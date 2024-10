El final original de ‘Joker: Folie à Deux’ que se cargó Christopher Nolan

Tráiler oficial de 'Joker: Folie à Deux'

La película Joker: Folie à Deux está desde el viernes pasado en cines, y no está dejando indiferente a nadie. La esperada secuela de la película que sorprendió a todo el mundo en 2019, ganando primero el León de Oro en el Festival de Venecia y conquistando los Oscar con el premio para Joaquin Phoenix, se erigía como una de las grandes apuestas para el final de año. Sin embargo, parece que esta nueva entrega no solo no ha estado a la altura de su predecesora, sino que en gran medida está bastante lejos de todo lo que representaba aquel filme. Y eso que contaba con el mismo director, Todd Phillips, y sobre todo mismo protagonista: Joaquin Phoenix.

Esta secuela se traslada de las calles de Gotham que incendió Arthur Fleck (Phoenix) a el Hospital Estatal de Arkham, donde se encuentra el protagonista y donde encuentra el amor en la figura de Harley Quinn (Lady Gaga). Si la primera película referenciaba de alguna forma a El rey de la comedia de Martin Scorsese, parece que esta opta por el musical, y de hecho bastaba ver el tráiler del filme para presentir un parecido más que extraño con musicales como La ciudad de las estrellas: La la land, la película que protagonizaban Emma Stone y Ryan Gosling y que también se quedó a las puertas de ganar el Oscar a Mejor película. Aunque hablando de referencias, el filme iba a tener un final originalmente planeado para hacer un pequeño guiño a El caballero oscuro, la película de Batman en la que Heath Ledger daba vida al Joker. Si ya has podido ver la película o simplemente quieres conocer más detalles, a continuación desvelamos cuál era este final original.

Pues bien, tal y como asegura The Hollywood Reporter en un extenso reportaje, el final de Joker: Folie à Deux incluía una referencia más que directa al personaje que interpretase Heath Ledger en la película de 2008, por la que terminaría ganando el Oscar de forma póstuma. En el montaje final de la película, Arthur Fleck es asesinado a sangre fría dentro de Arkham tras ser abandonado por Harley Quinn, y después de que otro de los reclusos le haga la misma broma que él hiciese en la anterior película al personaje que encarnaba Robert De Niro, Murray Franklin. En este caso, Fleck es apuñalado en el estómago y muere desangrándose mientras se puede ver al responsable utilizando el arma blanca para ponerse una sonrisa en la boca. Una referencia a El caballero oscuro que era aun más evidente el final original, en el que era el propio Arthur Fleck quien se la “dibujaba” frente a todo el pueblo de Gotham. Sin embargo, hubo alguien a quien esta idea no le hizo tanta gracia.

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a Joaquin Phoenix, en primer plano al centro, y Brendan Gleeson, al fondo en el centro, en una escena de "Joker: Folie à Deux". (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

La última carcajada

Según una fuente de The Hollywood Reporter, fue el propio director de El caballero oscuro, Christopher Nolan, quien desechó esa idea. Nolan, quien formaba parte de la cúpula de DC en calidad de productor, consideró que solo su Joker, el de Heath Ledger, era el que podía y debía cortarse la cara. Sin embargo, la fuente señala que Nolan ya no está dentro del estudio, así que esta idea podría mantenerse en alguna futura entrega. Algo que se antoja bastante complicado, ya que el propio director reveló hace algunas semanas que no tenía la menor intención de continuar con una nueva entrega.

“Ha sido divertido jugar en esta especie de caja de arena durante dos películas, pero creo que ya hemos dicho lo que queríamos decir en este mundo”, afirmaba primero contundente durante su entrevista para Variety. Después, en la premiere del filme, confirmaba su retirada al ser preguntado por una película en torno a Harley Quinn, en la que quizá sí podría haber pervivido ese final original: “No es realmente hacia donde se dirige esta película para mí. Siento que mi tiempo en el Universo DC se ha acabado con estas dos películas”. Salvo que llegase a rodarse y se incluya en escenas eliminadas, como ha sucedido en otras ocasiones, todo apunta a que nunca se verá ese final original, y Heath Ledger seguirá siendo el único Joker que pueda hacerse esa sonrisa de Glasgow y preguntar: “¿Por qué tan serio?”