reciba un permiso de residencia nacional y “sea encontrada en situación irregular en otro Estado miembro” o solicite asilo, "sea devuelta al Estado miembro que emitió el permiso de residencia“.

“No creo que nadie tenga ningún interés en irse a trabajar a otro país con su NIE”

Respecto a esto, fuentes de la organización sin ánimo de lucro Fundación porCausa explican a Infobae que “está hablando de una causística que es muy difícil que se dé”. “Cuando a una persona la regularizas le concedes el reconocimiento legal para que pueda trabajar en un país, en Europa tú te puedes mover con esos papeles“, explican sobre las palabras de Mercier.

La autorización de residencia habilita automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector, pero, como recuerda el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “la mayoría ya trabaja, aunque muchas lo hacen hoy en condiciones de informalidad o precariedad administrativa. La regularización ordena situaciones laborales ya existentes”. “En el momento en el que estás regularizado, ya te puedes mover por Europa. Lo que no puedes es trabajar. “Necesitas que te hagan un contrato y arreglar los papeles en el país”, añaden.

“La gente ya estaba trabajando en España y viviendo aquí, por eso se les regulariza. No creo que nadie tenga ningún interés en irse a trabajar a otro país con su NIE”, añaden. “No es que vaya a haber hordas de gente regularizada que se vayan a Alemania. No creo que pase”.

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