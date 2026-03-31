España Cultura

La serie policiaca que reinventó el género con humor y carisma está disponible en Netflix: “Una de las mejores series que se han emitido en televisión en mucho tiempo”

Protagonizada por Simon Baker, esta ficción de 151 episodios puede verse completa en la plataforma

Guardar
Simon Baker
Simon Baker en 'El Mentalista'.

Los primeros años del comienzo de siglo fueron territorio fértil para las series policiacas. Títulos como C.S.I., Mentes criminales, Castle, Bones o dominaron la parrilla televisiva con fórmulas basadas en el crimen y el misterio, pero sin olvidar la comedia o el tono romántico. En ese contexto, por esta misma época también destacó El mentalista. Estrenada en 2008 y protagonizada por el actor Simon Baker, logró convertirse en una de las series más populares y reconocidas del género, aunque en España llegó al gran público emitiéndose en La Sexta. Si en su momento te quedaste sin verla, ahora sus siete temporadas están disponibles al completo en Netflix.

Creada por Bruno Heller, la serie sigue a Patrick Jane, un antiguo estafador que se ganaba la vida como falso médium hasta que un asesino en serie, Red John, mató su mujer y a su hija. Desde entonces, Jane colabora con la Oficina de Investigación de California (CBI) como consultor, utilizando sus extraordinarias habilidades de observación para resolver casos mientras persigue al responsable de su propia tragedia.

Junto a Baker, el reparto principal incluye a Robin Tunney (Ley y orden) como la agente Teresa Lisbon, encargada de supervisar a Jane dentro del equipo, y a Amanda Righetti (Capitán América: el primer vengador) y Owain Yeoman (Supergirl) como miembros del CBI. La relación profesional entre Jane y Lisbon es uno de los ejes de la serie, marcada por la tensión entre el método poco convencional del consultor y los procedimientos policiales.

Nominada al Emmy y al Globo de Oro

Rodada principalmente en Los Ángeles, aunque ambientada en Sacramento, la serie fue renovada de forma continuada por CBS hasta alcanzar su séptima y última temporada en 2015. Su recepción crítica fue muy positiva y desde su estreno estuvo muy presente en la temporada de premios. En 2009, Baker recibió su primera nominación al Emmy como Mejor actor principal en una serie dramática, y al año siguiente optó a un Globo de Oro en la misma categoría.

The Mentalist

De hecho, en una crítica publicada en 2014, The Guardian definió la serie como “divertida, reflexiva y construida con una precisión milimétrica”, y la calificó como “una de las mejores series que se han emitido en televisión en mucho tiempo”. Parte de ese reconocimiento se debe a su protagonista, puesto que Baker, a través de Patrick Jane, es una suerte de Sherlock Holmes contemporáneo gracias a su gran carisma.

La serie se emitió originalmente en la cadena CBS con un total de 151 episodios repartidos en siete temporadas. A lo largo de ese recorrido, mantuvo una estructura basada en casos independientes, combinados con una trama principal centrada en la búsqueda de Red John, que se desarrolla de forma progresiva. Un suspense, en definitiva, que la convierte en una de las mejores series para ver en plataformas.

Temas Relacionados

SeriesSeries EspañaNetflixEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Platón, filósofo griego: “La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos”

El fundador de la Academia fue uno de los primeros en señalar que los sentimientos de ausencia y abundancia tenían una vertiente subjetiva, tan influyente como la parte material

Platón, filósofo griego: “La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos”

Steven Spielberg regresa al mundo de los dinosaurios con una miniserie de cuatro capítulos con Morgan Freeman que arrasa en Netflix: “Brutalmente impactante”

El aclamado director produce este documental dividido en cuatro episodios en el que se cuenta, desde la perspectiva de estos animales, su origen, expasión y posterior desaparición del planeta

Steven Spielberg regresa al mundo de los dinosaurios con una miniserie de cuatro capítulos con Morgan Freeman que arrasa en Netflix: “Brutalmente impactante”

El significado oculto de las últimas palabras de Cillian Murphy en ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’: hace referencia a un conocido poema y al pasado del personaje

Tommy Shelby y su hermano Arthur pronuncian en más de una ocasión las palabras: “En pleno sombrío invierno”, presentes tanto en el primer capítulo de la serie como en los últimos segundos de la película

El significado oculto de las últimas palabras de Cillian Murphy en ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’: hace referencia a un conocido poema y al pasado del personaje

Las dos producciones españolas seleccionadas en el festival de series de Cannes: una comedia con Macarena García y Anna Castillo y un drama producido por Los Javis

Con sus estrenos programados para abril y mayo de 2026, ambas competirán junto a otras seis obras por los premios de uno de los eventos internacionales más importantes de la televisión y las plataformas

Las dos producciones españolas seleccionadas en el festival de series de Cannes: una comedia con Macarena García y Anna Castillo y un drama producido por Los Javis

Qué fue de Emily Osment, la mejor amiga de Miley Cyrus en Hannah Montana y que no aparece en su 20 aniversario: intentó ser icono de la música, pero no cuajó

La actriz, que es hermana del que fuera niño de ‘El sexto sentido’ ha vuelto a situarse en la actualidad al no encontrarse presente en el documental sobre los veinte años de la mítica serie en la que era co-protagonista

Qué fue de Emily Osment, la mejor amiga de Miley Cyrus en Hannah Montana y que no aparece en su 20 aniversario: intentó ser icono de la música, pero no cuajó
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo cambio del DNI que entrará en vigor en abril de 2026: la Policía Nacional lo explica

El nuevo cambio del DNI que entrará en vigor en abril de 2026: la Policía Nacional lo explica

Los migrantes regularizados en España serán devueltos si son detectados en situación irregular en otro país de la UE

Un hombre pide varios préstamos para un tratamiento de fecundación ‘in vitro’, acaba con más de 100.000 euros de deuda y la Justicia se la perdona: no actuó de mala fe

Un detective graba a una camarera diabética tomándose un cóctel azucarado mientras estaba de baja: el despido es improcedente

Robles reconoce que las bases de Rota y Morón siguen operativas pero subraya que “en ningún caso” pueden servir para apoyar la guerra en Irán

ECONOMÍA

La guerra en Irán impacta en la bolsa española: el Ibex cierra marzo con la mayor caída mensual en cuatro años y pierde 76.000 millones de euros

La guerra en Irán impacta en la bolsa española: el Ibex cierra marzo con la mayor caída mensual en cuatro años y pierde 76.000 millones de euros

Encender la luz en Francia y Alemania es seis veces más caro que en España: por qué pagamos menos que nuestros vecinos en la factura

Si vas a viajar esta Semana Santa, esto es lo que te costará la gasolina: hasta 76 céntimos de diferencia por litro en una misma provincia

El déficit de la Seguridad Social cae a su nivel más bajo de 15 años debido al aumento del empleo y de los ingresos por cotizaciones

La mejor opción para adelantar tu herencia sin errores: aprende a diferenciar entre donación y pacto de mejora

DEPORTES

El día que Arbeloa criticó la decisión de Mbappé de rechazar al Real Madrid: “Se ha equivocado y algún día se dará cuenta”

El día que Arbeloa criticó la decisión de Mbappé de rechazar al Real Madrid: “Se ha equivocado y algún día se dará cuenta”

Así empezó la costumbre de Nadal de pasar el rastrillo tras los entrenamientos que ahora aplica también Carlos Alcaraz

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Marc Márquez sigue buscando su mejor versión: “Todavía no está en plena forma”

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana