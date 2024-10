Por qué no habrá una tercera parte de ‘Joker’

Tráiler oficial de 'Joker: Folie à Deux'

La nueva película de Joker ya está en los cines y, aunque aun falta porque mucha gente la vea, hay quien ya se pregunta si será la última aventura del payaso interpretado por Joaquin Phoenix. Esta nueva entrega había generado mucha expectación después del gran éxito de su predecesora, que se alzó con el León de Oro a Mejor Película en el Festival de Venecia y el premio Oscar a mejor actor para el propio Phoenix. Sin embargo, parece que la segunda parte no va camino de emular el éxito y, más allá de eso, de tener su propia continuación.

Joker: Folie à Deux retoma en gran medida donde se quedó la historia de la película de 2019, con un Joker encerrado en el Hospital Estatal de Arkham pero después de haber iniciado una revolución antisistema en las calles de Gotham. Mientras que el caos se apodera de las calles de la ciudad, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) encuentra el amor después de mucho tiempo al conocer a Harley Quinn (Lady Gaga), quien lo acompaña en su locura pero también en su cruzada contra la corrupción del lugar en el que viven. Si la primera película referenciaba de alguna forma a El rey de la comedia de Martin Scorsese, parece que esta opta por el musical, y de hecho bastaba ver el tráiler del filme para presentir un parecido más que extraño con musicales como La ciudad de las estrellas: La la land, la película que protagonizaban Emma Stone y Ryan Gosling y que también se quedó a las puertas de ganar el Oscar a Mejor película.

El formato musical y la presencia de Lady Gaga en la película son sin duda los dos grandes atractivos y novedades de la película, aunque no eran apuestas seguras al principio del todo. El director de la película, Todd Phillips (Aquellas juergas universitarias) admitía que tenía sus dudas con Gaga y que estaba un poco nervioso por qué pudiera salir de todo eso: “Creo que le enviamos la mitad del guion, y ella me envió un mensaje de texto muy rápidamente diciéndome que le gustaba mucho, que le encantaba y todo lo que quieres oír. Luego fui a su casa y hablamos de lo que iba a ser, del resto, porque aún no lo habíamos escrito. El coguionista Scott Silver y yo somos escritores notoriamente lentos”, explicaba Phillips en una reciente entrevista, en la que también confirmaba el peor de los presagios para los fans.

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a los actores Lady Gaga, derecha, y Joaquin Phoenix en una escena de "Joker: Folie à Deux". (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

“Mi tiempo se ha acabado con estas dos películas”

No es que a Phillips no le apasione una buena trilogía, puesto que con uno de sus grandes éxitos, Resacón, demostró que no hay dos sin tres. Sin embargo, en el caso de Joker no se ve igual de convencido, y ha decidido echarse a un lado desde el primer momento y no firmar nada por una tercera entrega. Al ser preguntado por si le gustaría hacer una película centrada solo en el personaje de Gaga, Harley Quinn, Phillips se mostraba contundente: “No es realmente hacia donde se dirige esta película para mí. Siento que mi tiempo en el Universo DC se ha acabado con estas dos películas”.

Con Gaga no parece tener otro proyecto en el horizonte, pero con quien sí podría tenerlo es con Joaquin Phoenix, un actor tan demandado en Hollywood como el que más, hasta el punto de que ha tenido que bajarse de algunos títulos como el de Todd Haynes. Sin embargo, Phillips estaría encantado de contar con él, y de hacerlo en una película premeditadamente cómica: “Me encantaría seguir trabajando con Joaquin, pero en una comedia, porque puede ser muy suelto y divertido. Y creo que la gente realmente quiere comedias ahora mismo. El tráiler de Joker 2 resume un poco las cosas cuando dice: ‘Lo que el mundo necesita ahora es amor’. Pero yo iría más lejos: También nos vendría bien una buena carcajada”. Quién sabe, quizá después de todo haga un Joker 3 a su manera.