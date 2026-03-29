Óscar Vara, economista, sobre las “políticas suicidas” de vivienda en España: “El control de precios ha expulsado a la gente que quiere alquilar”

Dos jóvenes se van a vivir juntos (Montaje Infobae)

Óscar Vara, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, ha hablado sobre el rumbo de la política de vivienda en España en el programa televisivo laSexta Xplica. En una de sus intervenciones, el docente ha expresado su escepticismo hacia las estrategias aplicadas en los últimos años, denominándolas como “políticas suicidas”.

Vara ha vaticinado que “no vais a tener casa en vuestra puta vida y pasa por este tipo de políticas suicidas a las que estáis llevando al mercado de la vivienda”, ha declarado. De esta manera, ha cuestionado la insistencia en fórmulas que han incrementado la dificultad de acceder a una vivienda.

“No hay terreno para poder construir”

Tal y como ha destacado el economista, la aplicación de políticas que criban el acceso al alquiler ha reducido la oferta disponible, lo que ha provocado que los arrendatarios potenciales salgan corriendo del mercado. En sus palabras: “Las políticas de control de precios han estado expulsando a la gente que quiere alquilar a cualquier lado”, ha afirmado durante la emisión.

Óscar Vara critica las políticas de vivienda en España (laSexta)

Para el académico, estas herramientas no solo han demostrado su ineficacia, sino que han contribuido a la consolidación de un escenario restrictivo, donde tanto la oferta de alquiler como la adquisición de vivienda se ven dificultadas por un entramado de limitaciones regulatorias. Así, el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid ha derivado su explicación a la parálisis urbanística y la falta de suelo disponible para la construcción de nuevos inmuebles.

De esta forma, ha señalado la carencia de reformas en los planes urbanísticos municipales como un factor que impide la expansión natural de las ciudades: “No hay terreno para poder construir, no se hacen reformas y cada vez hay más restricciones para poder dar una solución”, ha determinado. Esta situación, según el economista, bloquea cualquier intento de revertir la crisis habitacional y convierte el acceso a la vivienda en un objetivo cada vez más lejano para amplios sectores de la población.

En última instancia, durante el debate televisivo, Óscar Vara ha manifestado su asombro ante la persistencia en modelos regulatorios que, en su opinión, han fracasado en restaurar la estabilidad del sector inmobiliario. Por este motivo, el docente se pregunta si el propósito de mantener estas políticas es “enfatizar más el problema”, advirtiendo que la combinación de trabas administrativas y ausencia de suelo edificable consolida un entorno en el que la exclusión de las nuevas generaciones resulta inevitable.

Sumar reivindica su acción en el Gobierno, pero necesita sacar adelante el decreto de los alquileres en el Congreso.

La escasez de vivienda y demanda extranjera agravan el encarecimiento del mercado

El acceso a la vivienda en España está enfrentando un nuevo agravamiento para este año, con un aumento previsto de los precios de compra cercano al 7%, según estimaciones de Bankinter. De confirmarse este pronóstico en 2026, el mercado residencial acumularía doce años consecutivos de alzas, con una revalorización de casi el 90% desde el inicio del ciclo expansivo.

La presión no solo afecta a los compradores, ya que el alquiler continuará su escalada, situando las rentas fuera del alcance de la mayoría de quienes no cuentan con ahorros suficientes para adquirir una vivienda. Este encarecimiento sigue condicionado por la escasez de oferta y la demanda de compradores extranjeros, cuya capacidad de pago supera en un 80% a la de los nacionales, según el último Informe Inmobiliario de Bankinter.

Actualmente, operaciones protagonizadas por extranjeros ya suponen alrededor del 20% de las transacciones, con cifras superiores al 40% en zonas como Alicante, Tenerife, Málaga y Baleares. Del mismo modo, el déficit de vivienda nueva en España supera las 730.000 unidades, según CaixaBank Research.

Esta carencia responde a un aumento acelerado en el número de hogares, mientras que la construcción de obra nueva ha resultado insuficiente. Desde 2021, se han creado 1,2 millones de hogares y solo se han finalizado 474.000 viviendas. El déficit afecta a casi todas las provincias, salvo Guipúzcoa, Cáceres y Soria, y se concentra especialmente en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia, aunque también impacta a territorios con baja producción de vivienda nueva.