Johnny Depp elige España para presentar su nueva película mientras Amber Heard lleva una vida discreta en Madrid

Johnny Depp presenta hoy en el Festival de Cine de San Sebastián su segunda película como director, 'Modi. Three Days on the Wing of Madness', que narra 72 horas en la vida del artista italiano Amedeo Modigliani, conocido como Modì entres sus amigos. La cinta se podrá ver dentro de la sección oficial, pero fuera de concurso. El protagonista de 'Piratas del Caribe' llegó anoche a Donostia bajo una gran expectación tras su paso por el programa de 'El hormiguero', grabado en Madrid, la misma ciudad donde vive su exmujer Amber Heard. Un viaje express en el que el actor estuvo menos de 24 horas en la capital, intentando pasar desapercibido y que su estancia fuera lo más corta posible. Y es que a pesar de que la emisión del programa de Pablo Motos se emitió en su horario habitual, lo cierto es que se grabó horas antes, ya que durante su emisión, el intérprete llegaba a la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián. Horas antes, Amber se mostró rotunda ante la visita de su exmarido a España: "No me interesa para nada". A pesar de que la actriz comentaba que está feliz viviendo en España, se mostraba tensa cuando se le ha preguntado por su exmarido. Al margen del revuelo mediático que protagonizó en su día tras separase del actor internacional, la estadounidense disfruta de una vida de lo más relajada en Madrid junto a su hija Oonagh Paige en la que ha encontrado la motivación perfecta por la que seguir adelante. En esta ocasión la actriz estadounidense demostró que está completamente integrada en la capital y exprimiendo al máximo su faceta de mamá de la que disfruta cada día. De lo más atenta y cariñosa con la pequeña a la salida del colegio, madre e hija caminaron agarradas de la mano por las calles de ciudad mientras compartían confidencias. Ajena a la vuelta del intérprete de 'Charlie y la fábrica de chocolate' a nuestro país, prefiere no opinar sobre esta nueva aparición televisiva de Depp. Hay que recordar que el exmatrimonio protagonizó un juicio muy mediático con acusaciones de abuso de por medio en 2022 que acabó con la justicia dándole la razón a Johnny y obligando a la actriz a cerrar una etapa en su vida y comenzar una nueva en Madrid.

