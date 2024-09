Giuseppe, Sara y Alfonso quieren impulsar a las pequeñas editoriales entre música y cerveza: así es su Feria del Libro ‘based in Arganzuela’

El Festival 'Back to the book' tendrá lugar este fin de semana en La Casa del Lector en Matadero Madrid. En la imagen, Giuseppe Grosso y Sara Maroto.

Giuseppe Grosso, Sara Maroto y Alfonso Zuriaga tuvieron la idea después de sus viajes a Latinoamérica y Europa, travesías literarias en las que descubrieron que el músculo editorial era mucho más potente que en España. Son jóvenes y están conectados al mundo editorial y literario a través de Altamarea (que ha publicado, entre otros títulos, el exitoso relato La ternura de Paula Ducay). Por su experiencia y tacto a la hora de escoger los que podrían ser los nuevos fenómenos literarios de la temporada, consideraron necesario crear una suerte de Feria del Libro que impulsase a las pequeñas editoriales e hiciese brillar a las obras que habitan bajo su paraguas.

“Era una idea muy guay juntar a a editores pequeños e independientes, pero que ya tienen títulos con relevancia cultural en sus posibilidades”, indica a Infobae España Alfonso Zuriaga, un tercio del proyecto. Tirando de la agenda de contactos que poseían, comenzaron a convocar a libreros con su mismo ADN para “ver qué pasaba”. De dicho ímpetu nace Back to the book, una feria independiente ‘based in Arganzuela’ que busca “crear un puente de literatura en español” en un ambiente “festivo”. Cervezas, café, música, talleres, firmas, charlas clubes de lectura y libros marcan el espíritu de su primera edición. Del viernes 13 al domingo 15 de septiembre, la Casa del Lector de Matadero Madrid mutará en un espacio de encuentro y venta de libros alternativo.

Además de Altamarea, que organiza, numerosas editoriales (Consonni, Gatopardo Ediciones, Lengua de trapo, Libros del K.O., Siglo XXI, Tránsito...) participan en un evento que pretende generar “tejido sociocultural” en el barrio. Ante todo, la idea es que “sea una fiesta”. Zuriaga cuenta la importancia que tiene para él y sus compañeros que Back to the book “sea una feria ligada a Arganzuela”: “Obviamente esta es la primera edición y bueno, hemos hecho lo que hemos podido, pero nos gustaría que este fuese su lugar”, indica uno de sus creadores. Para generar esa sinergia con el barrio, el evento contará con la presencia de Dot Café Bar, uno de los emblemas de la zona en lo que a desayunos idílicos se refiere. Sus sándwiches mixtos son conocidos más allá de Embajadores.

Giuseppe Grosso y Sara Maroto, dos de los creadores del festival literario e independiente 'Back to the book'

Una de las “patas importantes” del proyecto son los clubes de lectura. “Nosotros en la librería tenemos tres clubes, en el barrio también hay muchos, y hemos convocado a algunos para que puedan organizar diversas tertulias con el autor o autora”, explica Zuriaga. Por ejemplo, Club Propio ha organizado una charla junto a Blanca Lacasa, autora de Las hijas horribles (un evento que ya tiene sus entradas agotadas) y La Elocuente hablará de de Solo quería bailar con la presencia de su autora, Greta García, y Rocío Niebla, editora de Capitán Swing, conducirá una lectura de Tomates verdes fritos. Además de clubes de lectura, Back to the book tendrá un taller de escritura creativa con Sara Barquinero (Los Escorpiones, Estaré sola y sin fiesta) y Carla Nyman (Tener la carne), uno de fotografía con enfoque literario, otro de fanzines e infinidad de presentaciones. ¿Cómo conformaron la programación del festival? Uniendo a “personas que tengan libros que den pie a charlas y que compartan ese espíritu de apreciar un mundo independiente, que es difícil”.

Preguntado por si Back the book ocupa un espacio no explotado en España más allá de grandes aglomeraciones literarias como Sant Jordi o la Feria del Libro de Madrid, Zuriaga cree que los eventos de este calibre están teniendo “un auge” considerable en urbes como Roma o Buenos Aires, donde las editoriales independientes cuentan con un espacio propio en el organigrama cultural. “Hay espacio para ellas y funcionan, pero en España no existen, no hay una feria que no sea la oficial de cada ciudad o Sant Jordi”, explica. “No hay muchos espacios que te hagan descubrir nuevas editoriales o que estén orientadas al entretenimiento y al intercambio sin que haya una institución sólida detrás”, añade.

“El objetivo es no arruinarnos”

“Montar esto con garantías requiere unos medios y un trabajo mucho más grande del que esperábamos”, dice Alfonso. Back the book ha conseguido, en su primera edición, contar con el respaldo del Ministerio de Cultura, que ha brindado al festival literario “una pequeña aportación” y un “apoyo simbólico”, pues la inauguración del evento, programada para este viernes, contará con la presencia de María José Gálvez, Directora General del Libro y el Fomento de la Lectura. “Nosotros pensábamos en hacer una cosa más sencilla para poder sacarlo”, admite, pero está confiado en el éxito absoluto de esta primera edición.

El objetivo para Giuseppe, Sara y Alfonso es “no arruinarnos” y “que los editores salgan contentos”, no sólo porque consigan vender libros durante los tres días que dura el festival (una cifra ”que justifique que estén trabajando un fin de semana entero”), también por el ambiente, que esperan que sea “bueno”. Back the book quiere “reforzar los valores” que confluyen en los clubes de lectura del barrio y hacer que el evento sea capaz de conjugar a los lectores con los autores, a los libreros con las editoriales y a los futuros escritores con las empresas que buscan un relato estelar.

Para formar parte del festival, los editores han pagado una cantidad “simbólica” que ha permitido al trío afrontar los gastos que iban surgiendo. Esperan recuperar toda la inversión “a través de la venta de cervezas, bebidas y de libros”, pero su idea es que Back to the book se sostenga con la compra de novelas y libros a las editoriales que participan. “Si los editores venden mucho quizá puedan aportar un poquito más en el futuro para que les salga a cuenta”, indica. También, por supuesto, esperan que esta primera edición haga que puedan contar con “algún apoyo institucional” a largo plazo para que “esto no sea un salto al vacío”.

'Back to the book' quiere promover los valores de las editoriales independientes en un ambiente festivo y de celebración