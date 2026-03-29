Lao-Tse, filósofo chino y fundador del taoísmo: “El sabio desea no desear, aprende a no aprender, actúa sin actuar y enseña sin palabras”

Pintura de Lao-Tse.

En la historia de la filosofía china, pocos nombres hay tan importantes y enigmáticos como el de Lao-Tse. Se cree que este pensador vivió en el siglo VI a. C, pero ni siquiera en este dato hay consenso. En cualquier caso, a su figura suele atribuírsele el Tao Te Ching, un pequeño libro que ha resultado ser fundamental en el desarrollo del pensamiento oriental, lo que le sitúa como uno de los padres de la espiritualidad y ética de toda Asia oriental.

Del Tao Te Ching proviene el taoísmo, una importantísima corriente de pensamiento que se define como algo más que una filosofía. Más bien, es una forma de concebir la vida y el mundo, cuyo eje central es, como su nombre indica, el Tao. Este concepto, traducido como “el camino”, hace referencia al orden natural, un principio y final inefable que rige todo el universo y al que debemos adaptarnos. De este modo, el taoísmo propone que cada uno desarrolle una vida en armonía con ese flujo, evitando forzar las cosas y cultivando la simplicidad y la espontaneidad.

En ese contexto, una de las frases que mejor condensa el pensamiento de Lao-Tse es la siguiente: “El sabio desea no desear, aprende a no aprender, actúa sin actuar y enseña sin palabras”. En estas palabras, atribuidas al filósofo tras la fusión de varias de sus enseñanzas, se resumen varias de las ideas centrales del taoísmo, que vinculaba su particular idea de la no-acción (wu wei) con la mejor forma de sabiduría.

Imagen de una ceremonia celebrada en un templo taoísta. (REUTERS/Tingshu Wang)

El significado de las palabras de Lao-Tse

La frase de Lao-Tse no busca negar todos esos conceptos básicos, sino destacar que su afirmación no resulta incondicional. Así, cuando afirma que un sabio “desea no desear”, lo que señala es la necesidad de no ser prisionero de nuestras querencias. “No hay mayor desgracia que no saber contentarse”, puede leerse en el Tao Te Ching, y es fácil ver cómo, miles de años después, estas palabras son profundamente actuales, en un mundo donde no es extraño encontrarnos con personas que siempre quieren más, a pesar de ya tener todo lo que necesitan.

En la misma línea, cuando Lao-Tse señala que debemos “aprender a no aprender” se refiere al exceso de racionalización. El mundo está lleno de experiencias y de información, pero para el taoísmo hay una clara diferencia entre vivir directamente el mundo y pensarlo. Debemos alinearnos con la naturaleza, y de ahí, la razón por la que el sabio “actúa sin actuar”: busca desechar los esfuerzos innecesarios y ser conscientes del origen y el fin de todo lo que hacemos, para que todo lo que hagamos esté alineado con el tao.

De este modo, ese carácter natural en nuestras acciones es lo que hace que ellas mismas se basten para enseñar el camino. Lao-Tse invita a predicar con el ejemplo, y de ahí otra de sus lecciones: “El que sabe no habla; el que habla no sabe”. En nuestro día a día, plagado de discursos grandilocuentes, el filósofo chino se inclinaría a favor de todos aquellos que transmiten sus valores a través de la actitud.

El yin y el yang, conceptos fundamentales en la filosofía taoísta. (Wikimedia Commons)

La influencia del taoísmo en la filosofía moderna

Este tipo de ideas son las que han hecho que el taoísmo haya seguido siendo relevante con el paso de los siglos. El carácter abierto y al mismo tiempo esencial de las frases de Lao-Tse ha hecho que puedan adaptarse a múltiples contextos. Así, otros filósofos tan importantes como Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche o Martin Heidegger se interesaron y dialogaron con las ideas de este pensador chino para abordar cuestiones como la moral, el ser o la naturaleza del lenguaje.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Lao-Tse propone una forma de vida basada en la sencillez. Su énfasis en la armonía, la moderación y la conexión con la naturaleza lo hace especialmente atractivo en la sociedad contemporánea. Eso sí, como bien defendía el filósofo, no son las palabras lo que importa, sino las acciones de nuestro día a día, para las que es necesario parar, observar y encontrar el sentido de todo lo que hagamos, sin forzar así el curso natural de las cosas.