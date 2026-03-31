La serie policiaca que reinventó el género con humor y carisma está disponible en Netflix: “Una de las mejores series que se han emitido en televisión en mucho tiempo”

Simon Baker en 'El Mentalista'.

Los primeros años del comienzo de siglo fueron territorio fértil para las series policiacas. Títulos como C.S.I., Mentes criminales, Castle, Bones o dominaron la parrilla televisiva con fórmulas basadas en el crimen y el misterio, pero sin olvidar la comedia o el tono romántico. En ese contexto, por esta misma época también destacó El mentalista. Estrenada en 2008 y protagonizada por el actor Simon Baker, logró convertirse en una de las series más populares y reconocidas del género, aunque en España llegó al gran público emitiéndose en La Sexta. Si en su momento te quedaste sin verla, ahora sus siete temporadas están disponibles al completo en Netflix.

Creada por Bruno Heller, la serie sigue a Patrick Jane, un antiguo estafador que se ganaba la vida como falso médium hasta que un asesino en serie, Red John, mató su mujer y a su hija. Desde entonces, Jane colabora con la Oficina de Investigación de California (CBI) como consultor, utilizando sus extraordinarias habilidades de observación para resolver casos mientras persigue al responsable de su propia tragedia.

Junto a Baker, el reparto principal incluye a Robin Tunney (Ley y orden) como la agente Teresa Lisbon, encargada de supervisar a Jane dentro del equipo, y a Amanda Righetti (Capitán América: el primer vengador) y Owain Yeoman (Supergirl) como miembros del CBI. La relación profesional entre Jane y Lisbon es uno de los ejes de la serie, marcada por la tensión entre el método poco convencional del consultor y los procedimientos policiales.

Nominada al Emmy y al Globo de Oro

Rodada principalmente en Los Ángeles, aunque ambientada en Sacramento, la serie fue renovada de forma continuada por CBS hasta alcanzar su séptima y última temporada en 2015. Su recepción crítica fue muy positiva y desde su estreno estuvo muy presente en la temporada de premios. En 2009, Baker recibió su primera nominación al Emmy como Mejor actor principal en una serie dramática, y al año siguiente optó a un Globo de Oro en la misma categoría.

De hecho, en una crítica publicada en 2014, The Guardian definió la serie como “divertida, reflexiva y construida con una precisión milimétrica”, y la calificó como “una de las mejores series que se han emitido en televisión en mucho tiempo”. Parte de ese reconocimiento se debe a su protagonista, puesto que Baker, a través de Patrick Jane, es una suerte de Sherlock Holmes contemporáneo gracias a su gran carisma.

La serie se emitió originalmente en la cadena CBS con un total de 151 episodios repartidos en siete temporadas. A lo largo de ese recorrido, mantuvo una estructura basada en casos independientes, combinados con una trama principal centrada en la búsqueda de Red John, que se desarrolla de forma progresiva. Un suspense, en definitiva, que la convierte en una de las mejores series para ver en plataformas.